وزير الأوقاف المصري لـ (الزمان):لن نسمح بممارسة طقوس تؤدي الى الفتنة
عاشوراء تثير ضجة سياسية في مصر
القاهرة – مصطفى عمارة
مع الاحتفال بيوم عاشوراء بدأت الاقلية الصغيرة من شيعة مصر استعداداتهم للاحتفال بتلك الذكري وفى هذا الاطار قام القيادي الشيعي ادهم عمار بتوزيع منشورات بمنطقة القرية الذكية على طريق بعد مصر الاسكندرية الصحرواي وميدان الرماية تدعو للتشيع واقامة ذكرى عاشوراء فى مسجد الحسين ،كما قامت قيادات شيعية اخرى بتوزيع منشورات مماثلة فى محافظتي البحيرة والمنصورة والتى تعد معقل اقلية الشيعة فى مصر. وفى السياق ذاته كشف علاء السعيد امين عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب ان القيادات الشيعية بدأت فى توزيع تلك المنشورات منذ بداية العام الهجري وان ائتلافه عثر على منشورات امام مقام الحسين قادمة من كربلاء تدعو الى تصحيح المذهب الشيعي .واضاف انه رغم جهودنا فى التصدي لمحاولات نشر التشيع الا ان الشيعة نجحوا فى طباعة اوراق الكتب التى تعرف بيوم عاشوراء وفق المذهب الشيعي . فى المقابل اكد وزير الاوقاف محمد مختار جمعة فى تصريحات خاصة ل ( الزمان) ان الوزارة اعطت تعليماتها للقائمين على مسجد الحسين ومساجد ال البيت بعدم السماح للشيعة بممارسة طقوسهم والتى تخالف المذهب السني حتى لا تحدث فتنة وصدامات مع السلفين ،حتى لو اقتضي الامر اغلاق الضريح فى هذا اليوم . وكشف مصدر بوزارة الاوقاف ان الوزارة قد تستعين بوزارة الداخلية لتامين مسجد الحسين ضد احتفالات الشيعة والتصدي لهم فى حالة حدوث اى خروقات وان الوزارة سوف تشكل غرفة عمل داخل المسجد نفسه. و اكد د/ عبد الهادي القصبي رئيس مجلس الاعلي للصوفية فى تصريحات خاصة للزمان ان الطرق الصوفية لن تشارك غدا فى الاحتفالات بيوم عاشوراء خوفا من الفهم الخاطئ لدي البعض بالربط بين الصوفية والشيعة .
من ناحية اخري كشف مصدر امنى للزمان ان الامن المصري تلقى تقارير تكشف عن اتصالات قيادات شيعية مع مراكز وقيادات مسؤولة فى امريكا مدعومين من ايران لتقديم انفسهم بديلا للاخوان مستغلين بذلك الطرق الصوفية فى مصر ومحاولة ايهام المراكز الامريكية ان الطرق الصوفية التى تتواجد فى مصر بقوة اقرب الى التشيع وانهم يسيطرون على قياداتها .