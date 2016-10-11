الانتقادات السعودية لمصر لا تعني وجود أزمة

– October 11, 2016

مصدر‭ ‬رئاسي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

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نفي‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬وجود‭ ‬ازمة‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬بعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬السعودية‭ ‬لمصر‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬،واكد‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬تباين‭ ‬فى‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬الاسد‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬البلدين‭ ‬يتفقان‭ ‬فى‭ ‬ضرورة‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للازمة‭ ‬ووحدة‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬ارديس‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬بالاهرام‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬اصرار‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬اخراج‭ ‬الاسد‭ ‬واسقاط‭ ‬النظام‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تدمير‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الجيش‭ ‬الاول‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬الوحدة‭ ‬وسقوط‭ ‬سوريا‭ ‬وتفتيتها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬مصر‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الانتقادات‭ ‬السعودية‭ ‬للموقف‭ ‬المصري‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬اكد‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الفتور‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ليس‭ ‬بجديد‭ ‬وربما‭ ‬بداء‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬السلطة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الخلافات‭ ‬بدات‭ ‬تتسع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬مثل‭ ‬القوة‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬والذي‭ ‬طرحتها‭ ‬مصر‭ ‬ورفضتها‭ ‬السعودية‭ ‬ورفض‭ ‬مصر‭ ‬الوساطة‭ ‬السعودية‭ ‬للتصالح‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اختلاف‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬ملفات‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وليبيا‭ ‬والعراق‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬البلدين‭ ‬كان‭ ‬يحاولان‭ ‬دائما‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬تلك‭ ‬الخلافات‭ ‬وعدم‭ ‬ابرازها‭ ‬الى‭ ‬السطح‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬تطور‭ ‬فى‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬احجام‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬المنتظر‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬متطلبات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ .‬

‭ ‬بعد‭ ‬انتقادها‭ ‬استخدام‭ ‬مصر‭ ‬للاموال‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬النظام‭ ‬بدلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬بروز‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬وتجى‭ ‬هذا‭ ‬فى‭ ‬ابراز‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬التابعة‭ ‬للسعودية‭ ‬للانتقادات‭ ‬التركية‭ ‬لنظام‭ ‬السيسي‭ ‬ووقف‭ ‬شركة‭ ‬ارامكو‭ ‬لامدادت‭ ‬البترول‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الحملة‭ ‬التى‭ ‬تشنها‭ ‬صحف‭ ‬مصرية‭ ‬ضد‭ ‬الوهابية‭ ‬باعتبارها‭ ‬منبع‭ ‬التطرف‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬وتصريحات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬جروزني‭ ‬والذي‭ ‬اخرج‭ ‬الوهابية‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬المسلمين‭ ‬ومع‭ ‬بروز‭ ‬الخلاف‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬ومخاطرة‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬المنطقة‭ ‬دعا‭ ‬سياسيين‭ ‬الى‭ ‬تطويق‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬وعضو‭ ‬البرلمان‭ ‬انة‭ ‬يجب‭ ‬واد‭ ‬تلك‭ ‬الخلافات‭ ‬وعدم‭ ‬بروزها‭ ‬للعلن‭ ‬نظرا‭ ‬لخصوصية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وان‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلاف‭ ‬تكتيكي‭ ‬وليس‭ ‬فى‭ ‬المواقف‭ ‬ودعا‭ ‬النائب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجان‭ ‬التنسيق‭ ‬المشتركة‭ ‬او‭ ‬تصعيد‭ ‬لجان‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬جميع‭ ‬الملفات‭ .‬