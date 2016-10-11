رباعية عبد الرحيم تمنح العراق أول فوز في تصفيات كأس العالم
رويترز- سجل مهند عبد الرحيم أربعة أهداف ليقود العراق لاكتساح تايلاند 4-صفر ويضع حدا لسلسلة هزائمه بالدور الأخير في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء في طهران. وبدت جدية العراق لتحقيق أول فوز واضحة منذ البداية ونجح عبد الرحيم في افتتاح التسجيل بعد سبع دقائق بتسديدة من مسافة قريبة بعد متابعة لرأسية سعد عبد الأمير بعد ركلة ركنية.وضاعف عبد الرحيم تقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 25 بطريقة مشابهة مستغلا خطأ من دفاع تايلاند.وكان بوسع العراق زيادة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول لكنه أضاع فرصة غريبة بعدما سدد أحمد ياسين خارج المرمى في ظل انفراد أربعة لاعبين بحارس تايلاند.
وقبلها ألغي هدف لصالح العراق بسبب وجود عبد الرحيم في موقف تسلل. وباتت المهمة أكثر سهولة للعراق بعد طرد كورافيت نامويست لاعب وسط تايلاند في الدقيقة 69 فأضاف عبد الرحيم هدفين آخرين قرب النهاية. كان عبد الرحيم – أفضل لاعب صاعد في اسيا 2012 – سجل هدفا في الخسارة 2-1 أمام السعودية الشهر الماضي.ووضع العراق – الذي تأهل لكأس العالم مرة وحيدة في 1986 – أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية بينما بقي منتخب تايلاند بدون رصيد بعد أربع هزائم متتالية. وخسر العراق أمام استراليا والسعودية واليابان على الترتيب قبل انتفاضته اليوم. وتتصدر استراليا الترتيب بثماني نقاط بفارق نقطة واحدة عن السعودية واليابان بينما تملك الإمارات ست نقاط. وتلتقي السعودية مع الإمارات في وقت لاحق اليوم في جدة.ويتأهل أول فريقين في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بينما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة فاصلة ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا