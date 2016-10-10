– October 10, 2016

الجعفري يبحث مع السفير الكويتي توقيع مذكرة تفاهم أمنية

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع سفير الكويت الجديد لدى بغداد سالم غصاب تطوير العلاقات الثنائيَّة بين الجانبين.وقال بيان للوزارة امس ان (الجعفري استقبل غصاب وناقش معه آليَّات فتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك بين البلدين الشقيقين).

واكد الجعفري (أهمية عقد اللجنة المشتركة العراقية-الكويتية نهاية العام الجاري ببغداد وبذل المزيد من الجهود لعقد مؤتمر للمانحين لدعم العراق في الكويت)، مشيرا إلى (ضرورة تفعيل الاتفاقيَات الموقـعة بين البلدين وتوقيع مذكـرة تفاهم أمنية وتعزيز التعاون الاستخباراتي وفتح ملحقية عسكرية بسفارة العراق في الكويت) مبدِياً (استعداد الوزارة إلى تقديم كل الدعم لإنجاح مهمة السفير في عمله ) من جانبه أكد غصاب أنه (سيبذل كل جهوده لفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك بين البلدين) واوضح البيان ان (غصاب سلم الجعفري رسالة موجهة من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن دعوة رسمية للجعفري لزيارة الكويت في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين).

على صعيد متصل بحث القائم بالاعمال العراقي في الاستانا يونس سالم سرحان مع نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أقيل بيك كمالدينوف دور القوات العراقية في الحرب على داعش وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال بيان للوزارة امس ان (سرحان إلتقى كمالدينوف وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال تفعيل الملفات ذات الاهتمام المشترك) واستعرض سرحان (دور القوات العراقية في الحرب على عصابات داعش واستعداداتها لبدء عملية تحرير مدينة الموصل) الى ذلك قدم سفير العراق لدى الإمارات رعد الالوسي أوراق اعتماده لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم.

وذكر بيان امس إن (الالوسي قدم أوراق اعتماده إلى آل مكتوم وجرى خلال مراسم تقديم اوراق الاعتماد بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين).