دراسة:الإجهاد الجسدي والانزعاج العاطفي من مسببات نوبات القلب 

– October 11, 2016

لندن‭-(‬رويترز‭) – ‬خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الإجهاد‭ ‬الجسدي‭ ‬أو‭ ‬القلق‭ ‬العاطفي‭ ‬الشديد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬وأن‭ ‬الخطر‭ ‬قد‭ ‬يزداد‭ ‬إذا‭ ‬اجتمع‭ ‬العاملان‭ ‬معا‭. ‬وقال‭ ‬أندرو‭ ‬سميث‭ ‬كبير‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬الصحة‭ ‬السكانية‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬مكماستر‭ ‬بكندا‭ ‬‮«‬دراستنا‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬دراسة‭ ‬تستكشف‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وبخلاف‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭ ‬فإننا‭ ‬جمعنا‭ ‬بين‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬وعرقيات‭ ‬مختلفة‭ ‬كثيرة‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الارتباط‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬والإصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬كان‭ ‬مماثلا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحالات‭. ‬وحلل‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬52‭ ‬دولة‭. ‬وبعد‭ ‬النوبة‭ ‬القلبية‭ ‬سأل‭ ‬الباحثون‭ ‬المشاركين‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬بذلوا‭ ‬جهدا‭ ‬جسديا‭ ‬كبيرا‭ ‬أو‭ ‬شعروا‭ ‬بالغضب‭ ‬أو‭ ‬الاضطراب‭ ‬العاطفي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬النوبة‭ ‬وفي‭ ‬ساعة‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬لها‭. ‬وقال‭ ‬14‭ ‬بالمئة‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬إنهم‭ ‬بذلوا‭ ‬جهدا‭ ‬جسديا‭ ‬كبيرا‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬14‭ ‬بالمئة‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬غاضبين‭ ‬أو‭ ‬قلقين‭ ‬عاطفيا‭ ‬خلال‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالنوبة‭. ‬وأفادت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬دورية‭ (‬سيركوليشين‭) ‬بأن‭ ‬الغضب‭ ‬أو‭ ‬الإجهاد‭ ‬الجسدي‭ ‬يؤديان‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبة‭ ‬القلبية‭ ‬بمقدار‭ ‬الضعف‭ ‬تقريبا‭ ‬وأنه‭ ‬إذا‭ ‬اجتمع‭ ‬العاملان‭ ‬معا‭ ‬فإن‭ ‬الخطر‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمثاله‭. ‬وقال‭ ‬سميث‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إن‭ ‬الباحثين‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬تعريفا‭ ‬واضحا‭ ‬لكلمة‭ ‬‮«‬قلق‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬إجهاد‮»‬‭ ‬وتركوا‭ ‬لهم‭ ‬تحديد‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬باري‭ ‬جيكوبس‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬ومتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬للجميع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬كظم‭ ‬الغيظ‭ ‬وإنه‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬المرء‭ ‬غاضبا‭ ‬فإن‭ ‬إجهاد‭ ‬نفسه‭ ‬جسديا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة‭.‬