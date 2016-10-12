عراقية آيزيدية تحصل على جائزة دولية

– October 12, 2016

بروكسل – الزمان

فازت العراقية الآيزيدية ناديا مراد، الناجية من أسر تنظيم داعش بجائزة فاتسلاف هافل لحقوق الإنسان.

وحصلت الناشطة الإيزيدية على الجائزة من المجلس الأوروبي.

وكان اسم ناديا قد ارتبط بحملة تحرير الطائفة الإيزيدية ومكافحة الاتجار بهم بعد فرارهم داعش.

وكانت ناديا البالغة من العمر 23 عاما قد وقعت في الأسر وعوملت “كملك يمين” مع 5 آلاف امرأة أخرى.

وقد بيعت أكثر من مرة خلال أسرها، وتعرضت للاعتداء ولانتهاكات جنسية على أيدي مسلحي داعش.

وطالبت ناديا، التي كانت قد عينتها الأمم المتحدة “سفيرة للنوايا الحسنة”، في الكلمة التي ألقتها اثناء تسلم الجائزة بإنشاء محكمة دولية مختصة بمحاكمة الذين يرتكبون انتهاكات من مسلحي تنظيم داعش.

استخدمت ناديا تعبير الإبادة لوصف انتهاكات داعش بحق الطائفة الإيزيدية.

ويرتبط بالجائزة التي تمنح للناشطين المدنيين مكافأة مالية مقدارها 67 ألف دولار.