دبي تطلق أعمال بناء أعلى برج في العالم

– October 11, 2016

دبي‭,‬‭ ‬10-10-2016‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اطلقت‭ ‬دبي‭ ‬الاثنين‭ ‬اعمال‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬برج‭ ‬خور‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬عند‭ ‬انجازه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬‮«‬أعلى‭ ‬برج‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬متفوقا‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬خليفة،‭ ‬البناء‭ ‬الاعلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‭ ‬والذي‭ ‬يرتفع‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الامارة‭ ‬بطول‭ ‬828‭ ‬مترا‭.‬

ودشن‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الاعمال‭ ‬الانشائية‭ ‬للبرج‭ ‬الجديد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬بناءه‭ ‬يندرج‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬مسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لنا‭ ‬فيه‭ ‬سبق‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬‮«‬تعودنا‭ ‬أن‭ ‬تحدي‭ ‬الذات‭ ‬هو‭ ‬مطلب‭ ‬مهم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ندخر‭ ‬فيه‭ ‬جهدا‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنافسيتنا‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬فان‭ ‬برج‭ ‬خور‭ ‬دبي‭ ‬‮«‬سيتجاوز‭ ‬كل‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬المسجلة‭ ‬للمباني‭ ‬شاهقة‭ ‬الارتفاع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برج‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬ارتفاعه‭ ‬إلى‭ ‬828‭ ‬متراً‭ ‬ليصبح‭ ‬عند‭ ‬اكتماله‭ ‬أطول‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬اعمار‭ ‬العقارية‮»‬‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬لدى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشروع‭ ‬ان‭ ‬تكلفة‭ ‬البرج‭ ‬الجديد‭ ‬ستقارب‭ ‬المليار‭ ‬دولار،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬ترغب‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬انجاز‭ ‬البرج‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬للمدينة‭ ‬قبل‭ ‬العام‭ ‬2020‮»‬،‭ ‬حين‭ ‬تستضيف‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬اكسبو‮»‬‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬يستقطب‭ ‬ملايين‭ ‬الزوار‭ ‬الىالامارة‭.‬

والبرج‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬المعماري‭ ‬الاسباني‭ ‬السويسري‭ ‬سانتياغو‭ ‬كالاترافا‭ ‬فالس،‭ ‬وسيضم‭ ‬منصات‭ ‬للزوار‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬المدينة‭. ‬وسيكون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬طابقا‭ ‬فقط‭ ‬معدا‭ ‬لاستخدامات‭ ‬متعددة،‭ ‬ويضم‭ ‬فندقا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬البوتيك‮»‬‭ ‬ومطاعم‭.‬

ويبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬برج‭ ‬خليفة‭ ‬828‭ ‬مترا،‭ ‬وانجز‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2010‭ ‬بكلفة‭ ‬بلغت‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

واكتسبت‭ ‬دبي‭ ‬صيتا‭ ‬عالميا‭ ‬بأبراجها‭ ‬العالية‭ ‬وناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية،‭ ‬والتي‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬أفقها‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭.‬

بالمقابل،‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬الامير‭ ‬السعودي‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬ببناء‭ ‬برج‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتجاوز‭ ‬ارتفاعه‭ ‬الالف‭ ‬متر،‭ ‬ليصبح‭ ‬المبنى‭ ‬الاعلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬الامير‭ ‬السعودي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬انجاز‭ ‬البرج‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2018‭.‬