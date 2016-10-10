ترامب يلتقي مع سيدات يتهمن بيل كلينتون بسوء السلوك الجنسي

– October 10, 2016

سانت‭ ‬لويس‭ -(‬رويترز‭) – ‬التقى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬نساء‭ ‬اتهمن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬بسوء‭ ‬السلوك‭ ‬الجنسي‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مناظرته‭ ‬مع‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطيةهيلاري‭ ‬كلينتون‭. ‬ويواجه‭ ‬ترامب‭ ‬تمردا‭ ‬داخل‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬بذيئة‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬النساء‭. ‬وظهر‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬سيدات‭ ‬يتهمن‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬بسوء‭ ‬السلوك‭ ‬الجنسي‭ ‬وامرأة‭ ‬رابعة‭ ‬كانت‭ ‬ضحية‭ ‬قضية‭ ‬اغتصاب‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬كمحامية‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬هدد‭ ‬بمهاجمة‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬بشأن‭ ‬خياناته‭ ‬الزوجية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬وصف‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬له‭ ‬بأنه‭ ‬كاره‭ ‬للنساء‭ ‬وله‭ ‬تاريخ‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬معاملتهن‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬للصحفيين‮»‬‭ ‬هؤلاء‭ ‬السيدات‭ ‬الشجاعات‭ ‬الأربع‭ ‬طلبن‭ ‬أن‭ ‬يكن‭ ‬هنا‭.‬‮»‬‭ ‬وردت‭ ‬حملة‭ ‬كلينتون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬ترامب‭ ‬بوصفه»حيلة‭ ‬دعائية‮»‬‭ ‬و»سباقا‭ ‬مدمرا‭ ‬إلى‭ ‬القاع‭.‬‮»‬