خبير يرجّح الخطوة لتجديد رئاسة البارزاني للاقليم

– October 11, 2016

مالية البرلمان لـ(الزمان) : دفع رواتب موظفي كردستان بموجب البطاقة الذكية

بغداد – قصي منذر

اكدت اللجنة المالية النيابية عزم حكومة اقليم كردستان توفير رواتب موظفي الاقليم بموجب البطاقة الذكية قريبا التي عدها خبير اقتصادي خطوة ايجابية لضمان تجديد رئاسة الاقليم لمسعود البارزاني في المرحلة المقبلة. وقال عضو اللجنة سرحان احمد لـ (الزمان) امس ان (إيداع مبالغ موظفي الاقليم وصرفها بموجب البطاقة الذكية خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح). واضاف ان (حكومة الاقليم جادة بتأمين رواتب الموظفين). من جانبه قال الخبيرالاقتصادي عبد الحسن الشمري لـ (الزمان) امس ان (تفعيل البطاقة الذكية اجراء ايجابي يسهم في تقليل الزخم الذي يحدث اثناء استلام المستحقات الشهرية للموظفين). معتقدا ان (رئيس الاقليم مسعود البارزاني سيطلق رواتب الموظفين لضمان منصب الرئاسة في المرحلة المقبلة). واضاف الشمري ان (البارزاني يمتلك كتلة نقدية كبيرة نتيجة سيطرته على العائدات النفطية) على حد قوله . مشيرا الى ان (زيارة البارزاني الى بغداد جاءت من اجل مصالح حزبية يراد بها اعادة وزارة المالية الاتحادية كجزء من المحاصصة الحزبية والتي يستلم من خلالها حصة الاقليم)على حد قوله. وتابع الشمري ان (البارزاني لا يمثل الاقليم لانتهاء شرعيته). داعيا (الحكومة المركزية الى الاستمرار بالاصلاحات وعدم تحقيق مآرب البارزاني بالانفصال عن البلد والعمل على اعادة العلاقات العربية الكردية بما يخدم مصلحة الشعب). وكان نائب رئيس حكومة الاقليم قباد الطالباني قد اكد ان موظفي دوائر ومؤسسات الإقليم سيتسلمون قريبا بطاقات ذكية ليتم صرف رواتبهم. وقال الطالباني في تصريح امس انه (سيتسلم 1.4 مليون موظف في الإقليم البطاقة الذكية بمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر). مشيرا الى ان (الموظف سيمنح حسابا مصرفيا يتقاضى عبره مستحقاته الشهرية). واضاف انه (بعد تسليم البطاقات الذكية للموظفين سيتم تنظيم ملاكات الدوائر). وتعهد رئيس وزراء الاقليم نيجرفان البارزاني باتباع نظام الكتروني متطور للقضاء على حالات مزدوجي الرواتب. وقال البارزاني في تصريح امس (بدأنا بتنفيذ نظام الكتروني متطور منذ شهور عدة من اجل القضاء على حالات مزدوجي الرواتب). عادا اياه (خطوة مهمة تسهم بتحقيق الاصلاحات الحكومية).