دراسة تربط بين المكملات العشبية والغذائية وتضرر الكبد

– October 10, 2016

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬أفادت‭ ‬نتائج‭ ‬بحث‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬خمس‭ ‬حالات‭ ‬تضرر‭ ‬للكبد‭ ‬لأسباب‭ ‬كيميائية‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬المكملات‭ ‬العشبية‭ ‬والغذائية‭.‬

وأفاد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬بصحيفة‭ ‬هيباتولوجي‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬لم‭ ‬يمكن‭ ‬ربط‭ ‬سوى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬حالات‭ ‬بتناول‭ ‬المكملات‭. ‬وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬لنصف‭ ‬البالغين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يستهلكون‭ ‬مكملات‭ ‬تحتوي‭ ‬مكونات‭ ‬مثل‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬وأنواع‭ ‬الشاي‭ ‬والبروتينات‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الحمية‭ ‬الغذائية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منشطات‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عنأشكال‭ ‬مصنعة‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬تستخدم‭ ‬لتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬الرياضيين‭. ‬وقال‭ ‬فيكتور‭ ‬نافارو‭ ‬كبير‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الكبد‭ ‬بمنظمة‭ ‬آينشتاين‭ ‬هيلث‭ ‬نتوورك‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬تندر‭ ‬إصابة‭ ‬الكبد‭ ‬بسبب‭ ‬تناول‭ ‬المكملات‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬نافارو‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬‮«‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تناول‭ ‬المكملات‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬أو‭ ‬استخدامها‭ ‬مع‭ ‬مكملات‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الأدوية‭ ‬الاعتيادية‭ ‬فقد‭ ‬تصبح‭ ‬ضارة‭.‬‮»‬‭ ‬وترتبط‭ ‬مئات‭ ‬الوصفات‭ ‬الدوائية‭ ‬بتضرر‭ ‬الكبد‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬بالكبد‭ ‬سببا‭ ‬شائعا‭ ‬لفشل‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الحالة‭ ‬ولسحبه‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬بعد‭ ‬طرحه‭ ‬فيها‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬مخاطر‭ ‬الوصفات‭ ‬الدوائية‭ ‬أقل‭ ‬لثبوت‭ ‬فائدتها‭ ‬للمرضى‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمكملات‭ ‬التي‭ ‬ليست‭ ‬لها‭ ‬فائدة‭ ‬مثبتة‭ ‬وإنما‭ ‬تمثل‭ ‬خطرا‭ ‬محتملا‭. ‬وأضاف‭ ‬نافارو‭ ‬‮«‬يحصل‭ ‬المستهلكون‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المكملات‭ ‬وعادة‭ ‬مع‭ ‬وعود‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الصحة‭ ‬والمظهر‭. ‬‮«‬من‭ ‬المغري‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬صحته‭ ‬أو‭ ‬مظهره‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لإشراك‭ ‬شخص‭ ‬مدرب‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬‮»‬‭ ‬واستعرض‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دراسات‭ ‬منشورة‭ ‬لتقييم‭ ‬حجم‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تسببها‭ ‬المكملات‭. ‬كما‭ ‬دققوا‭ ‬في‭ ‬130‭ ‬حالة‭ ‬ضرر‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمكملات‭ ‬أدرجت‭ ‬خلال‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬أمريكي‭ ‬لحالات‭ ‬تضرر‭ ‬الكبدالناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأدوية‭.‬

ومثلت‭ ‬المنشطات‭ – ‬المرتبطة‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬بإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالكبد‭ – ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬الحالات‭ ‬الموجودة‭ ‬بالسجل‭ ‬الأمريكي‭. ‬وأرجعت‭ ‬الدراسة‭ ‬سبب‭ ‬تضرر‭ ‬الكبد‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬الحالات‭ ‬وهي‭ ‬85‭ ‬حالة‭ ‬إلى‭ ‬116‭ ‬منتجا‭ ‬مختلفا‭ ‬تحوي‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬مكونات‭ ‬متعددة‭ ‬مما‭ ‬شكّل‭ ‬لغزا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتحديد‭ ‬المكون‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬السبب‭. ‬وقالت‭ ‬سامانثا‭ ‬هيلر‭ ‬وهي‭ ‬أخصائية‭ ‬تغذية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لانجون‭ ‬الطبي‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬ولم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬المكملات‭ ‬ليست‭ ‬كلها‭ ‬مؤذية‭. ‬وضربت‭ ‬مثلا‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬قد‭ ‬يحتاجونها‭ ‬لعلاج‭ ‬مشكلات‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬مرتبطةبأمراض‭ ‬أو‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬أدوية‭. ‬وأضافت‭ ‬هيلر‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬مشتري‭ ‬المكملات‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬وعودا‭ ‬كبيرة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حقيقية‭ ‬وأن‭ ‬يدركوا‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يقدرون‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬المكونات‭ ‬غير‭ ‬الآمنة‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬معجزة‭ ‬داخل‭ ‬زجاجة‭ ‬ستبني‭ ‬العضلات‭ ‬أو‭ ‬تنقي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬أو‭ ‬تشفي‭ ‬ورما‭ ‬سرطانيا‭ ‬أو‭ ‬تؤدي‭ ‬لنقص‭ ‬سريع‭ ‬وطويل‭ ‬المدى‭ ‬للوزن‭.‬

‮«‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الحالات‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬إهدارا‭ ‬للمال‭ ‬وفي‭ ‬أسوأ‭ ‬الحالات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تموت‭.‬‮»‬