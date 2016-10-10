علماء:الغذاء المشبع بالدهون مرتبط بدرجات شرسة من سرطان البروستاتا  

– October 10, 2016

‮ ‬‭ ‬واشنطن‭ -(‬رويترز‭) – ‬أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬معرضين‭ ‬أكثر‭ ‬لأشكال‭ ‬أخطر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نظامهم‭ ‬الغذائي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬اللحوم‭ ‬ومنتجاتالألبان‭.‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬سرطان‭ ‬وأمراض‭ ‬البروستاتا‭ ‬إن‭ ‬تزايد‭ ‬تلك‭ ‬المخاطر‭ ‬مرتبط‭ ‬بالدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬والكولسترول‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتناول‭ ‬مرضى‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬أدوية‭ ‬لخفض‭ ‬مستوياتها‭ ‬لديهم‭.‬

كما‭ ‬خلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬الغذاء‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬دهون‭ ‬مشبعة‭ ‬وشدة‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬الرجال‭ ‬ذوي‭ ‬الأصول‭ ‬الأوروبية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أفريقي‭. ‬وقالت‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬إيما‭ ‬آلوت‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نورث‭ ‬كارولاينا‭ ‬في‭ ‬تشابل‭ ‬هيل‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الكولسترول‭ ‬في‭ ‬الدم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ربطه‭ ‬بالفعل‭ ‬بتطوراتأسوأ‭ ‬في‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭. ‬ووفقا‭ ‬للرابطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للسرطان‭ ‬فرجل‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يشخص‭ ‬بالإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستاتا‭.‬

وأشار‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬شائع‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يميل‭ ‬الناس‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬لاستهلاك‭ ‬أطعمة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭.‬

ولاستكشاف‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬والدهون‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬استخدم‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬بيانات‭ ‬1854‭ ‬رجلا‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬حالتهم‭ ‬حديثا‭ ‬بالإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬321‭ ‬أو‭ ‬17‭ ‬بالمئة‭ ‬مصابونبسرطانات‭ ‬‮«‬شرسة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬أبحاث‭ ‬مشترك‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬بين‭ ‬نورث‭ ‬كارولينا‭ ‬ولويزيانا‭ ‬أجاب‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬عن‭ ‬عاداتهم‭ ‬الغذائية‭ ‬وأدويتهم‭ ‬وعوامل‭ ‬ديموجرافية‭ ‬وحياتية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬العمر‭ ‬والعرق‭ ‬والأنشطة‭ ‬التييمارسونها‭.‬

وقام‭ ‬الباحثون‭ ‬باحتساب‭ ‬مستويات‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬لكل‭ ‬رجل‭ ‬منهم‭ ‬وأيضا‭ ‬كميات‭ ‬الدهون‭ ‬غير‭ ‬المشبعة‭ ‬وهي‭ ‬أنواع‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬زيوت‭ ‬الخضروات‭ ‬وفي‭ ‬الأسماك‭.‬

وتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬المصابين‭ ‬بدرجات‭ ‬أكثر‭ ‬شراسة‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬يتناولون‭ ‬طعاما‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والكولسترول‭ ‬يوميا‭ ‬ولديهم‭ ‬نسبة‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬السعرات‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الدهونفي‭ ‬أنظمتهم‭ ‬الغذائية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬المصابين‭ ‬بالدرجات‭ ‬الأكثر‭ ‬شراسة‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الدهون‭ ‬التي‭ ‬يتناولونها‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬المشبع‭ ‬مقارنة‭ ‬بالرجال‭ ‬المصابين‭ ‬بدرجات‭ ‬أقل‭ ‬خطورة‭ ‬من‭ ‬المرض‭.‬

وتم‭ ‬ربط‭ ‬الغذاء‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬باحتمالية‭ ‬أكبر‭ ‬بالإصابة‭ ‬بدرجات‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬51‭ ‬بالمئة‭. ‬كما‭ ‬ظهرت‭ ‬علاقة‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬بين‭ ‬معدلات‭ ‬الكولسترول‭ ‬وزيادة‭ ‬تلك‭ ‬المخاطر‭ ‬لكن‭ ‬فيالرجال‭ ‬المنتمين‭ ‬للعرق‭ ‬الأبيض‭ ‬فقط‭.‬