أعنف غارات روسية على حلب الشرقية
سابقة دبلوماسية:وزير خارجية بريطانيا يدعو للتظاهر أمام السفارة الروسية
لندن – بيروت – الزمان
دعا وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الثلاثاء مناهضي الحروب الى تنظيم احتجاج امام السفارة الروسية في لندن، وذلك خلال نقاش في البرلمان حول قصف مدينة حلب السورية.وقال جونسون «اود بالتاكيد ان ارى تظاهرات امام السفارة الروسية».واعتبر جونسون، رئيس بلدية لندن السابق المعروف بتصريحاته الخارجة عن المألوف، ان جماعات مناهضة الحروب لا تعبر عن غضب كاف من النزاع في حلب. وقال «اين تحالف +اوقفوا الحرب+ الان؟ اين هم؟».واسس تحالف +اوقفوا الحرب+ زعيم حزب العمال جيريمي كوربن احتجاجا على الحرب في افغانستان والعراق.وجمع التحالف ملايين البريطانيين في احتجاجات ضد الاستعدادات لغزو العراق في 2003.واثناء النقاش في البرلمان، اتهم العديد من اعضاء البرلمان روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا.وكان جونسون يرد على سؤال من النائبة العمالية آن كلويد التي دعت الى تظاهرات مليونية امام السفارات الروسية في العالم اجمع.وقالت «اود ان ادعو مرة اخرى جميع من يهتمون بمعاناة المدنيين السوريين الى الاحتجاج امام السفارة الروسية في لندن وفي عواصم العالم ابتداء من اليوم».وقال وزير التنمية الدولية السابق اندرو ميتشل ان المقاتلات البريطانية يمكن ان تساعد في فرض منطقة حظر طيران لمنع غارات القصف الروسية.وقال ميتشل وهو من حزب المحافظين الحاكم ان «ان على المجتمع الدولي مسؤولية الحماية (..) واذا كان ذلك يعني مواجهة القوة الجوية الروسية دفاعيا نيابة عن الابرياء على الارض الذين نحاول حمايتهم، علينا ان نفعل ذلك».وقارن ميتشل بين تصرفات روسيا وتصرفات القوات النازية خلال الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينات القرن الماضي.فيماتجددت الغارات الروسية الثلاثاء على الاحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في حلب بوتيرة هي الاعنف منذ نحو اسبوع، متسببة بمقتل 16 مدنيا على الاقل، في تصعيد يتزامن مع وصول الجهود الدبلوماسية لوقف اطلاق النار الى طريق مسدود.على جبهة اخرى في جنوب سوريا، قتل خمسة اطفال على الاقل الثلاثاء جراء سقوط قذيفة صاروخية اطلقتها فصائل معارضة على مدرسة في مدينة درعا حيث تسيطر قوات النظام على الجزء الاكبر منها، في وقت استهدفت الفصائل احياء عدة في دمشق بالقذائف، موقعة خمسة جرحى على الاقل. في الاحياء الشرقية لحلب، افاد مراسل فرانس برس بتجدد الغارات على الاحياء السكنية حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا (التاسعة تغ)، مستهدفة بشكل خاص احياء القاطرجي والميسر وقاضي عسكري وبستان القصر.واحصى المرصد السوري لحقوق الانسان في حصيلة جديدة مقتل «16 مدنيا بينهم اربعة اطفال على الاقل جراء غارات روسية كثيفة على حيي بستان القصر والفردوس»، مشيرا الى وجود عدد كبير من العالقين تحت الانقاض .
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «الغارات الروسية اليوم هي الاعنف على الاحياء السكنية منذ نحو اسبوع». وفي حي بستان القصر، قال مراسل فرانس برس ان الغارات ادت الى تدمير مبنيين بالكامل اثر استهدافهما. ونقل مشاهدته للكثير من الاشلاء فضلا عن ضحايا ممددين على الارض لم يتمكن السكان من التعرف على هويات العديد منهم. واظهر شريط فيديو بثه مركز حلب الاعلامي المعارض من حي بستان القصر طفلة تبلغ اعواما عدة ترتجف من الخوف وقد غطت الدماء الجانب الايمن من وجهها وهي تحاول التحرك على حمالة داخل مستشفى. ويصرخ في الخلف احد الجرحى من الالم. كما يظهر الفيديو رجلا يدخل الى المستشفى حاملا في يديه طفلة اخرى اصغر سنا وقد غطى وجههاوثيابها الغبار جراء الضربة الجوية. وفي فيديو اخر للمركز من حي الفردوس، يتجمع عدد من الاهالي امام مبنى استهدفه القصف في وقت يعمل شبان على نقل قتلى من داخل المبنى ووضعهم على متن شاحنة صغيرة. ويظهر عند مدخل المبنى رجل مسن مغطى بالغبار وقربه ثلاثة اطفال وهم يبكون بعد اخلائهم اثر الغارة.وفي صور نشرها المركز من حي القاطرجي، يجلس رجل فوق الركام وهو ينظر ارضا ويضع رأسه بين يديه حزنا.