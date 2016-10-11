دبي تطلق أعمال بناء أعلى برج في العالم
دبي, 10-10-2016 (أ ف ب) – اطلقت دبي الاثنين اعمال بناء «برج خور دبي» الذي يطمح لأن يكون عند انجازه في العام 2020 «أعلى برج في العالم» متفوقا بذلك على برج خليفة، البناء الاعلى في العالم حاليا والذي يرتفع في سماء الامارة بطول 828 مترا.
ودشن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاعمال الانشائية للبرج الجديد، مؤكدا ان بناءه يندرج «ضمن مسيرتنا نحو المستقبل الذي نعمل على أن يكون لنا فيه سبق الريادة في كل المجالات».
واضاف بحسب ما نقل عنه بيان رسمي «تعودنا أن تحدي الذات هو مطلب مهم للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التميز في الوقت الذي لا ندخر فيه جهدا لتوفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تنافسيتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي». وبحسب البيان فان برج خور دبي «سيتجاوز كل الأرقام القياسية المسجلة للمباني شاهقة الارتفاع بما في ذلك برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى 828 متراً ليصبح عند اكتماله أطول مبنى في العالم». وكانت شركة «اعمار العقارية» اعلنت في نيسان/ابريل لدى الكشف عن تفاصيل المشروع ان تكلفة البرج الجديد ستقارب المليار دولار، مشيرة الى انها ترغب بأن يكون انجاز البرج الجديد «هدية للمدينة قبل العام 2020»، حين تستضيف معرض «اكسبو» الدولي الذي من المرجح ان يستقطب ملايين الزوار الىالامارة.
والبرج الجديد من تصميم المعماري الاسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، وسيضم منصات للزوار تطل على المدينة. وسيكون ما بين 18 الى 20 طابقا فقط معدا لاستخدامات متعددة، ويضم فندقا من فئة «البوتيك» ومطاعم.
ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا، وانجز في كانون الثاني/يناير 2010 بكلفة بلغت 1,5 مليار دولار.
واكتسبت دبي صيتا عالميا بأبراجها العالية وناطحات السحاب السكنية والتجارية، والتي تطغى على أفقها منذ اكثر من عقد.
بالمقابل، تقوم شركة المملكة القابضة المملوكة من الامير السعودي الوليد بن طلال ببناء برج ضخم في مدينة جدة يتوقع ان يتجاوز ارتفاعه الالف متر، ليصبح المبنى الاعلى في العالم. وقد أعلن الامير السعودي العام الماضي انه من المتوقع انجاز البرج في سنة 2018.