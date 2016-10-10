كلينتون تنسف التوقعات بشن هجوم وشيك على الموصل

– October 10, 2016

المحكمة‭ ‬تعيد‭ ‬المالكي‭ ‬والنجيفي‭ ‬وعلاوي‭ ‬الى‭ ‬مناصبهم‭ ‬والصدر‭ ‬يتوعد‭ ‬بتظاهرات‭ ‬بعد‭ ‬عاشوراء

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

نسف‭ ‬تصريح‭ ‬للمرشحة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬التوقعات‭ ‬المتداولة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬امريكية‭ ‬وعراقية‭ ‬،‭ ‬بشأن‭ ‬موعد‭ ‬وشيك‭ ‬لمعركة‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬رئيسة‭ . ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬بداية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬فانها‭ ‬لن‭ ‬تتسلم‭ ‬صلاحياتها‭ ‬الدستورية‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭ – ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ .‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬،أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين‭ ‬حكما‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بإلغاء‭ ‬مناصب‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الثلاثة‭.‬وألغى‭ ‬العبادي‭ ‬المناصب‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إصلاحات‭ ‬لخفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬قلصت‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭)‬‭. ‬ولم‭ ‬تقل‭ ‬المحكمة‭ ‬شيئا‭ ‬بشأن‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراءوقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المناصب‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إلغاؤها‭ ‬بقرار‭ ‬حكومي‭. ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬الاعادة‭ ‬تخصيصات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬للانفاق‭ ‬على‭ ‬موظفين‭ ‬بالمئات‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬الحمايات‭ ‬الخاصة‭ . ‬ويعد‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬انتصارا‭ ‬لنوري‭ ‬المالكي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬مبكرا‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬غير‭ ‬دستوري‭ . ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬بات‭ ‬بحاجة‭ ‬الىاعلان‭ ‬عناوين‭ ‬الموازنات‭ ‬الطائفية‭ ‬امام‭ ‬العالم‭ ‬لكسب‭ ‬التاييد‭ ‬لمعركة‭ ‬الموصل‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭ .‬في‭ ‬حين‭ ‬دعا‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬مفاوضات‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬بعد‭ ‬موافقته‭ ‬المبدئية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬،والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرة‭ ‬شعبية‭ ‬‮«‬عارمة‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الساعة‭ (‬مقر‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭) ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مراسم‭ ‬عاشوراء‭. ‬وقال‭ ‬الصدر‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬لا‭ ‬صدرية‭ ‬ولا‭ ‬مدنية،‭ ‬بل‭ ‬شعبية‭ ‬عامة‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الساعة‭ ‬لإيصال‭ ‬صوت‭ ‬الإصلاح‭ ‬الى‭ ‬داعمي‭ ‬الفساد،‭ ‬وثانيا‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالتظاهرات‭ ‬الغاضبة‭ ‬ضد‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وثالثا‭ ‬تأجيل‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ (‬التحالف‭ ‬الوطني‭)‬‮»‬‭. ‬وهدد‭ ‬بـ»اعتصام‭ ‬مفتوح‮»‬‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تعين‭ ‬الحكومة‭ ‬وزراء‭ ‬‮«‬مختصين‭ ‬ومستقلين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بإبطال‭ ‬قرار‭ ‬إلغاء‭ ‬مناصب‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭. ‬

فيما‭ ‬أظهرت‭ ‬وثيقة‭ ‬مناقصة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬تسويق‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ (‬سومو‭) ‬تسعى‭ ‬لشراء‭ ‬4‭.‬284‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الغاز‭ ‬والبنزين‭ ‬للتسليم‭ ‬في‭ ‬2017‭. ‬وتسعى‭ ‬الشركة‭ ‬لشراء‭ ‬2‭.‬295‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬البنزين‭ ‬95‭ ‬أوكتين‭ ‬و1‭.‬989‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الغاز‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬جزء‭ ‬في‭ ‬المليون‭ ‬من‭ ‬الكبريت‭.‬وسيجري‭ ‬تسليم‭ ‬الشحنات‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬خور‭ ‬الزبير‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬وحتى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬2017‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إغلاق‭ ‬المناقصة‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬اكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬العروض‭ ‬سارية‭ ‬20‭ ‬يوما‭.‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬تسويق‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ (‬سومو‭) ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬الرسمي‭ ‬لخام‭ ‬البصرة‭ ‬الخفيف‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬شحنات‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬0‭.‬05‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬يقل‭ ‬1‭.‬45‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬عن‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬خامي‭ ‬عمان‭ ‬ودبي‭ ‬عن‭ ‬الشهر‭ ‬السابق‭.‬وقالت‭ ‬سومو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إنه‭ ‬تقرر‭ ‬تسعير‭ ‬شحنات‭ ‬خام‭ ‬البصرة‭ ‬الثقيل‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬بواقع‭ ‬6‭.‬15‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬دون‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬خامي‭ ‬عمان‭ ‬ودبي‭. ‬وتحدد‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬الرسمي‭ ‬لخام‭ ‬البصرة‭ ‬الخفيف‭ ‬في‭ ‬شحنات‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬الأمريكتين‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬مؤشر‭ ‬أرجوس‭ ‬للخام‭ ‬عالي‭ ‬الكبريت‭ ‬ناقصا‭ ‬0‭.‬60‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬بدون‭ ‬تغير‭ ‬عن‭ ‬الشهر‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬زاد‭ ‬سعر‭ ‬بيع‭ ‬خام‭ ‬كركوك‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬0‭.‬35‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬فوق‭ ‬المؤشر‭.‬وبالنسبة‭ ‬للشحنات‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬هبط‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬البصرة‭ ‬الخفيف‭ ‬0‭.‬20‭ ‬دولار‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬مخصوما‭ ‬منه‭ ‬4‭.‬90‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬ولم‭ ‬يتغير‭ ‬سعر‭ ‬شحنات‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬خام‭ ‬كركوك‭ ‬إلى‭ ‬خصم‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬85‭ ‬دولار‭.‬