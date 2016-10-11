سامسونغ تعلن وقفاً تاماً لإنتاج أجهزة غالاكسي نوت 7 بسبب حوادث اشتعالها

– October 11, 2016

سيول‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الوقف‭ ‬التام‭ ‬لانتاج‭ ‬اجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬لاسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭ ‬بسبب‭ ‬خطر‭ ‬انفجار‭ ‬بطارياتها‭.‬

وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قررنا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تكييف‭ ‬وتيرة‭ ‬انتاجنا‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬تحسين‭ ‬مراقبة‭ ‬النوعية‭ ‬والسماح‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬معمقة،‭ ‬لكن‭ ‬عدنا‭ ‬واتخذنا‭ ‬قرارا‭ ‬نهائيا‭ ‬بوقف‭ ‬انتاج‭ ‬اجهزة‭ ‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬لأننا‭ ‬نضع‭ ‬سلامة‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬اولوياتنا‮»‬‭.‬

وتحاول‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬ان‭ ‬تحتوي‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بصورتها‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬جاهدة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬المتقدم‭. ‬وهي‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬وقف‭ ‬بيع‭ ‬اجهزة‭ ‬‮«‬غلاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬البديل‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬لتعويض‭ ‬مستخدمي‭ ‬الاجهزة‭ ‬المصابة‭ ‬بخلل،‭ ‬هو‭ ‬ايضا‭ ‬عرضة‭ ‬للاشتعال‭ ‬او‭ ‬انفجار‭ ‬البطارية‭. ‬وادى‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬اسهم‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭ ‬وبعد‭ ‬اقفال‭ ‬التداول‭ ‬بالاسواق‭ ‬المالية‭ ‬عادت‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬واعلنت‭ ‬الوقف‭ ‬التام‭ ‬لانتاج‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المجموعة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الوقف‭ ‬سيكون‭ ‬نهائيا‭.‬

وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬توقعوا‭ ‬الموت‭ ‬المبكر‭ ‬لهذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬الاجهزة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬اهمية‭ ‬اعلان‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬النوعية‭ ‬والابتكار‭.‬

وتواجه‭ ‬المجموعة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬العملاقة‭ ‬ضغطا‭ ‬كبيرا‭ ‬منذ‭ ‬اضطرارها‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬بحجم‭ ‬وسطي‭ ‬بين‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬والجهاز‭ ‬اللوحي،‭ ‬الى‭ ‬سحب‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬قطعة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬خطر‭ ‬انفجار‭ ‬البطارية‭. ‬وكانت‭ ‬عملية‭ ‬سحب‭ ‬الاجهزة‭ ‬تجري‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬حتى‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬بدأ‭ ‬الابلاغ‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬مع‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬بديلة‭ ‬لتلك‭ ‬المسحوبة‭ ‬سابقا‭. ‬وانتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صور‭ ‬لاجهزة‭ ‬متفحمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلحق‭ ‬ضررا‭ ‬كبيرا‭ ‬بسمعة‭ ‬الشركة‭. ‬وقال‭ ‬غريغ‭ ‬روه‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬اتس‭ ‬ام‭ ‬سي‭ ‬انفستمنت‭ ‬سيكيوريتي‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬جرى‭ ‬اول‭ ‬مرة‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬خطأ،‭ ‬لكن‭ ‬الامر‭ ‬نفسه‭ ‬تكرر‭ ‬مرتين‭ ‬مع‭ ‬طراز‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاجهزة،‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ان‭ ‬يسبب‭ ‬فقدانا‭ ‬للثقة‭ ‬لدى‭ ‬الزبائن‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬المستهلكين‭ ‬الى‭ ‬تفضيل‭ +‬آبل‭+ ‬او‭ +‬سامسونغ‭+ ‬يتعلق‭ ‬بأهلية‭ ‬المنتج‭ ‬للثقة‭. ‬هنا‭ ‬سيكون‭ ‬الضرر‭ ‬اللاحق‭ ‬بصورة‭ +‬سامسونغ‭+ ‬حتميا‭ ‬وستواجه‭ ‬الشركة‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬لمن‭ ‬اشتروا‭ ‬هذه‭ ‬الاجهزة‭ ‬ان‭ ‬يبدلوها‭ ‬بأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬اجهزة‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬يستردوا‭ ‬ثمنها‭.‬

وطلبت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬موزعيها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الكف‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬الاجهزة،‭ ‬وقد‭ ‬سبقها‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬اند‭ ‬تي‮»‬‭ ‬الاميركية‭ ‬للاتصالات‭ ‬ومنافستها‭ ‬الالمانية‭ ‬‮«‬تي‭-‬موبايل‮»‬،‭ ‬اللتان‭ ‬اعلنتا‭ ‬الاحد‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬لهواتف‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬بانتظار‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬تطالها‭.‬

‭- ‬اضرار‭ ‬بالعلامة‭ ‬التجارية؟‭ -‬

وطلبت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الاجهزة‭ ‬اطفاءها‭ ‬والكف‭ ‬عن‭ ‬استخدامها‭. ‬ولقيت‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬اشادة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬الاميركية‭ ‬لسلامة‭ ‬المستهلكين‭ (‬سي‭ ‬اس‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬اليوت‭ ‬كاي‭ ‬الذي‭ ‬نصح‭ ‬هو‭ ‬ايضا‭ ‬مستخدمي‭ ‬هذه‭ ‬الاجهزة‭ ‬بإطفائها‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬جهاز‭ ‬هاتف‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬على‭ ‬الاشخاص‭ ‬والممتلكات‮»‬‭.‬

واصدرت‭ ‬الهيئة‭ ‬الاميركية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ (‬اف‭ ‬ايه‭ ‬ايه‭) ‬من‭ ‬ناحيتها‭ ‬توصيات‭ ‬جديدة‭ ‬تطلب‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬الحائزين‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬عدم‭ ‬تشغيلها‭ ‬او‭ ‬شحنها‭ ‬خلال‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬وعدم‭ ‬نقلها‭ ‬في‭ ‬حقائب‭ ‬الشحن‭.‬

يرى‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬المستعدة‭ ‬لفعل‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬لتحافظ‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬شديد‭ ‬المنافسة،‭ ‬ربما‭ ‬تسرعت‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬استباقا‭ ‬لصدور‭ ‬‮«‬آي‭ ‬فون‭ ‬7‮»‬‭ ‬من‭ ‬منافستها‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬الاميركية‭.‬

وقالت‭ ‬ليندا‭ ‬سوي‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬انظمة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ستراتيجي‭ ‬اناليتيكس‮»‬‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬قد‭ ‬تكلف‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬خسائر‭ ‬قدرها‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬او‭ ‬اكثر‮»‬‭.‬

وانعكس‭ ‬طلب‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬وقف‭ ‬بيع‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬تراجعا‭ ‬كبيرا‭ ‬للمجموعة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬اذ‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬اسهمها‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭,‬85‭ % ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬سجل‭ ‬سهم‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭,‬74‭ % ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬116‭,‬05‭ ‬دولارا‭.‬