هَمَسْتُ لَهُ سِرًّا بَيْنَ جَبَلَيْنْ

هَمَسْتُ لَهُ سِرًّا بَيْنَ جَبَلَيْنْ
زمان جديد
عبد الحق بن رحمون
إلى أخي وديع
أُهْدِيكُمُ كُلَّ هَوَائِي
الْقَادِمَ مِنْ أنْوَارِ دَفَّتَيْ قَلَبِي
فِي كُرَّاسِ مُوسِيقَى صَامِتَةٍ
…..
لَوْ
أَجْلسُ إِلىَ نَفْسِي
وَ أَعُدّ لَكُمُ الثَّرَوَاتِ التِي رَاكَمْتُ
مِنْ خَيَالِ أَجْنِحَةٍ
وَ وِدْيَانٍ عَابِرَةٍ لِبَصِيرَتِي
وَ مُقِيمَةٍ فِي أَصْلِي.
لوْ أقُولُ لَكُمْ مَنْ أَحْبَبْتُ فِي سُطُورٍ وَارِفَةٍ
وَ مَنْ عَانَقْتُ،
وَ مَعَ مَنْ أَرْخَيْتُ رَأْسِي عَلَى رَأسِهِ
وَ أنَا طِفْلٌ طريٌّ ،
وَهَمَسْتُ لَهُ سِرًّا
بَيْنَ جَبَلَيْنِ فِي اللِّقَاءِ
طوَالَ هَذَا اَلْعُمْرِ الذِي زَرَعْتُهُ بِاَلْوَرْدِ .
هُنَاكَ مَنْ نُحِبُهُمْ .. يَأْتُونَ إِلَى كَلِمَاتِي
لاسْتِنْشَاقِ عِطْرِ اَلْحِبْرِ
وَ أُعَانِقُهُمْ
وَ يُعَانِقُونَنِي .
هُنَا فِي هَذِهِ اَلْجِبَالِ
أَرْعَى أَحْلاَمِي
وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أُنْشِدُ
نَشِيدَ وَطَنِ عَصَافِيرِي
وَ أَرْفَعُ عَلَمَ مَنْ أُحِبُّهُمْ
فِي أَعْلىَ اَلْقِمَمِ
وَ أَغْرِسُ
فِي اَلدُّنْيَا أَشْجَارَ اَلْبُرْتُقَالِ
لِأَوْلاَدِي اَلصِّغَارِ
وَ أُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُبْصِرُونَ اَلْجَمَالَ
فِي طَبِيعَةِ
طَلْعَةِ بَذْرَةِ الضِّيَاءِ
هل َيأْتِي يَوْمٌ
لنَقْطِفَ جَمِيعًا
ثِمَارَ مَا زَرَعْنَاهُ ؟