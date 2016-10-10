موقع فيسبوك دفع ضرائب في بريطانيا بقيمة 463 مليون يورو
لندن-(أ ف ب) – دفع موقع فيسبوك 4,17 مليون جنيه (4,63 مليون يورو) ضرائب شركات في بريطانيا في 2015 كما اعلن الاحد بعد ان تعرض لانتقادات شديدة لدفعه ضرائب بقيمة 4327 جنيها في البلاد في 2014. وقال متحدث باسم موقع التواصل الاجتماعي «نفتخر لمواصلة تنمية نشاطاتنا في بريطانيا في 2015 وبايجاد اكثر من 300 وظيفة متخصصة».
وتابع «ندفع كافة الضرائب التي ينص عليها القانون البريطاني».
وهذه الضرائب لا تمثل الا اقل من 2% من الايرادات المالية المقدرة ب112 مليون جنيه التي اعلنت الشركة الاميركية بانها حققتها في بريطانيا للعام 2015 وفقا لحساباتها التي نشرت على موقع دائرة التسجيل التجاري البريطاني.
وكان فيسبوك اثار استياء بعد ان تبين انه دفع ضرائب شركات في 2014 لا تتخطى 4327 جنيها اي اقل من متوسط الضرائب والمساهمات الاجتماعية التي يدفعها عامل بريطاني اعزب بسيط.
وفي اذار/مارس اعلن انه سيتوقف عن تمرير مبيعات الإعلانات عبر أيرلندا لكبرى شركات الإعلانات التي تستخدم الموقع الشهير.
ونسبة الضريبة على الشركات في ايرلندا (12,5%) بين الادنى في الاتحاد الاوروبي في حين انها في بريطانيا (20%).
ومسألة قيمة الضرائب الضعيفة التي تدفعها بعض المؤسسات المتعددة الجنسيات عادت الى الواجهة مطلع العام في بريطانيا بعد ابرام اتفاق بين الادارة المالية وشركة غوغل العملاقة وبموجب الاتفاق تعهدت غوغل بدفع للخزانة 130مليون جنيه من الضرائب المتأخرة للفترة الممتدة بين عامي 2005 و2015.