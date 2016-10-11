البيئة تنفـّذ حملات توعية للنازحين عن  مخاطر الالغام

– October 11, 2016

مخيمات داقوق تستقبل دفعة جديدة من نازحي الحويجة

بغداد – قصي منذر

كركوك – مروان العاني

نفذت دائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة والبيئة حملات توعية بشأن مخاطر الالغام والمخلفـات الحربية للعوائل النازحة في محافظتي واسط والنجف .وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام خالد رشاد في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الفرق الاعلامية للدائرة نفذت حملات توعوية للعوائل النازحة في المحافظتين بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الاحمر العراقي حيث تضمنت توزيع للمستلزمات الاعلامية والارشادية بين العوائل فضلا عن القاء محاضرات ارشادية بشأن كيفية التعامل الامثل مع المخلفات الحربية والاجسام الغريبة مصائد المغفلين وبما يضمن سلامة افراد العوائل النازحة عند عودتهم لديارهم بعد تحريرها من دنس عصابات داعش الارهابية).واضاف ان (اعمال التوعية من مخاطر الالغام والمخلفات الحربية والاجسام الغريبة شملت العوائل النازحة الساكنة في مناطق قضاء النعمان وحي 14 تموز وموكب الطوعة ومجمع البتار ومجمع الشوملي في محافظة واسط فضلا عن مناطق طريق نجف – كربلاء، الكوفة، المشخاب، القادسية، طريق المناذرة، العباسية في محافظة النجف.واوضح البيان ان (دائرة شؤون الالغام تواصل انشطتها في اعمال التوعية من مخاطر الالغام والمخلفات الحربية والاجسام الغريبة مصائد المغفلين للعوائل النازحة لتجنيب العوائل النازحة من التعرض لمخاطرها عند عودتهم الى مناطقهم بعد تحريرها من دنس عصابات داعش الارهابية) . من جانب اخر استقبلت دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك عشرات النازحين بعد هروبهم من الحويجة. وقال مدير الدائرة عمارصباح في بيان تلقته (الزمان) امس ان (274 نازحا هاربا من مناطق الحويجة تم استقبالهم في مخيم قضاء داقوق). مضيفا ان (الدائرة وزعت مساعدات غذائية شملت الف سلة غذائية) موضحا انه (بجهود مشتركة وبمساندة لمنظمة الهجرة الدولية والامم المتحدة وادارة المحافظة ودائرة الهجرة تم انجاز مخيم للنازحين بقضاء داقوق يسع لالف و600 عائلة نازحة فضلا عن استقبال اكثر من الف نازح كانوا قد هربوا الى منطقة ديبكة بين الموصل واربيل وهم من اهالي الحويجة سيتم نقلهم الى مخيم داقوق). مؤكدا ان (مخيما اخر سيشيد خلال ثلاثة اسابيع في القضاء يسع الف اسرة فيما ستتولى ادارة المحافظة ووزارة الهجرة تشييد مخيم ثالث في ليلان يسع الفا و500 اسرة). واضاف صباح ان (معدل النزوح من قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد هو بتزايد مستمر مع قرب انطلاق عمليات التحرير).