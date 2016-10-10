بوتين يجري في تركيا محادثات استراتيجية مع إردوغان
روسيا تقرر بناء قاعدتها الدائمة في طرطوس
اسطنبول- توركان اسماعيل
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الى اسطنبول، بحسب ما صرح مسؤول، في اول زيارة له الى تركيا بعد الازمة التي تسبب بها اسقاط تركيا لمقاتلة حربية روسية على الحدود مع سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ويجري بوتين محادثات وصفت بالاستراتيجية مع نظيره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كما سيشارك في مؤتمر الطاقة العالمي خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا. والتقى بوتين واردوغان في مناسبتين منذ التوقيع على اتفاق في حزيران/يونيو لتطبيع العلاقات بين البلدين عقب ازمة اسقاط المقاتلة، اولهما في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية وبعد ذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين. و يلقي بوتين كلمة في اليوم الاول من مؤتمر الطاقة العالمي،
فيما اعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف الاثنين ان موسكو تعتزم تحويل منشأتها «العسكرية في مدينة طرطوس بشمال غرب سوريا الى «قاعدة عسكرية دائمة. وصرح بانكوف «في سوريا، ستكون لنا قاعدة بحرية دائمة في طرطوس»، حسبما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية وانه «يتم اعداد الوثائق اللازمة». وتابع بانكوف متحدثا امام لجنة الشؤون الخارجية في الدوما (البرلمان الروسي) «نامل ان نطلب منكم قريبا المصادقة عليها». ويعتبر هذا الاعلان خطوة جديدة تتخذها روسيا لتعزيز تواجد قواتها في سوريا وسط تزايد التوترات مع الغرب بسبب حملة القصف التي تشنها موسكو دعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الاسبوع الماضي انها نشرت نظام صواريخ الدفاع الجوي اس-300 في طرطوس محذرة واشنطن بانها ستوقف اية محاولة لشن عمليات قصف في سوريا. كما ارسلت موسكو ثلاث سفن تحمل صواريخ لتعزيز قواتها البحرية قبالة سواحل سوريا.
ولم يكشف بانكوف عن موعد لتحويل المنشأة التي يعود تاريخها الى الحقبة السوفياتية، الى قاعدة بحرية دائمة.
وقال ان الهدف الرئيسي لنظام اس-300 هو حماية منشأة طرطوس البحرية.