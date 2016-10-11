سامسونغ تعلن وقفاً تاماً لإنتاج أجهزة غالاكسي نوت 7 بسبب حوادث اشتعالها
سيول-أ ف ب) – اعلنت مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية الثلاثاء الوقف التام لانتاج اجهزة الهاتف الذكي «غالاكسي نوت 7» لاسباب تتعلق بالسلامة بسبب خطر انفجار بطارياتها.
وقالت المجموعة الاولى في صناعة الهواتف الذكية في العالم «لقد قررنا في الآونة الاخيرة تكييف وتيرة انتاجنا بحيث يمكن تحسين مراقبة النوعية والسماح بإجراء تحقيقات معمقة، لكن عدنا واتخذنا قرارا نهائيا بوقف انتاج اجهزة غالاكسي نوت 7 لأننا نضع سلامة المستهلكين على رأس اولوياتنا».
وتحاول «سامسونغ» ان تحتوي الضرر الذي لحق بصورتها بسبب هذه القضية في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة الى الحفاظ على موقعها المتقدم. وهي اعلنت في وقت سابق وقف بيع اجهزة «غلاكسي نوت 7» بعدما تبين ان البديل الذي طرحته في الاسواق لتعويض مستخدمي الاجهزة المصابة بخلل، هو ايضا عرضة للاشتعال او انفجار البطارية. وادى هذا الاعلان الى انخفاض قيمة اسهم المجموعة في البورصة بنسبة 8 وبعد اقفال التداول بالاسواق المالية عادت «سامسونغ» واعلنت الوقف التام لانتاج «غالاكسي نوت 7».
واكد متحدث باسم المجموعة ان هذا الوقف سيكون نهائيا.
وكان عدد من الخبراء توقعوا الموت المبكر لهذا الطراز من الاجهزة، لكن ذلك لا يقلل من اهمية اعلان الشركة التي تسعى للحفاظ على موقعها الرائد في النوعية والابتكار.
وتواجه المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة ضغطا كبيرا منذ اضطرارها في مطلع الشهر الماضي، بعد أسابيع قليلة على طرح جهاز «غالاكسي نوت 7» وهو بحجم وسطي بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، الى سحب 2,5 مليون قطعة منه في العالم بسبب خطر انفجار البطارية. وكانت عملية سحب الاجهزة تجري بشكل طبيعي حتى الاسبوع الماضي الى ان بدأ الابلاغ عن حوادث مع هواتف «غالاكسي نوت 7» بديلة لتلك المسحوبة سابقا. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لاجهزة متفحمة، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بسمعة الشركة. وقال غريغ روه الخبير في مؤسسة «اتس ام سي انفستمنت سيكيوريتي» ان «ما جرى اول مرة كان يمكن اعتباره خطأ، لكن الامر نفسه تكرر مرتين مع طراز واحد من الاجهزة، هذا من شأنه ان يسبب فقدانا للثقة لدى الزبائن». وأضاف «السبب الذي يدفع المستهلكين الى تفضيل +آبل+ او +سامسونغ+ يتعلق بأهلية المنتج للثقة. هنا سيكون الضرر اللاحق بصورة +سامسونغ+ حتميا وستواجه الشركة صعوبة في تغيير هذا الاتجاه».
ويمكن لمن اشتروا هذه الاجهزة ان يبدلوها بأي نوع من اجهزة «سامسونغ» او ان يستردوا ثمنها.
وطلبت الشركة من كل موزعيها في العالم الكف عن بيع هذه الاجهزة، وقد سبقها الى ذلك شركة «ايه تي اند تي» الاميركية للاتصالات ومنافستها الالمانية «تي-موبايل»، اللتان اعلنتا الاحد وقف العمليات التجارية لهواتف «غالاكسي نوت 7» بانتظار استكمال التحقيقات في الحوادث التي تطالها.
- اضرار بالعلامة التجارية؟ -
وطلبت الشركة من حاملي الاجهزة اطفاءها والكف عن استخدامها. ولقيت هذه الدعوة اشادة من رئيس الوكالة الاميركية لسلامة المستهلكين (سي اس بي سي) اليوت كاي الذي نصح هو ايضا مستخدمي هذه الاجهزة بإطفائها.
وقال في بيان «لا ينبغي ان يكون جهاز هاتف مصدر قلق على الاشخاص والممتلكات».
واصدرت الهيئة الاميركية للطيران المدني (اف ايه ايه) من ناحيتها توصيات جديدة تطلب فيها من الاشخاص الحائزين هواتف «غالاكسي نوت 7» عدم تشغيلها او شحنها خلال الرحلات الجوية وعدم نقلها في حقائب الشحن.
يرى بعض المحللين ان «سامسونغ» المستعدة لفعل اي شيء لتحافظ على موقعها في سوق شديد المنافسة، ربما تسرعت في اصدار «غالاكسي نوت 7» استباقا لصدور «آي فون 7» من منافستها الكبرى «آبل» الاميركية.
وقالت ليندا سوي المتخصصة في انظمة الهواتف المحمولة في مجموعة «ستراتيجي اناليتيكس» ان هذه القضية قد تكلف «سامسونغ» خسائر قدرها «عشرة مليارات دولار او اكثر».
وانعكس طلب «سامسونغ» وقف بيع هواتف «غالاكسي نوت 7» تراجعا كبيرا للمجموعة الكورية الجنوبية في البورصة اذ انخفض سعر اسهمها في سيول بنسبة 4,85 % صباح الثلاثاء.
في المقابل سجل سهم «آبل» في بورصة وول ستريت ارتفاعا بنسبة 1,74 % ليصل الى 116,05 دولارا.