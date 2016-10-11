محافظ ديالى السابق: القضاء حكم ببراءتي من 25 قضية ويؤكد: كدت افقد حياتي بسبب مواقف الوطنية 

– October 11, 2016

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اكد محافظ ديالى الاسبق عمر الحميري ، بان القضاء العراقي العادل حكم ببراءته من 25 قضية رفعت ضده مؤكدا بانه كاد يفقد حياته بسبب مواقفه الوطنية.

وقال الحميري وهو قيادي في ائتلاف ديالى هويتنا لــ ( الزمان ) امس ان ( القضاء العراقي العادل حكم ببراءتي من 25 قضية رفعت ضدي ضمن مسلسل الدعاوي الكيدية التي كانت تهدف الى تشويه سمعتي وابعادي عن الساحة السياسية لكوني نطقت بالحقيقة التي حاول الكثير غض البصر عنها لغايات واهداف معروفة خاصة الجرائم البشعة التي ترتكب هنا وهناك في محافظة ديالى ) .

واضاف الحميري, ان ( اعلان براءتي من 25 قضية دليل على ان كل ما اشيع عني من مغالطات واتهامات هدفها الاول والاخير تضليل الراي العام ) , مؤكدا بان ( كاد يفقد حياته عدة مرات بسبب مواقفه الوطنية التي كانت تنظر لأهالي ديالى معيار واحد دون النظر الى القومية او المذهبية او العشيرة ) .

واشار الحميري الى انه ( ماض في مسار سياسي وطني ولن يتراجع عنه مهما كانت التضحيات ) , لافتا الى ان ( ديالى امانة في اعناق كل الشرفاء والغيارى من ابناءها واملنا بالقادم ان يكون افضل وان يكون للأهالي دورا بارزا في التغير والاصلاح ) .