إغتيال شرطة والعثور على مغدور ببغداد

– October 11, 2016

تكريم ضابط ومنتسبين تصدوا لمفخخة في بعقوبة

بعقوبة – سلام عبد الشمري

بغداد ـ محمد الصالحي

وجهت قيادة شرطة محافظة ديالى بتكريم الشهيد النقيب قاسم محمود المعموري بعد ان ضحى بحياته مع اثنين من مرافقيه اثر تصديه للهجوم الانتحاري الذي وقع في ب‍عقوبة.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي لـ (الزمان) امس ان (المعموري تصدى مع اثنين من مرافقيه وبشجاعة وتصميم عاليين لسيارة مفخخة يقودها انتحاري في سيطرة آسياسيل على الطريق الرئيسي الممتد بين العظيم والخالص).وأضاف أن (تضحية المعموري ومرافقيه بأنفسهم هو دليل شجاعة وإيمان اسهم في انقاذ ارواح العشرات من المدنيين لان المركبة كانت في طريقها لاستهداف المواكب الدينية).مؤكداً أنه (أمر بـتكريم ذوي الشهداء ومخاطبة وزارة الداخلية بكتاب رسمي بتضحية الشهداء الذين لم يتهاونوا في اداء الواجب).وقال القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران في تصريح ان (سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة سيطرة آسيا سيل قرب مخيم العراق الجديد على طريق العظيم – الخالص أو ما يعرف بطريق الخالص – بغداد مما أسفر عن استشهاد ضابط وشرطيين وإصابة اثنين آخرين بجروح).واضاف ان (تحذيراتنا المتكررة من طريق المفخخات التي يرسلها تنظيم داعش والذي يمتد من الزركة باتجاه سرحة ومن ثم الى سدة العظيم الاروائية قبل ان يرتبط بطريق كركوك- بغداد، لم تجد اذانا صاغية).وفي بغداد قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة عسكرية في منطقة عرب جبور ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح).وقال ان (منتسبا في وزارة الداخلية استشهد بانفجار عبوة ﻻصقة كانت مثبتة اسفل سيارته أثناء مروره في منطقة الصليخ). وذكر مصدر اخر ان (دورية للشرطة عثرت على جثة لرجل مجهول الهوية وعليها اثار إطلاقات نارية في رأسه وصدره ملقاة في إحدى الساحات في منطقة بوب الشام).