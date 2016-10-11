التصعيد بين تركيا والعراق يأخذ حيزاً شخصياً

– October 11, 2016

إردوغان‭:‬من‭ ‬هو‭ ‬العبادي‭ ‬؟‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬نظيري

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتهم‭ ‬متحدث‭ ‬رسمي‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬ب»صب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬تهجم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬العبادي،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬بغداد‭ ‬ستتوجه‭ ‬الى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لحل‭ ‬خلافها‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬موجها‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬كلامه‭ ‬الى‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬انه‭ ‬يهينني‭ ‬شخصيا‭. ‬انت‭ ‬لست‭ ‬نظيري،‭ ‬ولست‭ ‬على‭ ‬مستواي‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مطلقا‭ ‬كيف‭ ‬تصرخ‭ ‬من‭ ‬العراق‭. ‬عليك‭ ‬ان‭ ‬تعلم‭ ‬باننا‭ ‬سنفعل‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نفعله‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬هو‭ ‬هذا؟‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ !‬،‭ ‬اعرف‭ ‬حجمك‭ ‬اولا‮»‬‭.‬وفي‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬رسمي‭ ‬عراقي،‭ ‬قال‭ ‬سعد‭ ‬الحديثي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يؤسف‭ ‬له‭ ‬اننا‭ ‬نرى‭ ‬ردودا‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬تحول‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ (‬كونها‭) ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬قانوني‭ ‬وتهدد‭ ‬امن‭ ‬المنطقة‭ (…) ‬الى‭ ‬مشكلة‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬شخصي‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬يصب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬رغبة‭ ‬جدية‭ ‬بحل‭ ‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ (…) ‬وسحب‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬‭.‬واتهم‭ ‬الحديثي‭ ‬تركيا‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تراعي‭ ‬ولا‭ ‬تشعر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الجارين‭ ‬ولا‭ ‬الاستقرار‭ ‬والامن‭ ‬الاقليمي‭ ‬الذي‭ ‬اصبح‭ ‬مهددا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬السياسية‭ ‬التركية‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬‮«‬‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يشيع‭ ‬اجواء‭ ‬الاحتقان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬نصل‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬باتجاه‭ ‬مشاكل‭ ‬كبرى‭ ‬خارج‭ ‬السيطرة‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نريده‮»‬‭.‬وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬ان‭ ‬قواتها‭ ‬ستبقى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬رغم‭ ‬تزايد‭ ‬الغضب‭ ‬العراقي‭ ‬قبل‭ ‬العملية‭ ‬المقررة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الحديثي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬اي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المساعي‭ ‬سيستخدم‭ ‬لتطويق‭ ‬الازمة‭ ‬‮«‬استنفذنا‭ ‬الحوار‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ (…) ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لدينا‭ ‬الا‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬ودعت‭ ‬بغداد‭ ‬انقرة‭ ‬مرارا‭ ‬الى‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬حذر‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬اراضي‭ ‬بلاده‭ ‬يهدد‭ ‬بحرب‭ ‬اقليمية‭.‬وتصاعد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬انقرة‭ ‬وبغداد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬صادق‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬للقوات‭ ‬بالبقاء‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬والسورية‭.‬ووصف‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬محتلة‮»‬‭.‬ورفض‭ ‬اردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مطلب‭ ‬العبادي‭ ‬بسحب‭ ‬القوات،‭ ‬وقال‭ ‬موجها‭ ‬كلامه‭ ‬للعبادي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬جيش‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬ان‭ ‬يتلقى‭ ‬تعليمات‭ ‬منك‮»‬‭.‬وتتواجد‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬العمادية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وفقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬وامتد‭ ‬تواجدها‭ ‬الى‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

ويهدد‭ ‬التوتر‭ ‬التركي‭ ‬العراقي‭ ‬بتعقيد‭ ‬خطط‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬