 عقوبة الأفغانيات المحكومات العمل خادمات في منازل شيوخ القبائل

– October 11, 2016

كابول‭ -‬رويترز‮ ‬‭ :‬عندما‭ ‬أدانت‭ ‬محكمة‭ ‬محلية‭ ‬أفغانية‭ ‬فوزية‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬بتهمة‭ ‬الفرار‭ ‬مع‭ ‬عشيقها‭ ‬والزنا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬بكتيكا‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬وحُكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬اكتشفت‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تقضي‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السجون‭ ‬الحكومية‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عالي‭ ‬الجدران‭ ‬يمتلكه‭ ‬شيخ‭ ‬القبيلة‭ ‬خليل‭ ‬زادران‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬خادمة‭ ‬دونأجر‭ ‬تحت‭ ‬سيطرته‭ ‬الكاملة‭. ‬وفوزية‭ ‬هي‭ ‬السجينة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬زادران‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عهدته‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وتعيش‭ ‬في‭ ‬كوخ‭ ‬مجاور‭ ‬لمنزله‭ ‬وتقوم‭ ‬بأعمال‭ ‬الغسيل‭ ‬والتنظيف‭ ‬لأسرته‭. ‬وقالت‭ ‬فوزية‭ ‬‮«‬معاذ‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬تُحتجز‭ ‬أي‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬شيخ‭ ‬قبيلة‭ ‬مثلي‭ ‬وأن‭ ‬تتحمل‭ ‬المعاملة‭ ‬السيئة‭ ‬لأن‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬من‭ ‬يهتم‭ ‬بي‭ ‬ولا‭ ‬يلتفت‭ ‬لمطالبي‭. ‬أطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬وإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬بناء‭ ‬سجن‭ ‬للنساء‭ ‬هنا‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهن‭ ‬قضاء‭ ‬فترة‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬شيوخ‭ ‬القبائل‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬وحيدة‭ ‬ومعزولة‭ ‬عنأسرتها‭. ‬وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لمنظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬95‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬الأفغانيات‭ ‬و50‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬السجينات‭ ‬يحتجزن‭ ‬بتهم‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بجرائم‭ ‬شرف‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬العلاقات‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬الزواج‭. ‬وقال‭ ‬زادران‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬بكتيكا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬احتجاز‭ ‬السجينات‭ ‬لديه‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يسيء‭ ‬أبدا‭ ‬معاملة‭ ‬أي‭ ‬امرأة‭ ‬محتجزة‭ ‬في‭ ‬منزله‭. ‬وزوجته‭ ‬الثانية‭ ‬كانت‭ ‬امرأة‭ ‬محتجزة‭ ‬في‭ ‬منزله‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬بكتيكا‭ -‬الإقليم‭ ‬الفقير‭ ‬المحافظ‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدينية‭ ‬ويتشارك‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الجبلية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬باكستان‭- ‬أي‭ ‬مركز‭ ‬احتجاز‭ ‬للنساء‭. ‬ومعظم‭ ‬النساء‭ ‬يواجهن‭ ‬أساليب‭ ‬عقاب‭ ‬تقليدية‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬تصدرها‭ ‬محاكم‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬شيوخ‭ ‬القرى‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬الرسمي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬المحتجزات‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬يواجهن‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬لهن‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬أو‭ ‬فرصة‭ ‬لسماع‭ ‬شكواهن‭. ‬وقال‭ ‬ناشطون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬مدى‭ ‬الإساءة‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭. ‬وقالت‭ ‬بيبي‭ ‬حوا‭ ‬رئيسة‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬بكتيكا‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬المدانات‭ ‬يرسلن‭ ‬إلى‭ ‬منازل‭ ‬شيوخ‭ ‬القبائل‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬النساء‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬16‭ ‬قضية‭ ‬فقط‭ ‬اتُهمت‭ ‬فيها‭ ‬نساء‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬بكتيكا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬القضايا‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬المرأة‭ ‬ضحية‭ ‬أو‭ ‬متهمة‭ ‬بمحاولة‭ ‬القتل‭ ‬أو‭ ‬الإساءة‭ ‬تمت‭ ‬تسويتها‭ ‬بواسطة‭ ‬شيوخ‭ ‬القبائل‭.‬

ويواجه‭ ‬نظام‭ ‬السجون‭ ‬الرديء‭ ‬والمكتظ‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬انتقادات‭ ‬دولية‭ ‬عادة‭.‬

واستعادة‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬الأساسية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬النساء‭ ‬للقمع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬المتشددة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شمل‭ ‬حرمان‭ ‬الفتيات‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬ومنع‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬العمل‭.‬