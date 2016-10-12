– October 12, 2016

الاقليم يعطل مؤسساته الرسمية

الملايين يشاركون بإحياء ذكرى عاشوراء

كربلاء – محمد فاضل

احيا ملايين المسلمين امس شعائر ذكرى عاشوراء، وتكللت بركضة طويريج التي تمتد اقامتها الى نحو 150 عاماً.

وشهدت كربلاء تدفق الملايين من الزوار من مختلف المكونات ، للمشاركة في احياء ذكرى استشهاد الأمام الحسين عليه السلام.

وقال مراسل (الزمان) إن (المدينة شهدت توافد كثيف للزائرين من العراق والدول العربية والاسلامية). وكانت مصادر حكومية قد اعلنت عن وصول نحو 170 الف زائر عبر المنافذ البرية والجوية بهذه المناسبة.

وأضاف، أن (القوات الامنية كثفت تجهيزاتها العسكرية لحماية الزائرين، حيث انتشرت القطعات الأمنية في جميع الطرق المؤدية الى المدينة القديمة).

وفي تطور شهدت مناطق اقليم كردستان، احياء شعائر عاشوراء، مع اعلان حكومة الاقليم امس الأربعاء، عطلة رسمية.

وفي السليمانية، جرت مراسم احياء عاشوراء بمشاركة الكرد الفيليين والنازحين من العرب، وقالت تقارير ان (المحتفلين ساروا على الأقدام في الشارع الرئيسي بالسليمانية مرتدين الملابس السوداء، كما عكف آخرون على طهي الهريسة والتمن والقيمة، واستمرت شعائر الاحياء الى مساء امس، مشيرة الى أن (السنوات الماضية كانت تشهد مجيء اعداد كبيرة من الايرانيين للسليمانية خلال المناسبة، لكن اعدادهم تراجعت هذا العام بشكل ملحوظ لذهابهم إلى محافظتي كربلاء والنجف مباشرة).

وكشف قائممقام قضاء القرنة التابع الى محافظة البصرة محمد ناصح الحسن عن نشر قوات امنية اضافية في في القضاء لتأمين الحماية للمواكب الحسينية.

وقال الحسن في تصريح امس ان (فوج المغاوير الثاني التابع لعمليات البصرة وسرايا الطوارئ وشرطة القضاء كلفت بواجب حماية مسيرات المواكب والجوامع والحسينيات فضلا عن تأمين الطريق للمواطنين الذين يسيرون مشيا على الاقدام نحو مرقد الامام احمد بن علي في ناحية الصادق التابعة لقضاء المدينة).

واضاف ان (يوم العاشر شهد ايضا استدعاءً لمفارز مراكز الشرطة التابعة للقضاء بهدف تعزيز واسناد القوات الموجودة وسد كافة المنافذ). وعطلت نحو 7 محافظات في الوسط والجنوب الدوام الرسمي منذ الثلاثاء الماضي .

وأعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة آن نافع اوسي امس عن ارسال 332 عجلة تابعة للوزارة ضمن حملتها لنقل الزائرين من والى كربلاء.

وقالت اوسي في بيان انه (تم تشكيل لجنة وزارية لتهيئة العجلات وادارة حملة نقل الزائرين في مسعى لتخفيف الزخم الحاصل على عجلات وزارة النقل وبقية الجهات الاخرى المشاركة في نقل الزوار الى كربلاء المقدسة)، مؤكدة (الاستمرار في نقل الزائرين لحين انتهاء مراسم الزيارة).

وذكر البيان أنها (دأبت على مشاركة اعداد كبيرة من عجلاتها في نقل الزائرين بمختلف المناسبات الدينية اضافة الى تهيئة خطة خدمية كاملة لانجاح هذه المناسبات تتضمن التنظيف وتهيئة مياه الشرب وفرق خاصة بمتابعة وصيانة محطات المجاري وغيرها). كما تولت وزارات اخرى المهمة ذاتها.

وعاد الزائرون اليوم الخميس على دفعات الى مناطقهم بعد انتهاء مراسم عاشوراء دون حوادث تذكر وسط تأكيد محافظ كربلاء عقيل الطريحي ان الاجهزة الامنية نجحت في تأمين متطلبات هذه الزيارة المليونية.