– October 12, 2016

التربية تجهـّز المدارس بالكتب والقرطاسية

تربية ديالى تعلن عن افتتاح مدرسة في خانقين بعد اعادة ترميمها

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ديالى , عن افتتاح مدرسة في قضاء خانقين بعد اعادة ترميمها , فيما اكدت ان ذلك سيخفف من الزخم الحاصل في أعداد الطلبة في المدارس .

وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي لــ ( الزمان ) امس انه ( تم افتتاح بناية مدرسة هيمن الابتدائية في قرية توتك في قضاء خانقين , بعد اعادة تأهيلها وترميمها , ضمن حملة وزارة التربية ” مدرستنا بيتنا ” ) .

واضاف الربيعي , ان ( عملية ترميم وتأهيل بناية المدرسة تم من قبل الهيئة التعليمية و اهالي القرية بالتنسيق مع ادارة قائمقامية خانقين و مديرية تربية خانقين ) .

واكد مدير اعلام تربية ديالى , ان ( مشروع ” مدرستنا بيتنا ” الذي اطلقته وزارة التربية سيخفف من الزخم الحاصل في عداد الطلبة في المدارس , الامر الذي سيؤدي الى تحسن في العملية التربوية ورفع المستويات العلمية للطلبة والتلاميذ نتيجة استفادة جميع الطلبة من الحصص الدراسية التي يتلقونا ).

الى ذلك اكدت وزارة التربية استمرار تجهيز المديريات في بغداد والمحافظات بالكتب الدراسية. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تحرص على توزيع المناهج كافة بين التلاميذ والطلبة خلال الشهر الجاري). داعيا (اولياء الامور للاطمئنان الى ان الوزارة مستمرة بتجهيز المديريات بالكتب الدراسية والقرطاسية). واضاف ان (مديرية تربية الكرخ الثانية حرصت على توفير كافة المستلزمات من كتب وقرطاسية مع بدء العام الدراسي الجديد). وأوضح البيان انه (يتم تجهيز 30 الى 35 ادارة مدرسية يوميا ضمن قاطع مديرية الكرخ الثانية ولاتزال مستمرة بعملية التجهيز حتى استكمال المواد الدراسية كافة مع مراعاة ما تم تغييره من تلك المناهج). واكد مدير عام تربية محافظة ميسان رياض مجبل الساعدي حرص المديرية على تجهيز الكتب والقرطاسية الى الطلبة وان قسم التجهيزات يبذل الجهود في استلام الكتب من مخازن الوزارة وتوزيعها بين المدارس.وتابع البيان ان (الساعدي وخلال زيارته ثانوية الاصالة للبنات في مدرستها الجديدة اكد ان الشهر الحالي ستسلم كل المناهج الى الطلبة والتلاميذ، وعلى اولياء الامور عدم القلق بخصوص هذا الموضوع).واضاف (كما وجه الساعدي بتجهيز المدرسة بـ 300 رحلة و30 سبورة جديدة ومقاعد جامعية لكونها مدرسة جديدة). داعيا الطالبات الى (بذل الجهود مع بداية العام الدراسي لرفع نسب النجاح وتحقيق معدلات عالية تمكنهن من اكمال مسيرتهن العلمية بتفوق).الى ذلك زار مدير عام تربية الرصافة الثانية قسم التجهيزات للمتابعة الميدانية لعملية توزيع الكتب والقرطاسية والرحلات المدرسية للمدارس.