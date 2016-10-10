موقع فيسبوك دفع ضرائب في بريطانيا بقيمة 463 مليون يورو 

– October 10, 2016

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دفع‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬4‭,‬17‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ (‬4,63‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬ضرائب‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬الاحد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬لدفعه‭ ‬ضرائب‭ ‬بقيمة‭ ‬4327‭ ‬جنيها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬نفتخر‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬نشاطاتنا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وبايجاد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬وظيفة‭ ‬متخصصة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ندفع‭ ‬كافة‭ ‬الضرائب‭ ‬التي‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬البريطاني‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬الضرائب‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬الا‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬2‭% ‬من‭ ‬الايرادات‭ ‬المالية‭ ‬المقدرة‭ ‬ب112‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬التي‭ ‬اعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬الاميركية‭ ‬بانها‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬للعام‭ ‬2015‭ ‬وفقا‭ ‬لحساباتها‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬دائرة‭ ‬التسجيل‭ ‬التجاري‭ ‬البريطاني‭.‬

وكان‭ ‬فيسبوك‭ ‬اثار‭ ‬استياء‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تبين‭ ‬انه‭ ‬دفع‭ ‬ضرائب‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬لا‭ ‬تتخطى‭ ‬4327‭ ‬جنيها‭ ‬اي‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬الضرائب‭ ‬والمساهمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬عامل‭ ‬بريطاني‭ ‬اعزب‭ ‬بسيط‭.‬

وفي‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬اعلن‭ ‬انه‭ ‬سيتوقف‭ ‬عن‭ ‬تمرير‭ ‬مبيعات‭ ‬الإعلانات‭ ‬عبر‭ ‬أيرلندا‭ ‬لكبرى‭ ‬شركات‭ ‬الإعلانات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الموقع‭ ‬الشهير‭.‬

ونسبة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ (‬12,5%‭) ‬بين‭ ‬الادنى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انها‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ (‬20%‭).‬

ومسألة‭ ‬قيمة‭ ‬الضرائب‭ ‬الضعيفة‭ ‬التي‭ ‬تدفعها‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬عادت‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الادارة‭ ‬المالية‭ ‬وشركة‭ ‬غوغل‭ ‬العملاقة‭ ‬وبموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬تعهدت‭ ‬غوغل‭ ‬بدفع‭ ‬للخزانة‭ ‬130مليون‭ ‬جنيه‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬المتأخرة‭ ‬للفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2005‭ ‬و2015‭.‬