– October 10, 2016

ساعة الحقيقة – قصي حسن

خيارات بلوغ منتخبنا الوطني مونديال روسيا 2018 تتضاءل، والهزائم الثلاث ضربت حلم المونديال، والانتصار يحتاج الى نحر الخراف، والحصيلة رصيد خال من النقاط.

ساعة الحقيقة أزفت، ولم تعد المسوغات مقبولة ولا التبريرات، والنقاط الثلاث امام تايلند لن تكون سوى البلسم الذي يداوي نزف النقاط امام استراليا والسعودية واليابان، ويفتح معه أبواب التشبث بالبطاقة الاسيوية الثالثة.

منتخبنا يدخل اليوم الجولة الرابعة في تصفيات المجموعة الاسيوية الثانية بوضع حرج وضغوط قاسية يتعرض لها الجهاز الفني واللاعبون، وهو ما يجعل أدارة الامور ليس بالشيء اليسير ولاسيما ان التعويض بات صعبا بعد الاخطاء التي صاحبت اداء اسود الرافدين أبطال آسيا 2007.

المهمة صعبة ولكن لاشيء مستحيلا في عالم المستديرة، بشرط الاعتماد على التخطيط الصحيح والاعداد المبرمج واختيار اللاعبين وفق امكانياتهم والتركيز على هذه العناصر بعيدا عن التجريب وعدم الاستقرار على التشكيلة المثالية.

الظروف ليست مثالية، وعلينا التعامل بواقعية من اجل كسب موقعة تايلند في طهران حتى نتمكن من رسم صورة تفاؤلية لمستقبل زاهر ينتظر الكرة العراقية التي مرت بفصول متعددة في السنين الماضية، غير ان الاشهر الاخيرة كانت حبلى بالمفاجآت التي حاول الكابتن راضي شنيشل تجاوزها، لكن عدم التوفيق في اللقاءات الودية والرسمية أثر على ترتيب المنتخب العراقي في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنقف في المركز 128.

الفوز بات مطلبا جماهيريا، ولاسيما ان المنتخب يلعب على ارضه المفترضة وبين جمهوره الذي سيشد من أزره في ملعب نادي باص الايراني البائس، الذي يؤكد فشل اتحاد الكرة في اختيار الملعب المناسب الذي سيحتضن اربعة لقاءات في التصفيات الحاسمة متوزعة على مرحلتي الذهاب والاياب.

عملية البناء تحتاج الى وقت ولاعبين يتمتعون بجوانب مهارية وفنية وبدنية، يشكلون عوامل مهمة بيد المدير الفني لمجاراة اقوياء آسيا، والمزاوجة بين المحليين والمحترفين كفيل بخلق تشكيلة متجانسة تتجاوز الصعاب التي تمر بها كرتنا على مستوى المتقدمين، وتكاد لاتتناسب مع انجازات منتخبات الفئات العمرية.

ثقتنا عالية ومساحة التفاؤل لاتثلمها النتائج، وان التعويض شعار الواثق من قدراته، بعد ان شخص الجهاز الفني مكامن القوة والضعف لدى التايلنديين الذين يمتازون بالاسلوب السريع في نقل الكرات، ولنا تجربة معهم في مناسبتين بالتصفيات الاولية، والتي حضر التعادل فيهما وذهب الصدارة للخصم.

ويقينا ان المبارة لن تكون سهلة، في ضوء المعطيات على الارض والضغط الجماهيري بوجود احدى وعشرين نقطة على الورق، مما يزيد المشهد المربك الذي يمر به المنتخب، ولكن الامال تبقى حاضرة بلملمة جراح الماضي والتطلع لمستقبل واعد.