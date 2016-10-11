القوات العراقية تشدد الاجراءات الأمنية في عاشوراء
كربلاء – الزمان
شددت القوات الامنية العراقية المكلفة بأكبر المناسبات الدينية ،الاجراءات الامنية الثلاثاء في كربلاء جنوب بغداد وضواحيها لحماية مئات الاف الزوار الشيعة بينهم اجانب وعرب الذين يتوافدون الى المدينة لاحياء ذكرى عاشوراء.
ويتولى آلاف العناصر من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي (مليشيات شيعية مدعومة من ايران) تنفيذ خطة امنية في المدينة تحسبا لوقوع اية هجمات. ولم تسجل اية خروقات امنية في مركز كربلاء ، حيث يتعرض تنظيم داعش لهزائم ولم يعد له فسحة بالحركة .ورفعت رايات اسلامية اغلبها سوداء فوق المباني في كربلاء وارتدى غالبية الزوار ملابس سوداء تعبيرا عن حزنهم في ذكرى مقتل الامام الحسين.وقال العقيد علاء الغانمي المتحدث باسم شرطة محافظة كربلاء لوكالة فرانس برس ان «قواتنا الامنية من الجيش والشرطة المحلية والاتحادية، اتخذت اجراءات امنية مشددة بلغت ذروتها اليوم لحماية الزوار داخل وحول مدينة كربلاء».واضاف «كما تنفذ قوات من الحشد الشعبي اجراءات امنية لفرض الامن في مناطق غرب محافظة كربلاء» باتجاه محافظة الانبار التي يسيطر الجهاديون على بعض مناطقها.واوضح ان «الخطة شملت انتشار القوات الامنية ومنع دخول المركبات الى المدينة القديمة حيث ستقام مراسم عاشوراء».واكد الغانمي «عدم حدوث اي خرق امني خلال الايام الماضية التي شهدت توافدا متواصلا للزوار».وبدت شوارع كربلاء خصوصا تلك المحيطة بمرقد الامام الحسين واخيه العباس مكتظة بالزوار من مختلف الجنسيات من دول عربية واجنبية اضافة لحشود من العراقيين.ويمارس بعض الزوار على اصوات اناشيد دينية حزينة تروي قصة مقتل الائمام الحسين، اللطم والضرب بالسلاسل.كما شهدت مدن بينها بغداد اجراءات امنية مشددة لحماية مواكب شيعية اتنشرت في اغلب الشوارع ، وارتفعت عبرها اناشيد دينية حزينة لاحياء ذكرى العاشر من محرم.وعلى الرغم من تلك الاجراءات، تعرضت مواكب شيعية في بغداد الى هجمات بينها انتحارية باحزمة ناسفة تبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف تنفيذها.ــ 250 الف زائر اجنبي وعربي ـ
قال علي الميالي نائب محافظة كربلاء لفرانس برس «حتى الان، تسير الخطة الامنية بشكل جيد ويتولى تنفيذها 30 الف من عناصر الامن من الجيش والشرطة والحشد الشعبي لفرض الامن على مداخل محافظة كربلاء ومناطق محيطة بالمحافظة».كما يشارك مقاتلون من عشائر كربلاء في ذلك، وفقا للمصدر.
واضاف «يتوقع ان يصل عدد الزوار المشاركين في احياء ذكرى عاشوراء التي تبلغ ذروتها ليلة الثلاثاء الاربعاء، ثلاثة ملايين زائر بينهم عرب واجانب».وكشف عن «وصول نحو 250 الف زائر عربي واجنبي اغلبهم من ايران اضافة الى آخرين من اذربيجان وباكستان والهند وبريطانيا وكندا».كما وصل آخرون من دول عربية بينها الكويت والسعودية والبحرين ولبنان وسوريا، وفقا للميالي.واستمر توافد الزوار في اليومين الماضيين الى كربلاء وبلغ اكثر من 250 الف زائر، وفقا للمصدر.واعلنت السلطات المحلية في كربلاء، عطلة رسمية في المحافظة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس، بهدف تنظيم الزيارة، وفقا لمراسل فرانس برس ويأتي احياء ذكرى عاشوراء للعام الثالث على التوالي، تزامنا مع مواصلة القوات العراقية الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية. ويحيي الشيعة واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين (ثالث الائمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية) مع عدد من افراد عائلته عام 680 ميلادية، ويمثل الحادث الاكثر مأسوية في تاريخهم.