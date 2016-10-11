هَمَسْتُ لَهُ سِرًّا بَيْنَ جَبَلَيْنْ

– October 11, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

إلى‭ ‬أخي‭ ‬وديع

أُهْدِيكُمُ‭ ‬كُلَّ‭ ‬هَوَائِي‮ ‬

الْقَادِمَ‭ ‬مِنْ‭ ‬أنْوَارِ‭ ‬دَفَّتَيْ‭ ‬قَلَبِي

فِي‭ ‬كُرَّاسِ‭ ‬مُوسِيقَى‭ ‬صَامِتَةٍ

‭…..‬

لَوْ‮ ‬

أَجْلسُ‭ ‬إِلىَ‭ ‬نَفْسِي‮ ‬

وَ‭ ‬أَعُدّ‭ ‬لَكُمُ‭ ‬الثَّرَوَاتِ‭ ‬التِي‭ ‬رَاكَمْتُ‮ ‬

مِنْ‭ ‬خَيَالِ‭ ‬أَجْنِحَةٍ

وَ‭ ‬وِدْيَانٍ‭ ‬عَابِرَةٍ‭ ‬لِبَصِيرَتِي

وَ‭ ‬مُقِيمَةٍ‭ ‬فِي‭ ‬أَصْلِي‭.‬

لوْ‭ ‬أقُولُ‭ ‬لَكُمْ‭ ‬مَنْ‭ ‬أَحْبَبْتُ‭ ‬فِي‭ ‬سُطُورٍ‭ ‬وَارِفَةٍ‮ ‬

وَ‭ ‬مَنْ‭ ‬عَانَقْتُ،‮ ‬

وَ‭ ‬مَعَ‭ ‬مَنْ‭ ‬أَرْخَيْتُ‭ ‬رَأْسِي‭ ‬عَلَى‭ ‬رَأسِهِ

وَ‭ ‬أنَا‭ ‬طِفْلٌ‭ ‬طريٌّ‭ ‬،

وَهَمَسْتُ‭ ‬لَهُ‭ ‬سِرًّا‭ ‬

بَيْنَ‭ ‬جَبَلَيْنِ‭ ‬فِي‭ ‬اللِّقَاءِ

طوَالَ‭ ‬هَذَا‭ ‬اَلْعُمْرِ‭ ‬الذِي‭ ‬زَرَعْتُهُ‭ ‬بِاَلْوَرْدِ‭ . ‬

هُنَاكَ‭ ‬مَنْ‭ ‬نُحِبُهُمْ‭ .. ‬يَأْتُونَ‭ ‬إِلَى‭ ‬كَلِمَاتِي

لاسْتِنْشَاقِ‭ ‬عِطْرِ‭ ‬اَلْحِبْرِ

وَ‭ ‬أُعَانِقُهُمْ‮ ‬

وَ‭ ‬يُعَانِقُونَنِي‭ .‬

هُنَا‭ ‬فِي‭ ‬هَذِهِ‭ ‬اَلْجِبَالِ‮ ‬

أَرْعَى‭ ‬أَحْلاَمِي

وَ‭ ‬فِي‭ ‬كُلِّ‭ ‬يَوْمٍ‭ ‬أُنْشِدُ

نَشِيدَ‭ ‬وَطَنِ‭ ‬عَصَافِيرِي

وَ‭ ‬أَرْفَعُ‭ ‬عَلَمَ‭ ‬مَنْ‭ ‬أُحِبُّهُمْ

‭ ‬فِي‭ ‬أَعْلىَ‭ ‬اَلْقِمَمِ

وَ‭ ‬أَغْرِسُ

فِي‭ ‬اَلدُّنْيَا‭ ‬أَشْجَارَ‭ ‬اَلْبُرْتُقَالِ

لِأَوْلاَدِي‭ ‬اَلصِّغَارِ

وَ‭ ‬أُعَلِّمُهُمْ‭ ‬كَيْفَ‭ ‬يُبْصِرُونَ‭ ‬اَلْجَمَالَ

فِي‭ ‬طَبِيعَةِ‮ ‬

طَلْعَةِ‭ ‬بَذْرَةِ‭ ‬الضِّيَاءِ

هل‭ ‬َيأْتِي‭ ‬يَوْمٌ‭ ‬

لنَقْطِفَ‭ ‬جَمِيعًا‭ ‬

ثِمَارَ‭ ‬مَا‭ ‬زَرَعْنَاهُ‭ ‬؟‭ ‬