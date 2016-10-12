– October 12, 2016

الصناعة تخفـّض أسعار السمنت والنورة دعماً للمنتوج المحلي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن تخفيض في اسعار منتجاتها ذات الجودة العالية والمصنع وفق المواصفات المحلية والمعتمدة دوليا من السمنت العادي والمقاوم ومادة النورة لسد حاجة السوق المحلية وبأسعار تنافسية.وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان امس إن (الشركة دأبت على مضاعفة انتاجها بعد القرار المنصف للصناعة العراقية من قبل مجلس الوزراء بمنع استيراد السمنت والنورة لغرض فتح المجال لتسويق المنتجات الوطنية التي كانت لها معاناة كبيرة في عدم وجود رقابة وسيطرة نوعية تحدد دخول المنتجات الاجنبية الرديئة المماثلة للاسواق المحلية).واضاف ان (تخفيض اسعار السمنت ومادة النورة بنوعيها الحية والمطفأة في معامل الشركة المنتشرة في بغداد والمحافظات وخاصة معامل السمنت في النجف وبابل والسماوة وكربلاء والمصنع من اجود الانواع وبمواصفات قياسية من السمنت المقاوم والعادي والفل اضافة الى النورة بنوعيها).واوضح الشمري ان (السعي المستمر ما بين مصنعي السمنت للقطاعين العام والخاص والاستمرارية في ديمومة وزيادة الانتاج وتخفيض اسعار منتجاتها من السمنت والنورة لاجل المحافظة على انسيابية المنتج في الاسواق والسيطرة على الاسعار). داعيا الحكومة ووزارة النفط الى (تخفيض اسعار الوقود من النفط الاسود الذي يشكل 25بالمئة من كلفة الانتاج في الطن الواحد من السمنت لغرض الاستمرار في تخفيض الاسعار دعما للمواطنين ودوائر الدولة وشركات البناء في القطاع الخاص).