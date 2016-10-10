كلينتون تنسف التوقعات بشن هجوم وشيك على الموصل
المحكمة تعيد المالكي والنجيفي وعلاوي الى مناصبهم والصدر يتوعد بتظاهرات بعد عاشوراء
واشنطن – مرسي ابو طوق
بغداد – كريم عبد زاير
نسف تصريح للمرشحة الرئاسة الديمقراطية هيلاري كلينتون التوقعات المتداولة من مصادر رسمية امريكية وعراقية ، بشأن موعد وشيك لمعركة تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في العراق عندما قالت الاثنين إنها تأمل أن يتم طرد تنظيم داعش -الدولة الإسلامية من العراق عندما تصبح رئيسة . وفي حال فوزها في الانتخابات التي تجري بداية الاسبوع الثاني من نوفمبر المقبل فانها لن تتسلم صلاحياتها الدستورية قبل شهر شباط – فبراير المقبل .وفي بغداد ،أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين حكما ضد قرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.وألغى العبادي المناصب الثلاثة في أغسطس آب من عام 2015 بعد عام من توليه رئاسة الوزراء في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت من دخل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولم تقل المحكمة شيئا بشأن نواب رئيس الوزراءوقالت المحكمة إن تلك المناصب منصوص عليها في الدستور ولا يمكن إلغاؤها بقرار حكومي. ويترتب على الاعادة تخصيصات مالية كبيرة للانفاق على موظفين بالمئات في مكاتب النواب مع الحمايات الخاصة . ويعد قرار المحكمة انتصارا لنوري المالكي نائب الرئيس الذي اعلن مبكرا ان القرار غير دستوري . فيما يبدو ان المشهد العراقي بات بحاجة الىاعلان عناوين الموازنات الطائفية امام العالم لكسب التاييد لمعركة الموصل وما بعدها بحسب خبراء .في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تأجيل مفاوضات الانضمام إلى التحالف الوطني بعد موافقته المبدئية الاسبوع الماضي ،والدعوة إلى تظاهرة شعبية «عارمة» أمام محكمة الساعة (مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد) بعد انتهاء مراسم عاشوراء. وقال الصدر إن هذه التظاهرات ستكون «لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة أمام محكمة الساعة لإيصال صوت الإصلاح الى داعمي الفساد، وثانيا الاستمرار بالتظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات، وثالثا تأجيل المفاوضات مع (التحالف الوطني)». وهدد بـ»اعتصام مفتوح» اذا لم تعين الحكومة وزراء «مختصين ومستقلين»، وذلك في أول رد له على قرار المحكمة الاتحادية بإبطال قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
فيما أظهرت وثيقة مناقصة اطلعت عليها رويترز الاثنين أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسعى لشراء 4.284 مليون طن من زيت الغاز والبنزين للتسليم في 2017. وتسعى الشركة لشراء 2.295 مليون طن من البنزين 95 أوكتين و1.989 مليون طن من زيت الغاز الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت.وسيجري تسليم الشحنات في مرفأ خور الزبير خلال الفترة من أول يناير كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر كانون الأول 2017. ومن المقرر إغلاق المناقصة يوم 19 اكتوبر تشرين الأول على أن تظل العروض سارية 20 يوما.وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في شحنات نوفمبر تشرين الثاني 0.05 دولار إلى مستوى يقل 1.45 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي عن الشهر السابق.وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إنه تقرر تسعير شحنات خام البصرة الثقيل المتجهة إلى آسيا في الشهر ذاته بواقع 6.15 دولار للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات نوفمبر تشرين الثاني إلى أسواق الأمريكتين عند مستوى مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت ناقصا 0.60 دولار للبرميل بدون تغير عن الشهر السابق في حين زاد سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة 0.35 دولار للبرميل فوق المؤشر.وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا هبط سعر خام البصرة الخفيف 0.20 دولار ليصل إلى سعر خام برنت مخصوما منه 4.90 دولار للبرميل ولم يتغير سعر شحنات نوفمبر تشرين الثاني من خام كركوك إلى خصم قدره 4.85 دولار.