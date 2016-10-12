– October 12, 2016

الجوية تغادر السبت الى بيروت لمواجهة العهد في نصف نهائي كاس الأتحاد الآسيوي

بغداد – قصي حسن

يغادر يوم السبت المقبل وفد فريق نادي القوة الجوية بكرة القدم الى العاصمة اللبنانية بيروت استعدادا لمواجهة العهد اللبناني في الـ18 من شهر تشرين الاول الجاري على ملعب المدينة الرياضية في اياب الدور نصف النهائي لبطولة كاس الاتحاد الاسيوي 2016.

وادخل مدرب الفريق باسم قاسم اللاعبين في اجواء المنافسات عبر اجراء وحدات تدريبية منتظمة فضلا عن اللقاءات الودية التي اوصلت الصقور الى الجاهزية المطلوبة، ولاسيما ان هداف البطولة حمادي احمد (14) هدفا سيعود الى اللقاء بعد حرمانه من مباراة الذهاب لحصوله على بطاقتين من النوع الاصفر.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى في الدوحة انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وخاض فريق الجوية لقاءين تجريبيين خلال توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب العراقي في تصفيات مونديال روسيا، امام فريقي النفط والكهرباء انتهت بالفوز بنتيجة 2-1 و4-0 على التوالي، وهو ماشكل الاضافة المطلوبة ورفع من معنويات الفريق لاجتياز الحاجز اللبناني والوصول الى نهائي الكاس.

واشاد مدرب الفريق باسم قاسم بالروحية العالية للاعبين مطالبا بضرورة تكاتف الجميع من اجل الخروج بنتيجة ايجابية، مبينا ان لاعب المنتخب الوطني سعد ناطق سيغيب عن المباراة الاسيوية بداعي الاصابة، وان زميله بشار رسن سيكون ضمن التشكيلة التي سنقابل خلالها العهد اللبناني.

وكان القوة الجوية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، ثم تغلب في دور الـ16 على الوحدات الأردني 2-1، وفي قبل النهائي تفوق على الجيش السوري بواقع 5-1 في مجموع المباراتين (1-1 ذهابا و4-0 إيابا).

وتقام المباراة النهائية في البطولة يوم 5 تشرين الثاني المقبل على أرض الفريق الفائز من قبل نهائي منطقة غرب آسيا.

ويتألف الجهاز الفني للقوة الجوية من باسم قاسم ومساعده مهدي جاسم ومدرب حراس المرمى هاشم خمبس ومدرب اللياقة البدنية نصير عبد الامير