– October 10, 2016

الأحرار لـ (الزمان): سنواصل الضغط من أجل العدول عن القرار المجحف

شرخ جديد في المشهد السياسي إثر إعادة

المحكمة الإتحادية نواب الرئيس

بغداد – قصي منذر

اثار القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية امس، القاضي ببطلان اقالة النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية ردود افعال متباينة لدى الاوساط السياسية بين مرحب ورافض، كما هددت بحدوث شرخ جديد في المشهد السياسي الذي يعاني اصلاً من مواجهات معلنة وخفية، ففيما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإتخاذ خمسة اجراءات من بينها تنظيم (تظاهرة عارمة) امام مقر المحكمة الاتحادية بعد عطلة عاشوراء وتعليق المفاوضات مع التحالف الوطني ، ابدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفضه لأي تهديدات تطلق من بعض من وصفهم بـ (العصابات) تهدف الى تحريك القضاء وفق عقليتها (المنحرفة). وقال النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي لـ (الزمان) امس ان (قرار المحكمة الاتحادية مجحف بحق الشعب الذي يطالب بالاصلاحات،لأن عودة نواب رئيس الجمهورية سترهق موازنة الدولة ولاسيما نحن نعيش ازمة اقتصادية تتطلب توفير الاموال لدعم القوات الامنية والحشد الشعبي في مقارعة تنظيم داعش), مستغربا (اصدار هكذا قرار بعد مرور اكثر من عام على عملية الاقالة). ورأى ان (القرار تجاهل لعملية الاصلاحات مع ان القوانين تنبع من حاجة الناس وتصب في خدمتها، وليس بالضرورة تطبيق مايلحق الضرر بالمواطنين). واكد الزاملي ان (كتلة الاحرار النيابية ستمارس الضغط بمواجهة هذا القرار واصدار بيانات من اجل العدول عن عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم). ودعا الصدر الى تظاهرة شعبية عارمة امام محكمة الاتحادية العليا بعد انتهاء مراسم عاشوراء. وقال في بيان امس إن (هناك اموراً كثيرة حدثت تكرس الفساد وتحاول ارجاعه ومن تلك الامور ابطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية وتأخير اختيار وزراء اكفاء ومستقلين لوزارتي الداخلية والدفاع ومحاولة البعض للاستيلاء عليها), واضاف (ومن تلك الامور ايضا، تعرقل المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني واصرارهم على بعض الامور الخاطئة، وايضا التسويف في ملف الوزارات والمناصب الاخرى التي يتربع عليها الفاسدون، بالاضافة الى ان هناك توجهات لابقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف). وتابع (ونحن في شهر سيد الاصلاح والمصلحين الذي ما خرج اشرا ولا بطرا ، صار لزاما علينا ما يلي: مظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة امام محكمة الساعة لايصال صوت الاصلاح الى داعمي الفساد، وثانيا الاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات والحفاظ على السلمية، وثالثا تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني بعد شكر لجنة التفاوض على ما قامت به)، مضيفاً أن (الامر الرابع، اذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مستقلين ومختصين للوزارات الامنية فعلى الشعب الاستعداد لاعتصام ثان مفتوح.. وهذه المرة لا (وعود)، وخامسا، اذا تم ارجاع الوزارات المستقيلة والمقالة ستكون لنا وقفة اخرى).وخلص الصدر الى القول (ان عدتم عدنا.. وسنبقى سائرين على خط الامام الحسين وسنتشرف باراقة الدم الطاهر على دكة الاصلاح)، في اشارة واضحة الى امكانية التصادم المسلح في حال عدم تلبية المطالب. بدوره، أوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار أن (القرار بعدم الدستورية لم يتطرق الى إعادة أو عدم إعادة نواب رئيس الجمهورية إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي)

. وعزا بيرقدار قرار المحكمة الى كون ان قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس يعد تعديلا للدستور. واوضح في بيان ان (قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و 75 من الدستور، يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه)، مضيفاً أن قرار المحكمة (جاء بناء على دعوى أقامها النجيفي بعدم الدستورية). في المقابل، ابدى المالكي احترامه لقرار المحكمة.وقال في تغريدة على تويتر ان (قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، محترم، وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري)، رافضاً (التهديدات التي تطلقها بعض العصابات والساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة)، على حد قوله، مؤكدا ان (المناصب لم تكن ضمن اهتماماتي بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه)، مضيفاً ان (الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من اي موقع يكون فيه). وكان النائب عن دولة القانون حسين المالكي قد اكد ان (نوري المالكي سيعود الى منصبه وسيحصل على جميع مخصصاته ورواتبه وامتيازاته باثر رجعي طيلة المدة التي قضاها خارج المنصب منذ آب 2015)، مضيفاً ان(الإصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي كانت مخالفة للدستور).

وافاد ائتلاف الوطنية بأن رئيسه علاوي يخضع حالياً لاجراء جراحي خارج العراق . واشادت المتحدثة باسم الائتلاف ميسون الدملوجي في بيان بقرار المحكمة وقالت انه (يشير الى احترام دستور جمهورية العراق واستقلالية المحكمة التي طالما ناشد ائتلاف الوطنية بتحقيقها، والتي تعد دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية)، موضحة ان (علاوي زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية لم يتسلم القرار بشكل رسمي بعد، وهو يخضع حالياً لاجراء جراحي بسيط خارج العراق). ووصفت نائبة عن كتلة متحدون إصلاحات العبادي بـ(الارتجالية والآنية).واضافت انتصار الجبوري في تصريح ان(النجيفي سيعود الى منصبه بعد قرار المحكمة الاتحادية بالطعن في قرار الإقالة لمخالفاته الدستورية).وتابعت ان (قرارات العبادي الخاصة برواتب الموظفين والرئاسات الثلاثة تواجه الطعن أيضا في المحكمة الاتحادية)، مضيفة ان (العبادي استغل تفويض مجلس النواب له لمحاربة الخصوم والتصفيات السياسية)، بحسب قولها.