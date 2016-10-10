العراق يفقد الفنان الكبير يوسف العاني
عمان – الزمان
توفي الفنان والمؤلف المسرحي العراقي الكبير يوسف العاني اليوم في احد مستشفيات الأردن، وذلك بعد صراع مع المرض بحسب ما نقلته قناة العراقية. والعاني احد ابرز رواد المسرح العراقي الحديث وهو قامة فنية كبيرة جمع بين التمثيل والتأليف الدرامي وتخرج عليى يديه الاف الفنانيين . وكان العاني غادر العراق بعد الاحتلال الامريكي وعاش في الاردن واعتكف في السنوات الاخيرة في محراب الكتابة والتأليف ، في متابعة الحركة المسرحية والفنية في العراق . ونال العاني جوائز عراقية وعربية ودولية عدة في حياته الفنية التي امتدت اكثر من ستين عاماً نعت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، اليوم الاثنين، الفنان يوسف العاني الذي توفي اليوم في احد مستشفيات العاصمة الاردنية عمان بعد صراع طويل مع المرض. وقالت نائب رئيس اللجنة عهود الفضلي في بيان امس، ان »لجنتها تنعى المسرحي والرمز العراقي الفني والمدرسة يوسف العاني الذي وافته المنية في المهجر».واضافت انه»بهذا الوفاة انطوت صفحة من الابداع المسرحي والفن الراقي الذي كان يحاكي الواقع لكن بصورة يرسمها العاني ويضع لمساته التي تميزه عن غيره». وتوفي، اليوم الاثنين، الفنان الرائد يوسف العاني في احد مستشفيات العاصمة الاردنية عمان عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض .