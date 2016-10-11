رباعية عبد الرحيم تمنح العراق أول فوز في تصفيات كأس العالم

– October 11, 2016

رويترز‭- ‬سجل‭ ‬مهند‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬ليقود‭ ‬العراق‭ ‬لاكتساح‭ ‬تايلاند‭ ‬4‭-‬صفر‭ ‬ويضع‭ ‬حدا‭ ‬لسلسلة‭ ‬هزائمه‭ ‬بالدور‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وبدت‭ ‬جدية‭ ‬العراق‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬واضحة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬ونجح‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬لرأسية‭ ‬سعد‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬وضاعف‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25‭ ‬بطريقة‭ ‬مشابهة‭ ‬مستغلا‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬دفاع‭ ‬تايلاند‭.‬وكان‭ ‬بوسع‭ ‬العراق‭ ‬زيادة‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لكنه‭ ‬أضاع‭ ‬فرصة‭ ‬غريبة‭ ‬بعدما‭ ‬سدد‭ ‬أحمد‭ ‬ياسين‭ ‬خارج‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انفراد‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬بحارس‭ ‬تايلاند‭.‬

وقبلها‭ ‬ألغي‭ ‬هدف‭ ‬لصالح‭ ‬العراق‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬تسلل‭. ‬وباتت‭ ‬المهمة‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬للعراق‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬كورافيت‭ ‬نامويست‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬فأضاف‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬هدفين‭ ‬آخرين‭ ‬قرب‭ ‬النهاية‭. ‬كان‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ – ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬اسيا‭ ‬2012‭ – ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬ووضع‭ ‬العراق‭ – ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬1986‭ – ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭. ‬وخسر‭ ‬العراق‭ ‬أمام‭ ‬استراليا‭ ‬والسعودية‭ ‬واليابان‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬قبل‭ ‬انتفاضته‭ ‬اليوم‭. ‬وتتصدر‭ ‬استراليا‭ ‬الترتيب‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬السعودية‭ ‬واليابان‭ ‬بينما‭ ‬تملك‭ ‬الإمارات‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭. ‬وتلتقي‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بينما‭ ‬يخوض‭ ‬صاحبا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مواجهة‭ ‬فاصلة‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬منهما‭ ‬لمواجهة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬امريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭ (‬الكونكاكاف‭) ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬روسيا