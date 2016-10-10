أميركي بريطاني وفنلندي يتقاسمان جائزة نوبل للاقتصاد
الفائزون في السنوات العشر الاخيرة
ستوكهولم-(أ ف ب) – فاز عالما الاقتصاد الاميركي البريطاني اوليفر هارت والفنلندي بنغت هلومستروم الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد بفضل تطويرهما لنظرية العقد التي تشمل نطاق تطبيق واسع من الافلاس وحتى القانونالدستوري.
وقالت لجنة التحكيم «طور الفائزان بالجائزة هذا العام نظرية العقد وهي اطار شامل لتحليل العديد من القضايا المتنوعة في تصميم التعاقدات مثل المبالغ التي يتقاضاها كبار المدراء التنفيذيين بناء على ادائهم، والخصومات، ودفعالمبالغ للتامين، وخصخصة نشاطات القطاع العام».
واضافت ان «الادوات النظرية الجديدة التي وضعها هارت وهولمستروم مهمة لفهم العقود الحقيقية والمؤسسات اضافة الى فهم العيوب المحتملة في تصميم العقود».
واكدت ان عملهما ارسى «الاساس الفكري» لتصميم السياسات والمؤسسات في العديد من المجالات ومن بينها قوانين الافلاس والدساتير السياسية. ولد هارت في العام 1948 ويعمل استاذا في الاقتصاد في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، بينما يعمل هولمسترووم استاذا في الاقتصاد والادارة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.
وسيتقاسم العالمان قيمة الجائزة البالغة ثمانية ملايين كرونر (826 الف يورو، 924 الف دولار). وتتميز جائزة الاقتصاد عن غيرها من جوائز نوبل بان البنك المركزي السويدي هو الذي اطلقها في 1968، بينما اطلق الجوائز الاخرى العالم السويدي الفرد نوبل في 1895.
وجائزة الاقتصاد هي الخامسة من بين ست جوائز نوبل يتم الاعلان عنها هذا العام.
وهذه الجائزة المسماة رسميا «جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى الفرد نوبل» هي الوحيدة التي لم تكن واردة في وصية المخترع السويدي للديناميت.
وقد اسسها البنك المركزي السويدي في العام 1968 ومنحت للمرة الاولى في 1969. اما جوائز نوبل الاخرى (الطب، الفيزياء، الكيمياء، الادب والسلام) فقد منحت جميعها للمرة الاولى في 1901.
لائحة باسماء آخر عشرة فائزين بجائزة نوبل للاقتصاد:
2016: اوليفر هارت (بريطانيا/الولايات المتحدة) وبنغت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد.
2015: آنغس ديتون (بريطانيا/الولايات المتحدة) تقديرا لابحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية».
2014 : جان تيرول (فرنسا) تقديرا ل»تحليله قوة السوق وتنظيمها».
2013 : يوجين فاما ولارس بيتر هانسن وروبرت شيلر (الولايات المتحدة) لاعمالهم حول الاسواق المالية.
2012: الفن روث ولويد شابلي (الولايات المتحدة) لاعمالهما حول افضل طريقة للتوفيق بين العرض والطلب في السوق، مع تطبيقات في منح الاعضاء والتعليم.
2011: توماس جي سارجنت وكريستوفر ايه سيمز (الولايات المتحدة) لاعمالهما التي تسمح بفهم كيفية تأثير احداث غير متوقعة او سياسات مبرمجة على المؤشرات الاقتصادية الجمعية.
2010: بيتر دايموند ودايل مورتنسن (الولايات المتحدة) وكريستوفر بيساريدس (قبرص/بريطانيا). اسهم هذا الثلاثي بتحسين تحليل الاسواق حيث يصعب التوفيق بين العرض والطلب، خصوصا في سوق العمل.
2009 : الينور اوستروم (اول امرأة تنال جائزة نوبل الاقتصاد) واوليفر وليامسون (الولايات المتحدة) لاعمالهما المنفصلة التي تظهر ان الشركة وجمعيات المستخدمين هي احيانا اكثر فعالية من السوق.
2008: بول كروغمان (الولايات المتحدة) لاعمال حول التجارة الدولية.
2007: ليونيد هورفيتز واريك ماسكين وروجر مايرسن (الولايات المتحدة) لاعمالهم التي ترتكز على آليات التبادل بهدف تحسين عمل الاسواق.