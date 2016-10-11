المرور يدرس تسهيل إجراءات تسجيل مركبات كردستان

– October 11, 2016

بغداد – محمد الصالحي

اكدت مديرية المرور العامة حرصها على تسجيل المركبات التي تحمل لوحات تسجيل اقليم كردستان وفق الضوابط الاصولية.وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (المديرية حرصت على اجراء طلب هوية الاحوال الشخصية الاصلية لغرض تسهيل وتيسير المعاملات الخاصة بتحويل الملكية وارقام العجلات من الاقليم الى المحافظات الاخرى).واضاف ان (معظم مواطني الاقليم يمتنعون عن الحضور لغرض تسجيل المركبات كما يحصل في تسجيل مركبات المحافظات الاخرى من شرط قدوم طرفي البيع لغرض اعادة تسجيل ملكية المركبة ما دعا المديرية الى اتخاذ قرار لتيسير الامر بمجرد جلب هوية الاحوال الشخصية للمواطن لانجاز نقل الملكية ).وكان مدير مرور محافظة البصرة العميد عبد الحسن شهاب قد اعلن عن صدور توجيهات من مديرية المرور العامة بخصوص تسجيل المركبات التي تحمل لوحات إقليم كردستان تقضي بضرورة المطالبة بجلب هوية الأحوال المدنية الأصلية للشخص المسجلة المركبة باسمه والذي هو من الإقليم وعدم الحاجة إلى مستمسكات الموَكَل بحسب التعليمات التي صدرت مؤخرا بهذا الشأن.وقال شهاب في تصريح امس ان (نحو 500 مواطن في المشروع الوطني يرومون تسجيل مركباتهم التي تحمل لوحات الاقليم حيث أكد جميعهم عدم امتلاكهم لهوية الأحوال المدنية الخاصة بمالك المركبة الاصلي).مشيرا إلى (رفع مقترحات إلى مديرية المرور المقر العام منها تسجيل المركبة باسم حائزها الموجود اسمه بكتاب تسجيل الكمرك فيما يتضمن المقترح الآخر تسجيل المركبة بالمشروع الموازي أساسا ومن ثم إعادة تسجيلها بالمشروع الوطني).وتابع (بالنسبة للأشخاص الذين اشتروا مركباتهم التي تحمل لوحات الاقليم من شركات كردية لبيع المركبات، فانه لابد من استحصال المستمسكات الخاصة بالمدير المفوض للشركة بناءً على طلب واجهة الحاسبة).