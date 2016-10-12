– October 12, 2016

الصحة تثمّن مبادرتي بلغاريا وايران بتدريب الملاكات الطبية

بغداد – قصي منذر

ثمنت وزارة الصحة والبيئة مبادرة بلغاريا بتدريب الملاكات الطبية وعلاج جرحى القوات الامنية. وقال مدير اعلام الوزارة احمد الرديني لـ (الزمان) امس ان (الوزارة تثمن دور بلغاريا من خلال مبادرتها واستعدادها لتدريب الملاكات الطبية وعلاج جرحى القوات الامنية). مشيرا الى ان (التعاون مع الدول الصديقة من شأنه تعزيز العلاقات المشتركة بدعم القطاع الصحي والاستفادة من خبرات تلك الدول). وكان سفير العراق لدى بلغاريا قحطان خلف قد بحث مع وزير الصحة البلغاري بيتر ماركوف علاج جرحى القوات الامنية وتدريب الملاكات الطبية. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تدريب الملاكات الطبية وعلاج جرحى القوات الامنية). ونقل البيان عن خلف القول (ندعو الدول الصديقة الى دعم العراق في حربه ضد داعش كونه يقاتل نيابة عن العالم). مؤكدا (ضرورة التعاون بين البلدين في المجال الصحي عبر تدريب الملاكات الطبية). من جانبه اكد ماركوف (استعداد بلاده تدريب الملاكات الطبية بعد تزويده بالاختصاصات المطلوبة). فيما ابدى وزير الصحة الايراني حسن هاشمي استعداده لحل المشاكل التي تخص علاج المرضى العراقيين في ايران. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية امس ان (سفير العراق لدى ايران راجح الموسوي بحث مع هاشمي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين). ودعا الموسوي الى (ضرورة اعادة النظر في تكاليف علاج المرضى العراقيين في المستشفيات الايرانية). من جانبه اكد هاشمي (استعداده لحل المشاكل التي تخص علاج المرضى العراقيين).