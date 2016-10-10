بوتين يجري في تركيا محادثات استراتيجية مع إردوغان

– October 10, 2016

روسيا‭ ‬تقرر‭ ‬بناء‭ ‬قاعدتها‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬طرطوس

اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬اسطنبول،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬مسؤول،‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬اسقاط‭ ‬تركيا‭ ‬لمقاتلة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭. ‬ويجري‭ ‬بوتين‭ ‬محادثات‭ ‬وصفت‭ ‬بالاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭. ‬والتقى‭ ‬بوتين‭ ‬واردوغان‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬منذ‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬عقب‭ ‬ازمة‭ ‬اسقاط‭ ‬المقاتلة،‭ ‬اولهما‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬الروسية‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬و‭ ‬يلقي‭ ‬بوتين‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي،

فيما‭ ‬اعلن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬نيكولاي‭ ‬بانكوف‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬تعتزم‭ ‬تحويل‭ ‬منشأتها‭ ‬‮«‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرطوس‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬دائمة‭. ‬وصرح‭ ‬بانكوف‭ ‬‮«‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ستكون‭ ‬لنا‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬طرطوس‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭ ‬وانه‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬اعداد‭ ‬الوثائق‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬بانكوف‭ ‬متحدثا‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الدوما‭ (‬البرلمان‭ ‬الروسي‭) ‬‮«‬نامل‭ ‬ان‭ ‬نطلب‭ ‬منكم‭ ‬قريبا‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬تتخذها‭ ‬روسيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬تواجد‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬التوترات‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬بسبب‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬موسكو‭ ‬دعما‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬انها‭ ‬نشرت‭ ‬نظام‭ ‬صواريخ‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬اس‭-‬300‭ ‬في‭ ‬طرطوس‭ ‬محذرة‭ ‬واشنطن‭ ‬بانها‭ ‬ستوقف‭ ‬اية‭ ‬محاولة‭ ‬لشن‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬كما‭ ‬ارسلت‭ ‬موسكو‭ ‬ثلاث‭ ‬سفن‭ ‬تحمل‭ ‬صواريخ‭ ‬لتعزيز‭ ‬قواتها‭ ‬البحرية‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬سوريا‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬بانكوف‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬لتحويل‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬الى‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفياتية،‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬دائمة‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لنظام‭ ‬اس‭-‬300‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬منشأة‭ ‬طرطوس‭ ‬البحرية‭.‬