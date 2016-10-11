أعنف غارات روسية على حلب الشرقية

– October 11, 2016

‭ ‬سابقة‭ ‬دبلوماسية‭:‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬يدعو‭ ‬للتظاهر‭ ‬أمام‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬

لندن‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

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دعا‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مناهضي‭ ‬الحروب‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬احتجاج‭ ‬امام‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬نقاش‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬حول‭ ‬قصف‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭.‬وقال‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬اود‭ ‬بالتاكيد‭ ‬ان‭ ‬ارى‭ ‬تظاهرات‭ ‬امام‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‮»‬‭.‬واعتبر‭ ‬جونسون،‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬السابق‭ ‬المعروف‭ ‬بتصريحاته‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬المألوف،‭ ‬ان‭ ‬جماعات‭ ‬مناهضة‭ ‬الحروب‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬غضب‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬حلب‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬اين‭ ‬تحالف‭ +‬اوقفوا‭ ‬الحرب‭+ ‬الان؟‭ ‬اين‭ ‬هم؟‮»‬‭.‬واسس‭ ‬تحالف‭ +‬اوقفوا‭ ‬الحرب‭+ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬والعراق‭.‬وجمع‭ ‬التحالف‭ ‬ملايين‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لغزو‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2003‭.‬واثناء‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬اتهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬روسيا‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬وكان‭ ‬جونسون‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬النائبة‭ ‬العمالية‭ ‬آن‭ ‬كلويد‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬الى‭ ‬تظاهرات‭ ‬مليونية‭ ‬امام‭ ‬السفارات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اجمع‭.‬وقالت‭ ‬‮«‬اود‭ ‬ان‭ ‬ادعو‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬يهتمون‭ ‬بمعاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬السوريين‭ ‬الى‭ ‬الاحتجاج‭ ‬امام‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وفي‭ ‬عواصم‭ ‬العالم‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الدولية‭ ‬السابق‭ ‬اندرو‭ ‬ميتشل‭ ‬ان‭ ‬المقاتلات‭ ‬البريطانية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬منطقة‭ ‬حظر‭ ‬طيران‭ ‬لمنع‭ ‬غارات‭ ‬القصف‭ ‬الروسية‭.‬وقال‭ ‬ميتشل‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحماية‭ (..) ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬مواجهة‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬دفاعيا‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الابرياء‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬الذين‭ ‬نحاول‭ ‬حمايتهم،‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬وقارن‭ ‬ميتشل‭ ‬بين‭ ‬تصرفات‭ ‬روسيا‭ ‬وتصرفات‭ ‬القوات‭ ‬النازية‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬الاسبانية‭ ‬في‭ ‬ثلاثينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬فيماتجددت‭ ‬الغارات‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬بوتيرة‭ ‬هي‭ ‬الاعنف‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬اسبوع،‭ ‬متسببة‭ ‬بمقتل‭ ‬16‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭.‬على‭ ‬جبهة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا،‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬اطفال‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬قذيفة‭ ‬صاروخية‭ ‬اطلقتها‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درعا‭ ‬حيث‭ ‬تسيطر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬منها،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬استهدفت‭ ‬الفصائل‭ ‬احياء‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بالقذائف،‭ ‬موقعة‭ ‬خمسة‭ ‬جرحى‭ ‬على‭ ‬الاقل‭. ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬لحلب،‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بتجدد‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬السكنية‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ظهرا‭ (‬التاسعة‭ ‬تغ‭)‬،‭ ‬مستهدفة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬احياء‭ ‬القاطرجي‭ ‬والميسر‭ ‬وقاضي‭ ‬عسكري‭ ‬وبستان‭ ‬القصر‭.‬واحصى‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬16‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬اربعة‭ ‬اطفال‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬كثيفة‭ ‬على‭ ‬حيي‭ ‬بستان‭ ‬القصر‭ ‬والفردوس‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العالقين‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ . ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الغارات‭ ‬الروسية‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬الاعنف‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬السكنية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬اسبوع‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حي‭ ‬بستان‭ ‬القصر،‭ ‬قال‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬تدمير‭ ‬مبنيين‭ ‬بالكامل‭ ‬اثر‭ ‬استهدافهما‭. ‬ونقل‭ ‬مشاهدته‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الاشلاء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬ممددين‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هويات‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭. ‬واظهر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬بثه‭ ‬مركز‭ ‬حلب‭ ‬الاعلامي‭ ‬المعارض‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬بستان‭ ‬القصر‭ ‬طفلة‭ ‬تبلغ‭ ‬اعواما‭ ‬عدة‭ ‬ترتجف‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬وقد‭ ‬غطت‭ ‬الدماء‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬وجهها‭ ‬وهي‭ ‬تحاول‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭. ‬ويصرخ‭ ‬في‭ ‬الخلف‭ ‬احد‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬الالم‭. ‬كما‭ ‬يظهر‭ ‬الفيديو‭ ‬رجلا‭ ‬يدخل‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬حاملا‭ ‬في‭ ‬يديه‭ ‬طفلة‭ ‬اخرى‭ ‬اصغر‭ ‬سنا‭ ‬وقد‭ ‬غطى‭ ‬وجههاوثيابها‭ ‬الغبار‭ ‬جراء‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭. ‬وفي‭ ‬فيديو‭ ‬اخر‭ ‬للمركز‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الفردوس،‭ ‬يتجمع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاهالي‭ ‬امام‭ ‬مبنى‭ ‬استهدفه‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعمل‭ ‬شبان‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬قتلى‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭ ‬ووضعهم‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭. ‬ويظهر‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬المبنى‭ ‬رجل‭ ‬مسن‭ ‬مغطى‭ ‬بالغبار‭ ‬وقربه‭ ‬ثلاثة‭ ‬اطفال‭ ‬وهم‭ ‬يبكون‭ ‬بعد‭ ‬اخلائهم‭ ‬اثر‭ ‬الغارة‭.‬وفي‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬القاطرجي،‭ ‬يجلس‭ ‬رجل‭ ‬فوق‭ ‬الركام‭ ‬وهو‭ ‬ينظر‭ ‬ارضا‭ ‬ويضع‭ ‬رأسه‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬حزنا‭.‬