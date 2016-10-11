القوات العراقية تشدد الاجراءات الأمنية في عاشوراء

– October 11, 2016

كربلاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

شددت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬العراقية‭ ‬المكلفة‭ ‬بأكبر‭ ‬المناسبات‭ ‬الدينية‭ ‬،الاجراءات‭ ‬الامنية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬وضواحيها‭ ‬لحماية‭ ‬مئات‭ ‬الاف‭ ‬الزوار‭ ‬الشيعة‭ ‬بينهم‭ ‬اجانب‭ ‬وعرب‭ ‬الذين‭ ‬يتوافدون‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬لاحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬عاشوراء‭.‬

ويتولى‭ ‬آلاف‭ ‬العناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬وقوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ (‬مليشيات‭ ‬شيعية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬ايران‭) ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬امنية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬تحسبا‭ ‬لوقوع‭ ‬اية‭ ‬هجمات‭. ‬ولم‭ ‬تسجل‭ ‬اية‭ ‬خروقات‭ ‬امنية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كربلاء‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتعرض‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لهزائم‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬له‭ ‬فسحة‭ ‬بالحركة‭ .‬ورفعت‭ ‬رايات‭ ‬اسلامية‭ ‬اغلبها‭ ‬سوداء‭ ‬فوق‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬وارتدى‭ ‬غالبية‭ ‬الزوار‭ ‬ملابس‭ ‬سوداء‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬حزنهم‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬مقتل‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭.‬وقال‭ ‬العقيد‭ ‬علاء‭ ‬الغانمي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قواتنا‭ ‬الامنية‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬والاتحادية،‭ ‬اتخذت‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬مشددة‭ ‬بلغت‭ ‬ذروتها‭ ‬اليوم‭ ‬لحماية‭ ‬الزوار‭ ‬داخل‭ ‬وحول‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬تنفذ‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬لفرض‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬غرب‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‮»‬‭ ‬باتجاه‭ ‬محافظة‭ ‬الانبار‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬الجهاديون‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مناطقها‭.‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الخطة‭ ‬شملت‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬ومنع‭ ‬دخول‭ ‬المركبات‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مراسم‭ ‬عاشوراء‮»‬‭.‬واكد‭ ‬الغانمي‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬اي‭ ‬خرق‭ ‬امني‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬توافدا‭ ‬متواصلا‭ ‬للزوار‮»‬‭.‬وبدت‭ ‬شوارع‭ ‬كربلاء‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬المحيطة‭ ‬بمرقد‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ ‬واخيه‭ ‬العباس‭ ‬مكتظة‭ ‬بالزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬واجنبية‭ ‬اضافة‭ ‬لحشود‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭.‬ويمارس‭ ‬بعض‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬اصوات‭ ‬اناشيد‭ ‬دينية‭ ‬حزينة‭ ‬تروي‭ ‬قصة‭ ‬مقتل‭ ‬الائمام‭ ‬الحسين،‭ ‬اللطم‭ ‬والضرب‭ ‬بالسلاسل‭.‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬مدن‭ ‬بينها‭ ‬بغداد‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬مشددة‭ ‬لحماية‭ ‬مواكب‭ ‬شيعية‭ ‬اتنشرت‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬الشوارع‭ ‬،‭ ‬وارتفعت‭ ‬عبرها‭ ‬اناشيد‭ ‬دينية‭ ‬حزينة‭ ‬لاحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬محرم‭.‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاجراءات،‭ ‬تعرضت‭ ‬مواكب‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الى‭ ‬هجمات‭ ‬بينها‭ ‬انتحارية‭ ‬باحزمة‭ ‬ناسفة‭ ‬تبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرف‭ ‬تنفيذها‭.‬ــ‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬زائر‭ ‬اجنبي‭ ‬وعربي‭ ‬ـ‭ ‬

قال‭ ‬علي‭ ‬الميالي‭ ‬نائب‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬تسير‭ ‬الخطة‭ ‬الامنية‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ويتولى‭ ‬تنفيذها‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬لفرض‭ ‬الامن‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭ ‬ومناطق‭ ‬محيطة‭ ‬بالمحافظة‮»‬‭.‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬عشائر‭ ‬كربلاء‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصدر‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬ذكرى‭ ‬عاشوراء‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬ذروتها‭ ‬ليلة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬زائر‭ ‬بينهم‭ ‬عرب‭ ‬واجانب‮»‬‭.‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬زائر‭ ‬عربي‭ ‬واجنبي‭ ‬اغلبهم‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬اذربيجان‭ ‬وباكستان‭ ‬والهند‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وكندا‮»‬‭.‬كما‭ ‬وصل‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬بينها‭ ‬الكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬وفقا‭ ‬للميالي‭.‬واستمر‭ ‬توافد‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬الى‭ ‬كربلاء‭ ‬وبلغ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬زائر،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصدر‭.‬واعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬كربلاء،‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وحتى‭ ‬الخميس،‭ ‬بهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬الزيارة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ويأتي‭ ‬احياء‭ ‬ذكرى‭ ‬عاشوراء‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬ويحيي‭ ‬الشيعة‭ ‬واقعة‭ ‬الطف‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬جيش‭ ‬الخليفة‭ ‬الاموي‭ ‬يزيد‭ ‬بن‭ ‬معاوية‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ (‬ثالث‭ ‬الائمة‭ ‬المعصومين‭ ‬لدى‭ ‬الشيعة‭ ‬الاثني‭ ‬عشرية‭) ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬عائلته‭ ‬عام‭ ‬680‭ ‬ميلادية،‭ ‬ويمثل‭ ‬الحادث‭ ‬الاكثر‭ ‬مأسوية‭ ‬في‭ ‬تاريخهم‭.‬