وزير النفط يشارك بإجتماعات أوبك ويأمل رفع الأسعار

– October 11, 2016

بغداد- شيماء عادل

يعتزم وزير النفط جبار اللعيبي المشاركة في اجتماعات منظمة اوبك المزمع عقدها نهاية الشهر المقبل ، معربا عن أمله بتوصل الدول المنتجة إلى حلول لرفع أسعار النفط.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس إن (اللعيبي اعتذر عن المشاركة في الاجتماعات غير الرسمية للدول المنتجة للنفط التي بدأت اعمالها على هامش منتدى الطاقة التركية بسبب ارتباطاته المسبقة وبرنامجه المزدحم بالاجتماعات واللقاءات المهمة مع الشركات الوطنية في بغداد والمحافظات والتي تتعلق بخطط النهوض بالقطاع النفطي).وأضاف جهاد أن (اللعيبي أكد حرص العراق على التواصل مع الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك أو خارجها من اجل التوصل إلى قرارات تهدف لدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية).مؤكدا أن (العراق كان قد ادى دورا مهما في مؤتمر الجزائر من اجل تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران وهذا ما أدى إلى الاتفاق على تقليص إنتاج أوبك لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدول العالم) واوضح أن (اللعيبي سيشارك في اجتماعات منظمة أوبك نهاية الشهر المقبل ويامل توصل الدول المنتجة إلى حلول وقرارات مهمة تهدف إلى رفع أسعار النفط إلى مستويات مرضية للجميع).واعلنت شركة نفط ميسان عن رفع سقف انتاجها النفطي الى اكثر من 3 الاف برميل يوميا. وقال بيان للشركة امس انه (سيتم رفع سقف الانتاج الى 3250 برميلا يوميا بعد اكمال العمل في بئر الحلفاية 81).وأظهرت وثيقة مناقصة أن (شركة تسويق النفط العراقية سومو تسعى لشراء 4.284 ملايين طن من وقود زيت الغاز (الكاز) والبنزين للتسليم عام 2017) وتطلب سومو شراء 2.295 مليون طن من البنزين 95 اوكتين و1.989 مليون طن من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت به 500 جزء في المليون حيث تسلم الشحنات في ميناء خور الزبير في المدة من أول كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 2017.وفقا للتقارير.