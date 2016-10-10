ترامب يلتقي مع سيدات يتهمن بيل كلينتون بسوء السلوك الجنسي
سانت لويس -(رويترز) – التقى دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأحد مع نساء اتهمن الرئيس السابق بيل كلينتون بسوء السلوك الجنسي وذلك قبل ساعات من مناظرته مع منافسته الديمقراطيةهيلاري كلينتون. ويواجه ترامب تمردا داخل الحزب الجمهوري بسبب تصريحات بذيئة أدلى بها عن النساء. وظهر ترامب مع ثلاث سيدات يتهمن بيل كلينتون بسوء السلوك الجنسي وامرأة رابعة كانت ضحية قضية اغتصاب شاركت فيها هيلاري كلينتون كمحامية.
وكان ترامب قد هدد بمهاجمة بيل كلينتون بشأن خياناته الزوجية ردا على وصف هيلاري كلينتون له بأنه كاره للنساء وله تاريخ من إساءة معاملتهن. وقال ترامب للصحفيين» هؤلاء السيدات الشجاعات الأربع طلبن أن يكن هنا.» وردت حملة كلينتون على ما قام به ترامب بوصفه»حيلة دعائية» و»سباقا مدمرا إلى القاع.»