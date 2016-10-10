أميركي بريطاني وفنلندي يتقاسمان جائزة نوبل للاقتصاد

– October 10, 2016

الفائزون‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الاخيرة

ستوكهولم‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فاز‭ ‬عالما‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاميركي‭ ‬البريطاني‭ ‬اوليفر‭ ‬هارت‭ ‬والفنلندي‭ ‬بنغت‭ ‬هلومستروم‭ ‬الاثنين‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬بفضل‭ ‬تطويرهما‭ ‬لنظرية‭ ‬العقد‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬نطاق‭ ‬تطبيق‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الافلاس‭ ‬وحتى‭ ‬القانونالدستوري‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬‮«‬طور‭ ‬الفائزان‭ ‬بالجائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نظرية‭ ‬العقد‭ ‬وهي‭ ‬اطار‭ ‬شامل‭ ‬لتحليل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬التعاقدات‭ ‬مثل‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬يتقاضاها‭ ‬كبار‭ ‬المدراء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ادائهم،‭ ‬والخصومات،‭ ‬ودفعالمبالغ‭ ‬للتامين،‭ ‬وخصخصة‭ ‬نشاطات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الادوات‭ ‬النظرية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬هارت‭ ‬وهولمستروم‭ ‬مهمة‭ ‬لفهم‭ ‬العقود‭ ‬الحقيقية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬فهم‭ ‬العيوب‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬العقود‮»‬‭.‬

واكدت‭ ‬ان‭ ‬عملهما‭ ‬ارسى‭ ‬‮«‬الاساس‭ ‬الفكري‮»‬‭ ‬لتصميم‭ ‬السياسات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قوانين‭ ‬الافلاس‭ ‬والدساتير‭ ‬السياسية‭. ‬ولد‭ ‬هارت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1948‭ ‬ويعمل‭ ‬استاذا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بينما‭ ‬يعمل‭ ‬هولمسترووم‭ ‬استاذا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والادارة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماساشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

وسيتقاسم‭ ‬العالمان‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬البالغة‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬كرونر‭ (‬826‭ ‬الف‭ ‬يورو،‭ ‬924‭ ‬الف‭ ‬دولار‭). ‬وتتميز‭ ‬جائزة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬عن‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭ ‬بان‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬السويدي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬اطلقها‭ ‬في‭ ‬1968،‭ ‬بينما‭ ‬اطلق‭ ‬الجوائز‭ ‬الاخرى‭ ‬العالم‭ ‬السويدي‭ ‬الفرد‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬1895‭.‬

وجائزة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬هي‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ست‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭ ‬يتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المسماة‭ ‬رسميا‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬بنك‭ ‬السويد‭ ‬للعلوم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تخليدا‭ ‬لذكرى‭ ‬الفرد‭ ‬نوبل‮»‬‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬وصية‭ ‬المخترع‭ ‬السويدي‭ ‬للديناميت‭.‬

وقد‭ ‬اسسها‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1968‭ ‬ومنحت‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬1969‭. ‬اما‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭ ‬الاخرى‭ (‬الطب،‭ ‬الفيزياء،‭ ‬الكيمياء،‭ ‬الادب‭ ‬والسلام‭) ‬فقد‭ ‬منحت‭ ‬جميعها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬1901‭.‬

‭ ‬لائحة‭ ‬باسماء‭ ‬آخر‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للاقتصاد‭:‬

2016‭: ‬اوليفر‭ ‬هارت‭ (‬بريطانيا‭/‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬وبنغت‭ ‬هولستروم‭ (‬فنلندا‭) ‬صاحبا‭ ‬نظرية‭ ‬العقد‭.‬

2015‭: ‬آنغس‭ ‬ديتون‭ (‬بريطانيا‭/‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬تقديرا‭ ‬لابحاثه‭ ‬عن‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والفقر‭ ‬والرفاهية‮»‬‭.‬

2014‭ : ‬جان‭ ‬تيرول‭ (‬فرنسا‭) ‬تقديرا‭ ‬ل»تحليله‭ ‬قوة‭ ‬السوق‭ ‬وتنظيمها‮»‬‭.‬

2013‭ : ‬يوجين‭ ‬فاما‭ ‬ولارس‭ ‬بيتر‭ ‬هانسن‭ ‬وروبرت‭ ‬شيلر‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬لاعمالهم‭ ‬حول‭ ‬الاسواق‭ ‬المالية‭.‬

2012‭: ‬الفن‭ ‬روث‭ ‬ولويد‭ ‬شابلي‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬لاعمالهما‭ ‬حول‭ ‬افضل‭ ‬طريقة‭ ‬للتوفيق‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مع‭ ‬تطبيقات‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الاعضاء‭ ‬والتعليم‭.‬

2011‭: ‬توماس‭ ‬جي‭ ‬سارجنت‭ ‬وكريستوفر‭ ‬ايه‭ ‬سيمز‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬لاعمالهما‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بفهم‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬احداث‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬او‭ ‬سياسات‭ ‬مبرمجة‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الجمعية‭.‬

2010‭: ‬بيتر‭ ‬دايموند‭ ‬ودايل‭ ‬مورتنسن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬وكريستوفر‭ ‬بيساريدس‭ (‬قبرص‭/‬بريطانيا‭). ‬اسهم‭ ‬هذا‭ ‬الثلاثي‭ ‬بتحسين‭ ‬تحليل‭ ‬الاسواق‭ ‬حيث‭ ‬يصعب‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬والطلب،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

2009‭ : ‬الينور‭ ‬اوستروم‭ (‬اول‭ ‬امرأة‭ ‬تنال‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬الاقتصاد‭) ‬واوليفر‭ ‬وليامسون‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬لاعمالهما‭ ‬المنفصلة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬وجمعيات‭ ‬المستخدمين‭ ‬هي‭ ‬احيانا‭ ‬اكثر‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬السوق‭.‬

2008‭: ‬بول‭ ‬كروغمان‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬لاعمال‭ ‬حول‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭.‬

2007‭: ‬ليونيد‭ ‬هورفيتز‭ ‬واريك‭ ‬ماسكين‭ ‬وروجر‭ ‬مايرسن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬لاعمالهم‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬التبادل‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬عمل‭ ‬الاسواق‭.‬