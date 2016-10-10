وزير الأوقاف المصري لـ (الزمان):لن نسمح بممارسة طقوس تؤدي الى الفتنة

– October 10, 2016

‭ ‬عاشوراء‭ ‬تثير‭ ‬ضجة‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬بدأت‭ ‬الاقلية‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬شيعة‭ ‬مصر‭ ‬استعداداتهم‭ ‬للاحتفال‭ ‬بتلك‭ ‬الذكري‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قام‭ ‬القيادي‭ ‬الشيعي‭ ‬ادهم‭ ‬عمار‭ ‬بتوزيع‭ ‬منشورات‭ ‬بمنطقة‭ ‬القرية‭ ‬الذكية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬بعد‭ ‬مصر‭ ‬الاسكندرية‭ ‬الصحرواي‭ ‬وميدان‭ ‬الرماية‭ ‬تدعو‭ ‬للتشيع‭ ‬واقامة‭ ‬ذكرى‭ ‬عاشوراء‭ ‬فى‭ ‬مسجد‭ ‬الحسين‭ ‬،كما‭ ‬قامت‭ ‬قيادات‭ ‬شيعية‭ ‬اخرى‭ ‬بتوزيع‭ ‬منشورات‭ ‬مماثلة‭ ‬فى‭ ‬محافظتي‭ ‬البحيرة‭ ‬والمنصورة‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬معقل‭ ‬اقلية‭ ‬الشيعة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭. ‬وفى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬علاء‭ ‬السعيد‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬ائتلاف‭ ‬المسلمين‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الصحب‭ ‬ان‭ ‬القيادات‭ ‬الشيعية‭ ‬بدأت‭ ‬فى‭ ‬توزيع‭ ‬تلك‭ ‬المنشورات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الهجري‭ ‬وان‭ ‬ائتلافه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬منشورات‭ ‬امام‭ ‬مقام‭ ‬الحسين‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬كربلاء‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬تصحيح‭ ‬المذهب‭ ‬الشيعي‭ .‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬جهودنا‭ ‬فى‭ ‬التصدي‭ ‬لمحاولات‭ ‬نشر‭ ‬التشيع‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الشيعة‭ ‬نجحوا‭ ‬فى‭ ‬طباعة‭ ‬اوراق‭ ‬الكتب‭ ‬التى‭ ‬تعرف‭ ‬بيوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬وفق‭ ‬المذهب‭ ‬الشيعي‭ . ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ( ‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬اعطت‭ ‬تعليماتها‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬الحسين‭ ‬ومساجد‭ ‬ال‭ ‬البيت‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬للشيعة‭ ‬بممارسة‭ ‬طقوسهم‭ ‬والتى‭ ‬تخالف‭ ‬المذهب‭ ‬السني‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬فتنة‭ ‬وصدامات‭ ‬مع‭ ‬السلفين‭ ‬،حتى‭ ‬لو‭ ‬اقتضي‭ ‬الامر‭ ‬اغلاق‭ ‬الضريح‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ . ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬تستعين‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتامين‭ ‬مسجد‭ ‬الحسين‭ ‬ضد‭ ‬احتفالات‭ ‬الشيعة‭ ‬والتصدي‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬اى‭ ‬خروقات‭ ‬وان‭ ‬الوزارة‭ ‬سوف‭ ‬تشكل‭ ‬غرفة‭ ‬عمل‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭ ‬نفسه‭. ‬و‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬القصبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاعلي‭ ‬للصوفية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الطرق‭ ‬الصوفية‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬غدا‭ ‬فى‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بيوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الفهم‭ ‬الخاطئ‭ ‬لدي‭ ‬البعض‭ ‬بالربط‭ ‬بين‭ ‬الصوفية‭ ‬والشيعة‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخري‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الامن‭ ‬المصري‭ ‬تلقى‭ ‬تقارير‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬اتصالات‭ ‬قيادات‭ ‬شيعية‭ ‬مع‭ ‬مراكز‭ ‬وقيادات‭ ‬مسؤولة‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ ‬مدعومين‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬لتقديم‭ ‬انفسهم‭ ‬بديلا‭ ‬للاخوان‭ ‬مستغلين‭ ‬بذلك‭ ‬الطرق‭ ‬الصوفية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ومحاولة‭ ‬ايهام‭ ‬المراكز‭ ‬الامريكية‭ ‬ان‭ ‬الطرق‭ ‬الصوفية‭ ‬التى‭ ‬تتواجد‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بقوة‭ ‬اقرب‭ ‬الى‭ ‬التشيع‭ ‬وانهم‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬قياداتها‭ .‬