– October 10, 2016

الموت يغيّب الفنان الكبير

يوسف العاني

عمان -رند الهاشمي

نعت الاوساط الثقافية والفنية العراقية والعربية الفنان الكبير يوسف العاني الذي غيبه الموت ظهر امس الاثنين في احد مستشفيات العاصمة الاردنية عمان حيث كان يرقد فيها بغيبوبة تامة منذ نحو ثلاثة اسابيع بعد تعرضه لجلطة دموية.وعلمت (الزمان) من مصدر مقرب من عائلة الراحل ان من المتوقع تشييع جثمانه يوم الخميس المقبل من مقر السفارة العراقية بعمان لينقل بعدها الى العراق ليوارى الثرى. وكان العاني الذي تجاوز الـ 90 عاما قد حاز قلادة الابداع الذهبية التي يمنحها رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لكبار الفنانين والرياضيين والاعلاميين، ويعد احد ابرز كتاب (الزمان) منذ صدور اول عدد لها في بغداد بعد نيسان 2003.والراحل من مواليد الفلوجة وخريج كلية الحقوق بجامعة بغداد،وقد اعتلى خشبة المسرح للمرة الاولى عندما كان طالبا في الاعدادية المركزية ببغداد من خلال مسرحية (القمرجية) واسس فرقة الفن الحديث مع الفنان الراحل إبراهيم جلال وعدد من الفنانين الشباب 1952 وقدم من خلالها اشهر مسرحياته منها الشريعة والخرابة و اني امك يا شاكر.واسس مديرية السينما والمسرح عام 1960 وكان اول مدير عام لها وكتب أكثر من خمسين مسرحية طويلة أو من فصل واحد من ابرزها: (القمرجية) أول مسرحية للعاني من فصل واحد (مع الحشاشة)، (طبيب يداوي الناس) عام 1948 وهو مايزال طالبا في كلية الحقوق، و(راس الشليلة) ،وفي عام 1950 كتب مسرحية مجنون يتحدى القدر موندراما واعتبرت هذه المسرحية أول موندراما في العراق.ومثل العاني في نحو 58 مسرحية منها: مسمار جحا – ،1952،تموز يقرع الناقوس – 1968،النخلة والجيران – 1968،ولاية وبعير – 1971،البيك والسائق 1974، بغداد الازل بين الجد والهزل – 1975،القربان – 1975، الإنسان الطيب 1985 اخراج عوني كرومي. واسهم في العديد من الافلام العراقية منها: سعيد افندي عام 1958 والمنعطف وشارك في فيلم المسألة الكبرى. وشارك في العديد من المهرجانات العربية والعالمية وحصد مئات الجوائز.