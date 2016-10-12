– October 12, 2016

اللجنة القانونية تعيد صياغة العفو العام

الشريفي لـ(الزمان) : البرلمان يختار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

بغداد – قصي منذر

اكد رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي ان اختيار مجلس المفوضين للدورة المقبلة يعود لمجلس النواب . وقال الشريفي لـ (الزمان) امس ان (قرار اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات للدورة المقبلة قرار يعود لمجلس النواب). واضاف (لسنا طرفا بالموضوع ومدتنا انتهت في الشهر الماضي). وطالب عدد من الناشطين المدنيين في البصرة خلال وقفة احتجاجية قرب مكتب المفوضية العليا للانتخابات بحل مجلسها وإعادة تشكيله بعيداً عن المحاصصة السياسية. وقال الناشط المدني كاظم السهلاني في تصريح امس (طالبنا بحل مجلس المفوضين وإعادة تشكيله بمعزل عن المحاصصة الحزبية). مبيناً أنه (لاجدوى من دعوتنا لتنظيم انتخابات نزيهة والمفوضية مشكلة من قبل قوى سياسية متنفذة). داعيا الى ( الغاء قانون الانتخابات الحالي المفصل من قبل الاحزاب وتشريع قانون جديد).وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية قاسم العبودي قد أعلن عن ان البرلمان أوعز إلى اللجان البرلمانية بتشكيل لجنة تتولى اختيار مجلس المفوضين للدورة المقبلة.وقال العبودي في تصريح امس إن (هيئة رئاسة مجلس النواب واستنادا الى قرارها اوعزت الى اللجان البرلمانية بضرورة تشكيل لجنة خبراء لاختيار اعضاء مجلس المفوضين). مشيرا الى ان (مدة مجلس المفوضين خمس سنوات). واضاف ان (هيئة الرئاسة حددت الثالث عشر من الشهر الجاري لتشكيل اللجنة). من جهتها كشفت عضو اللجنة ابتسام الهلالي عن اعادة صياغة قانون العفو العام بعيدا عن الحكومة وتقديمه الى مجلس النواب.وقالت الهلالي في تصريح امس ان (اللجنة ستقوم باعادة صياغة قانون العفو العام بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى من اجل ازالة الخلاف الحاصل بين الكتل السياسية). وأضافت أن (القضاء سيشكل لجنة لتأخذ على عاتقها مراجعة الاستثناءات التي منحت للمشمولين بالقانون). واوضحت الهلالي انه (ستتم اعادة صياغة القانون بعيدا عن الحكومة وتقديمه لمجلس النواب). فيما طالب النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي بضرورة حسم ملفات مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة. وقال الاسدي في تصريح امس (اننا مع انهاء ملف التعيين بالوكالة وإعطاء فرصة مستقرة الى مؤسسات الدولة). مشيرا الى ان (التعيين بالوكالة أثر على استقرار وثبات مؤسسات الدولة). وأستبعد مصدر عقد جلسة للبرلمان الأسبوع الجاري. وقال في تصريح امس ان (اغلب نواب المحافظات سافروا الى محافظاتهم تزامنا مع عطلة عاشوراء ما يستبعد إكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة الأسبوع).