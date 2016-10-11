محطة برلين مسلسل تلفزيوني عن الجاسوسية يعد بإقبال كبير

– October 11, 2016

برلين‭ -(‬رويترز‭) – ‬يقول‭ ‬الممثلون‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الجديد‭ (‬محطة‭ ‬برلين‭) ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬إيبكس‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬سيناريو‭ ‬مسلسل‭ ‬الجاسوسية‭ ‬أسرهم‭ ‬من‭ ‬بدايته‭.‬

والمسلسل‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭ ‬هو‭ ‬دراما‭ ‬حديثة‭ ‬عن‭ ‬الجاسوسية‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬ضابط‭ ‬بوكالة‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ (‬سي‭.‬أي‭.‬آيه‭) ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬الممثل‭ ‬ريتشارد‭ ‬أرميتاج‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬برلين‭ ‬لكشف‭ ‬تسريب‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬فرجينيا‭.‬

وقال‭ ‬أرميتاج‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬ببطولة‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ (‬ذا‭ ‬هوبيت‭) ‬والمسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ (‬هانيبال‭) ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬السياسية‭ ‬ويواكب‭ ‬الأحداث‭ ‬المعاصرة‭.‬

وأضاف‭ ‬لرويترز‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬‮«‬أردته‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حيويا‭. ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرتدي‭ ‬زيا‭ ‬مضحكا‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬أتحول‭ ‬إلى‭ ‬بطل‭ ‬خارق‭.‬‮»‬

وتابع‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬شخصيات‭ ‬المسلسل‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬أبطال‭ ‬خارقون‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعة‭ ‬عملهم‭. ‬لكنهم‭ ‬أشخاص‭ ‬عاديون‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬الممثل‭ ‬ريتشارد‭ ‬جنكينز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬السي‭.‬أي‭.‬آيه‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬إن‭ ‬الكاتب‭ ‬أولين‭ ‬شتاينهاور‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬برلين‭ ‬نفسها‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬العمل‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أولين‭ ‬يحب‭ ‬برلين‭ ‬يحب‭ ‬شكلها‭ ‬يحب‭ ‬إحساسه‭ ‬بها‭ ‬وأراد‭ ‬تصوير‭ ‬ذلك‭.‬‮»‬

وتحدثت‭ ‬الممثلة‭ ‬ميشيل‭ ‬فوربز‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬مديرة‭ ‬فرع‭ ‬الوكالة‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬كذلك‭ ‬بإعجاب‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الكاتب‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬قرأت‭ ‬السيناريو‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بدا‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬أغلب‭ ‬السيناريوهات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬قرأتها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أحببت‭ ‬إيقاع‭ ‬كتابة‭ ‬أولين‭. ‬الشخصيات‭ ‬بدت‭ ‬حقيقية‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬كأنها‭ ‬تقفز‭ ‬من‭ ‬الصفحة‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬عادة‭.‬‮»‬

حديقة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬تستضيف‭ ‬معرضاً‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر

بيروت‭ -‬رويترز‮ ‬

فنانون‭ ‬معاصرون‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وعدة‭ ‬دول‭ ‬أُخرى‭ ‬يعرضون‭ ‬أعمالهم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مفتوح‭ ‬بحديقة‭ ‬تاريخية‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.‬

يضم‭ ‬المعرض‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الصنائع‭ ‬أو‭ ‬حديقة‭ ‬رينيه‭ ‬معوض‭ -‬التي‭ ‬يعود‭ ‬إنشاؤها‭ ‬إلى‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭- ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬منحوتات‭ ‬ومجسمات‭ ‬فنية‭ ‬مركبة‭ ‬لعدد‭ ‬24‭ ‬فنانا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والعراق‭ ‬وقازاخستان‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وهولندا‭.‬

المعرض‭ ‬أُقيم‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬صمود‭ ‬وإصرار‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬يقول‭ ‬المنظمون‭ ‬إنهم‭ ‬استلهموه‭ ‬من‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1907‭ ‬ودورها‭ ‬التفاعلي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وقالت‭ ‬رانية‭ ‬طبارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬جمعية‭ ‬آرت‭ ‬إن‭ ‬موشن‭ ‬‮«‬‭(‬معرض‭) ‬صمود‭ ‬وإصرار‭ ‬نحن‭ ‬استوحيناه‭ ‬من‭ ‬سبب‭ ‬الجنينة‭. ‬لأن‭ ‬الجنينة‭ ‬صبرت‭ ‬وصمدت‭ ‬معنا‭ ‬بكل‭ ‬الحوادث‭ ‬اللي‭ ‬صارت‭ ‬بلبنان‭. ‬هو‭ ‬أساساً‭ ‬الدور‭ ‬تبعها‭ ‬كان‭ ‬للفن‭ ‬بأيام‭ ‬الأتراك‭. ‬فحبينا‭ ‬نرجع‭ ‬نرجع‭ ‬ها‭ ‬الصورة‭ ‬لها‭ ‬ونعطيها‭ ‬القيمة‭ ‬اللي‭ ‬هي‭ ‬بتستحقها‭. ‬فعشان‭ ‬هيك‭ ‬قررناصمود‭ ‬وإصرار‭ ‬ونشتغل‭ ‬ع‭ ‬الفن‭ ‬بطريقة‭ ‬معينة‭ ‬ونعرف‭ ‬المجتمع‭ ‬ع‭ ‬كل‭ ‬ها‭ ‬الشي‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬يعرضون‭ ‬أعمالا‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬نحات‭ ‬يُدعى‭ ‬نبيل‭ ‬الحلو‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬أعماله‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

وخُصص‭ ‬أحدث‭ ‬عمل‭ ‬للحلو‭ ‬للفن‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬والمنحوتات‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عامة‭.‬

وقال‭ ‬الحلو‭ ‬وهو‭ ‬واقف‭ ‬أمام‭ ‬منحوتته‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬من‭ ‬الفايبرجلاس‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الناس‭ ‬ياللي‭ ‬ما‭ ‬بيروحوا‭ ‬ع‭ ‬متاحف‭ ‬يروحوا‭ ‬يتفاعلوا‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬صالات‭ ‬عرض‭ ‬فني‭ ‬يتفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬المنحوتة‭. ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭. ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬النحتي‭. ‬بطريقة‭ ‬عفوية‭. ‬يأخذوا‭ ‬صور‭ ‬حده‭ (‬إلى‭ ‬جانبه‭) ‬يقعدوا‭ ‬عليه‭ ‬ل‭ ‬المنحوتة‭ ‬ويشوفوهايحسوا‭ ‬فيها‭ ‬أكتر‭. ‬بها‭ ‬الطريقة‭ ‬بنكون‭ ‬عم‭ ‬نعود‭ ‬النظر‭ ‬للناس‭ ‬اللي‭ ‬مش‭ ‬معودين‭ ‬على‭ ‬المتاحف‭ ‬وعلى‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬يقدروا‭ ‬يتفاعلوا‭ ‬معها‭ ‬أكثر‭ ‬للمنحوتة‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬العالميين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬فنانة‭ ‬تدعى‭ ‬أدا‭ ‬يو‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬قازاخستان‭. ‬وتوضح‭ ‬أدا‭ ‬يو‭ ‬موضوع‭ ‬عملها‭ ‬الذي‭ ‬تسميه‭ (‬ديليريوم‭).‬

وقالت‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬ديليريوم‭ ‬هو‭ ‬تفاعل‭ ‬الإنسان‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭. ‬فعندما‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬أفكارك‭ ‬الداخلية‭ ‬وتصوراتك‭ ‬فكلها‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬أجزاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تمتزج‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬وتعمل‭ ‬كلها‭ ‬معا‭. ‬وفي‭ ‬الخارج‭ ‬عندما‭ ‬تعكس‭ ‬أفكارك‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬الخارج‭ ‬كله‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭. ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬تغلق‭ ‬عينيك‭ ‬وتحاول‭ ‬تخيلنفسك‭ ‬ترى‭ ‬مجرد‭ ‬قطع‭ ‬وأجزاء‭.‬‮»‬

وأتاح‭ ‬المعرض‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الفنانين‭.‬

وقالت‭ ‬زائرة‭ ‬تدعى‭ ‬جريس‭ ‬خليف‭ ‬‮«‬رأيي‭ ‬باللي‭ ‬عم‭ ‬أشوفوا‭ ‬اليوم‭ ‬انه‭ ‬شي‭ ‬كثير‭ ‬كثير‭ ‬حلو‭ ‬للبنان‭ ‬هيدا‭ ‬مفهوم‭ ‬كثير‭ ‬جديد‭. ‬يمكن‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬بأشوف‭ ‬عم‭ ‬بيجيبوا‭ ‬منشآت‭ ‬من‭ ‬بره‭ ‬وعم‭ ‬يحطوها‭ ‬تا‭ ‬يعرّفوا‭ ‬الشعب‭ ‬عامة‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬الفن‭ ‬والطرق‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الفن‭. ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬إجمالاً‭ ‬ما‭ ‬بتفهم‭ ‬شو‭ ‬الفن‭.‬‭ ‬بيتفكروا‭ ‬بس‭ ‬لوحة‭ ‬بس‭ ‬منحوتة‭.‬ف‭ ‬عم‭ ‬نشوف‭ ‬أشيا‭ ‬جديدة‭. ‬منشآت‭ ‬جديدة‭ ‬بتعبر‭ ‬عن‭ ‬الفنانين‭. ‬وبأفتكر‭ ‬هيدا‭ ‬الشي‭ ‬كثير‭ ‬حلو‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬زائر‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬حازم‭ ‬خليف‭ ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عم‭ ‬ينعمل‭ ‬معرض‭ ‬مفتوح‭. ‬عم‭ ‬يخلقوا‭ ‬جو‭ ‬نظيف‭. ‬جو‭ ‬حلو‭. ‬مش‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬بقلب‭ ‬أوضة‭ (‬غرفة‭) ‬مسكرة‭..‬قاعة‭ ‬مسكرة‭ ‬وكذا‭. ‬فعم‭ ‬تعطي‭ ‬مجال‭ ‬للفنانين‭ ‬انه‭ ‬يأخذوا‭ ‬ويعطوا‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬اللي‭ ‬عم‭ ‬يمشوا‭ ‬بيناتهن‭. ‬ف‭ ‬بأعتقد‭ ‬هيدا‭ ‬الشي‭ ‬كثير‭ ‬مليح‭. ‬مليح‭ ‬للصنايع‭ (‬حديقة‭ ‬الصنائع‭). ‬مليحلبيروت‭. ‬مليح‭ ‬للبنان‭. ‬خلينا‭ ‬نبعد‭ ‬شوي‭ ‬عن‭ ‬الأخبار‭ ‬العاطلة‭ ‬اللي‭ ‬كلها‭ ‬بالبلد‭ ‬يوم‭ ‬هيك‭ ‬ويوم‭ ‬هيك‭. ‬هيدا‭ ‬شي‭ ‬مفرح‭. ‬شي‭ ‬مهم‭. ‬شي‭ ‬لذيذ‭. ‬يعني‭ ‬حلو‭ ‬الناس‭ ‬ييجو‭ ‬يتفرجوا‭. ‬يشموا‭ ‬هوا‭ ‬نظيف‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬هون‭.‬‮»‬

ويستمر‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭.‬