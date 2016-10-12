– October 12, 2016

بغداد تقيم مؤتمرا موسّعا لدعم مجالات الاستثمار

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكد مجلس محافظة بغداد توجيه دعوات للشركات الاستثمارية المهمة للاطلاع على امكانياتها خلال مؤتمر استثماري واسع سيتم عقده في العاصمة خلال الاشهر القليلة المقبلة. وقال مدير الاعلام والاتصال الحكومي في المجلس عمر كمال لـ (الزمان) أمس ان (المجلس سيقوم بتوجيه دعوات الى شركات الاستثمار المهمة للاطلاع على امكانياتها خلال مؤتمر استثماري واسع سيعقد خلال الاشهر القليلة المقبلة). وأضاف ان (المؤتمر سيناقش المشاريع الاستثمارية والاسكان والبنى التحتية فضلا عن امور اخرى سيتم ادراجها ضمن محاور اساسية قبل الاعلان عن موعد اقامة المؤتمر). وكشف المحافظ علي التميمي في بيان امس ان (مؤتمرا موسعا للاستثمارسيعقد في العاصمة وسيتم اقامته بعد تقديم دعوة لأهم الشركات والمستثمرين بهدف فتح باب التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركات الاستثمارية الرصينة في المجالات كافة). واضاف انه (بحث مع عدد من المستثمرين مجالات دعم الاستثمار ومنذ عام 2013 وذلك لقناعته بان المشاريع الاستثمارية تعد الحل الأمثل للكثير من المشاكل السكنية والصحية والاقتصادية).ودعا التميمي (المستثمرين إلى بذل الجهود من اجل استقطاب الشركات العالمية والعمل على انشاء العديد من المشاريع التي تخدم المواطن البغدادي). مشددا على (ضرورة تعامل جميع المؤسسات مع المستثمرين وفق قانون الاستثمار مع إعطاء مرونة في التعامل من اجل انجاح الخطط الاستثمارية المقبلة و النهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة).