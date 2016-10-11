الجامعة التكنولوجية تعيد إفتتاح الدراسة المسائية

– October 11, 2016

بغداد – داليا احمد

قررت الجامعة التكنولوجية إعادة افتتاح الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2016-2017، في أقسامها الهندسية والعلمية مشيرة الى انها أعدت خطة لقبول 1360 طالبا وطالبة للدراسة فيها.وقال رئيس الجامعة أمين دواي التميمي في بيان امس إن الخطة (تضمنت قبول 180 طالبا وطالبة في قسم العلوم التطبيقية, و100 طالب وطالبة في قسم الهندسة الكيمياوية, و200 طالب وطالبة في قسم الهندسة الكهروميكانيكية, و75 طالبا وطالبة في قسم هندسة السيطرة والنظم, و50 طالبا وطالبة في قسم هندسة الحاسوب, و140 طالبا وطالبة في قسم علوم الحاسوب).وأضاف انه (سيتم قبول 80 طالبا وطالبة في قسم هندسة المواد, و150 طالبا وطالبة في قسم هندسة البناء والإنشاءات, و90 طالبا وطالبة في قسم هندسة الكهربائية, و75 طالبا وطالبة في قسم هندسة الإنتاج والمعادن, و140 طالبا وطالبة في قسم هندسة الميكانيكية, و80 طالبا وطالبة في قسم الليزر والالكترونيات البصرية).واوضح التميمي أن (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت على استئناف الدراسة المسائية في الجامعة هذه السنة بعد أن تم تعليقها لمدة 8 سنوات).