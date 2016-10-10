ألمانيا:لاجئ سوري خطط لهجمات مشابهة لماحدث في باريس وبروكسل

– October 10, 2016

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭- ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الألماني‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬لاجئا‭ ‬سوريا‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متفجرات‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كمنيتس‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬حجمها‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬وباريس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬توماس‭ ‬دي‭ ‬مايتسيره‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نعرفه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬في‭ ‬كمنيتس‭ ‬مشابهة‭ ‬للاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬هجمات‭ ‬باريس‭ ‬وبروكسل‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬جورج‭ ‬ميشائيليس‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سكسونيا‭ ‬لمؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬اللاجئ‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬استلهم‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬فكر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬يشي‭ ‬بسياق‭ ‬متصل‭ ‬بالدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬‮»‬‭ ‬وقتل‭ ‬مسلحون‭ ‬وانتحاريون‭ ‬تابعون‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬وأعلن‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬انتحارية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأربعة‭ ‬أشهر‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬