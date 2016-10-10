العراق يفقد الفنان الكبير يوسف العاني

– October 10, 2016

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

توفي‭ ‬الفنان‭ ‬والمؤلف‭ ‬المسرحي‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير‭ ‬يوسف‭ ‬العاني‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬مستشفيات‭ ‬الأردن،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬قناة‭ ‬العراقية‭. ‬والعاني‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬رواد‭ ‬المسرح‭ ‬العراقي‭ ‬الحديث‭ ‬وهو‭ ‬قامة‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬التمثيل‭ ‬والتأليف‭ ‬الدرامي‭ ‬وتخرج‭ ‬عليى‭ ‬يديه‭ ‬الاف‭ ‬الفنانيين‭ . ‬وكان‭ ‬العاني‭ ‬غادر‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الامريكي‭ ‬وعاش‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬واعتكف‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬محراب‭ ‬الكتابة‭ ‬والتأليف‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الحركة‭ ‬المسرحية‭ ‬والفنية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ . ‬ونال‭ ‬العاني‭ ‬جوائز‭ ‬عراقية‭ ‬وعربية‭ ‬ودولية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬عاماً‭ ‬نعت‭ ‬لجنة‭ ‬الثقافة‭ ‬والاعلام‭ ‬البرلمانية،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬الفنان‭ ‬يوسف‭ ‬العاني‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬مستشفيات‭ ‬العاصمة‭ ‬الاردنية‭ ‬عمان‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬وقالت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬عهود‭ ‬الفضلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬ان‭ ‬‮»‬لجنتها‭ ‬تنعى‭ ‬المسرحي‭ ‬والرمز‭ ‬العراقي‭ ‬الفني‭ ‬والمدرسة‭ ‬يوسف‭ ‬العاني‭ ‬الذي‭ ‬وافته‭ ‬المنية‭ ‬في‭ ‬المهجر‮»‬‭.‬واضافت‭ ‬انه»بهذا‭ ‬الوفاة‭ ‬انطوت‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬الابداع‭ ‬المسرحي‭ ‬والفن‭ ‬الراقي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحاكي‭ ‬الواقع‭ ‬لكن‭ ‬بصورة‭ ‬يرسمها‭ ‬العاني‭ ‬ويضع‭ ‬لمساته‭ ‬التي‭ ‬تميزه‭ ‬عن‭ ‬غيره‮»‬‭. ‬وتوفي،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬الفنان‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬العاني‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬مستشفيات‭ ‬العاصمة‭ ‬الاردنية‭ ‬عمان‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬83‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ .‬