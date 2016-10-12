– October 12, 2016

الكهرباء تتفّق مع شركة أمريكية لتشغيل محطتي الناصرية والمثنى

مؤتمر اسطنبول يناقش مستقبل الطاقة العالمية

بغداد- تمارا عبد الرزاق

تعتزم وزارة الكهرباء توقيع اتفاق مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لنصب وتشغيل محطتي الناصرية والسماوة. وقال المتحدث باسم الوزير محمد فتحي لـ(الزمان) امس ان (الوزير قاسم الفهداوي بحث مع ممثلي الشركة نصب وتشغيل محطتي الناصرية والمثنى على هامش لقاء مؤتمر الطاقة العالمي الـ23 المنعقد في اسطنبول وتمت مناقشة توقيع عقد مع الشركة والاتفاق على تشغيل المحطتين). واضاف ان (هذا الاتفاق مبدئي وستشهد الايام المقبلة توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن) مشيرا الى ان (الاتفاق سيؤمن تشغيل وحدتين في كل محطة منها قبل الصيف المقبل وستسهم بإضافة 400 ميغاواط الى الخدمة). وكشف فتحي عن (ربط خط فلوجة بغداد واعادته الى العمل بعد انقطاع دام مدة طويلة).وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت بحضور 10 آلاف مشارك من 85 دولة بينهم رؤساء دول ووزراء وكبار صانعي القرار في قطاع الطاقة. وقال وزير الطاقة التركي برات البيرق في بيان امس خلال كلمته أمام المؤتمر ان (تركيا اصبحت شريكا موثوقا في مجال الطاقة بالمنطقة بفضل المشاريع المهمة التي جرى تنفيذها). واضاف ان (المؤتمر شارك فيها أربعة رؤساء دول واكثر من 250 وزيرا ومديرا تنفيذيا لكبرى الشركات العالمية وهذا النشاط سيكون مثمرا بمشاركة 265 متحدثا من 82 بلدا). مؤكدا انه (سيتم العمل مع المشاركين على تقويم المشاريع المشتركة القائمة وفرص التعاون في المستقبل ولاسيما ان اجتماع الاطراف المعنية كافة في مجال الطاقة ضمن هذا المؤتمر سيخلق تضافرا للجهود ويبرهن على وجود تعاون ايجابي في مجال الطاقة). مشيرا الى ان (مقاربات الدول في مجال الطاقة تقدم مساهمة مهمة للسلام الاقليمي والعالمي). وتابع انه (يولي اهتماما لمثل هذه الانشطة الاقتصادية العالمية). واكد البيرق (أهمية المؤتمر من ناحية تأسيس مستقبل عادل للطاقة العالمية بمشاركة جميع الدول المعنية بهدف ايجاد حلول شاملة لكافة القضايا في ظل ما تشهده المرحلة الراهنة من تغييرات كبيرة في هذا القطاع). وشدد على ان (دبلوماسية الطاقة التي تبذلها تركيا تستند في معناها الاساسي على إرساء دعائم السلام والاستقرار). موضحا ان (تركيا كانت ولاتزال شريكا في قطاع الطاقة يقع في منطقة قريبة من مصادر الطاقة في الشرق الاوسط وأوراسيا).