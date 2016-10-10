– October 10, 2016

3 هزائم تعقد موقف الفريق

الجولة الرابعة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى روسيا

العراق يواجه تايلند اليوم ونتيجة الفوز تسيّطر على أجواء المباراة

الناصرية – باسم الركابي

يخوض منتخبنا الوطني مباراته الرابعة مع ضيفه المنتخب التايلاندي عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء الحادي عشر من تشرين اول الجاري في ملعب باص بطهران ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات الحاسمة المؤهلة لكاس العالم في روسيا العام المقبل

وتظهر الاجواء هنا افضل من المباريات التي سبقتها من حيث تواجد اللاعبين وواقع السفر الطويل في مباراة استراليا والعودة الى كولا لامبور ثم اليابان ومؤكد شكلت عبء على اللاعبين ممن التحقوا قبل يوم من موعد تلك المباريات قبل ان يجتمعوا الان وهم في وضع فني مناسب كما لاتوجد اصابات بين اللاعبين ويكون قد التحق اللاعب الشاب علي مهاوي فضلا على وجود الجالية العراقية الكبيرة في ايران التي مؤكد تحرص على التواجد في الملعب لدعم مهمة الفريق الشائكة والمعقدة والكل هنا يشعر بالممل ما يفرض على المنتخب تحديا كبيرا وان يقدم نفسه كما يجب

مباراة مصيرية

وان مهمة مباراة اليوم تبدو مصيرية ولاتقبل الا الفوز لايجاد الحلول بعد في النتائج الي القت بظلالها على مشاركة الفريق والجمهور قبل ان تنال من تاريخ المنتخب الذي عليه ان يعود من بوابة تايلاند اذا ما راد التواصل واحياء امال المنافسة التي باتت صعبة وتحتاج الى عمل كبير للعودة لها و في ايقاف مسلسل النتائج المخيبة التي يتحملها الكل في وفد المنتخب بكل ما تعنيه الكلمة ازاء مهمة المنتخب الساعي الى معالجة الامور ومداواة جراحة والتغلب عليها ورد اعتباره والدخول في وضع افضل ووضع حدا لنتائجه السلبية التي أثارت غضب الكل الذين يمنون النفس في ان ياتي الفرج اليوم في تحقيق الخطوة المهمة

طريق صعب

و كما هو الحال المؤسف الذي عليه الفريق الذي يجد نفسه امام طريق مكرس بالمطبات وصعب كما يجده الكل ونحن من حددنا السير العكسي في المنافسة بعد ان خدش المنتخب سجله وقلوب الشعب العراقي الذي نفذ صبره ولانه لايصدق الذي يجري امامه من اداء متدن ونتائج كارثية وبات على مسافة بعيدة من تحقيق حلم التاهل لكنه لايريد ان يفقد الامل لان في كرة القدم كل شيء خاضع للتغير والمفاجأة لكن مهمتنا تبقى معقدة بعد البداية الهزيلة واستمرار نزف النقاط من دون اظهار القدرة على تحقيق التعادل حتى بعد ان خضع الفريق الى اخطاء اغلب اللاعبين التي طغت على مباريات الفريق والاستمرار في اهدار النقاط بهذه الكيفية ولم يبقى امامه الا السير في الطريق الخاص حيث النجاح في مهمة اليوم عسى ولعل ان يعود

مخاوف قائمة

ومع كل الاجواء التي مر ذكرها هنا لكن تبقى مخاوف الكل قائمة لان اثار النتيجتين الصعبتين امام تايلاند لازالتا ماثلتين في ذاكرة الجمهور وكاد ان يبعدنا من اللعب في المجموعة الحاسة بعد ان شكل حجر عثرة الى ما قبل ثوان من مباراتنا الثانية في ملعبنا المفترض في ايران ومهم ان يكون المدرب قد دقق في الامور لان فريقنا لازال على نفس وضعه المتعثر المستمر من التصفيات من حيث الاداء قبل ان يجد نفسه في موقف لايحتاج الى تعليق ويعيش في حالة طوارئ ولان الوضع الذي عليه المنتخب يشكل تهديد حقيقي بعد فشله ثلاث مرات ولو ان البعض يعزي احدى اسباب السقوط الثلاثي الى واقع القرعة لكن علينا ان نلعب امام فرق هي كلها بمستوى واحد وتلعب بذات الطموح

نتائج المنتخب وصورته الباهتة التي قدمها للان تثير المخاوف والكل يضع اياديهم على قلوبهم لان وضع الفريق لايسر ويثير القلق ولانه يواجه الطموحات امام الامال في ان يعود والسعي للهروب من جحيم النتائج التي اشعلت الشارع الرياضي العراقي الذي يامل ان يعيد المنتخب توازنه عبر تصيح الاخطاء واسباب استمرار النتائج السلبية ولان الكل منشغل في الحديث عنها حيث المباراة المفصلية التي يتوجب على اللاعبين ان يتفهموا طبيعة اللقاء امام الوضع المتراجع وان يتحلى اللاعبين بالجراءة وخلق الفرص عبر تسخير ارادة اللعب التي يفترض ان تظهر مع اللاعبين الذين فقط عليهم وضع الحصول على النقاط الثلاث في حساباتهم وان يكون الحديث الذي يسود اجواء الوفد وان لاثتنينا ثقل الهزائم عن اللعب بقوة والعودة الى عزف نغمة الفوز ولو من بعيد على ان تاتي محاولة تغير الامور من هذه المباراة التي تتطلب بذل مزيد من الجهود واللعب بتركيز وتضحية

واقول ان نتيجة اليوم قد تحدد مستقبل المدرب مع الفريق ولايمكن قبول الاعذار في انه يقوم باعداد الفريق للمستقبل وماشابه ذلك عليه ان يعرف فقط مهمته تتعلق في تاهل المنتخب ولان الشارع الرياضي يطلب منه واللاعبين تحقيق الفوز ولان النتيجة تفرض نفسها وتاثيرها على مسار الموقف ولان منتخب مثلنا لايمكن ان يبقى منحنيا لابد ان يستعيد توازنه في المباراة التي سيلعبها تحت ضغوط هائلة بعدما فشل المنتخب في مبارياته الثلاث الماضية بعدما افتتح التصفيات بالهزيمة من استراليا قبل ان يخسر مرة ثانية امام السعودية ثم امام اليابان الخميس الماضي بسبب اخطاء يتحدث عنها المتابع الفني وغيره ما عرض اللاعبين والمدرب الى انتقادات شديدة وضجة كبيرة بسبب تراجع الاداء والنتائج ويدرك المدرب واللاعبين ان المنتخب الذي يلعب من اجل التاهل يحتاج الى استعادة مستواه وثقة اللاعبين بسرعة وتحقيق الفوز في اللقاء المذكور على امل ان يستفيد ما تبقى له من مباريات ووضع حدا لمعاناته من النتائج السلبية ما وضع نفسه في موقف صعب جدا ولان مواجهة اليوم قد تكون مفترق طريق اذا لم يحقق النتيجة المطلوبة والعودة الى سكة الانتصارات وتذوق طعم الفوز ولو بعد حين والابقاء على اماله ووسط قلق الشارع الراضي على مستقبل الفريق في التاهل

النظر بنفسه

ويحتاج الفريق الى النظر بنفسه من كل الجوانب بعد تراجع المستوى العام لأغلب اللاعبين والنظر الى المباراة باعلى درجات الحرص والتركيز لانها تبدو اصعب من المباريات التي خاضها الفريق لاسباب معروفة لانها تشكل التحدي بعينه للكل حيث المدرب والمنتخب وعناصره وسمعة الكرة العراقية التي لايمكن ان تبقى متراجعة الى هذا الحد ولابد من تصحيح الامور والتخلص من المعوقات التي رافقت مباريات الفريق التي يتحدث عنها الشارع بالم دون ايجاد الحلول التي تعيد للمنتخب دوره في تحقيق المردود وصنع الفرصة الغائبة بعيدا عن الاعذار وما شابه ذلك لان المنتخب سيكون امام اختبار صعب

حسابات بسيطة

وفي حسابات بسيطة نجد ان اي نتيجة غير الفوز تعني الفشل وستوسع من فارق النقاط مع فرق المجموعة عندما يصبح عشر نقاط اذا ما تغلبت السعودية على الامارات والحال لاستراليا عندما تضيف اليابان والعكس عندما سيرتفع رصيد الامارات واليابان الى تسع نقاط ونحن نعلم اننا لم نقدم الاداء المطلوب مع تراجع مستوانا ولو امام الفريق سبع مباريات وهذا يتوجب ان نحقق الفوز في لقاء اليوم حتى ندخل في الحسابات امام لحظات مهمة وفرصة للعودة الى دائرة المنافسة كبداية لعمل اخر وفي مهمة صعبة

ما المطلوب

المطلوب منا هو اللعب في نفس التشكيلة التي مثلتنا أمام اليابان التي لايختلف على انها قدمت شيء محدود من الاداء لكنه في كل الاحوال كان افضل من لقائي استراليا والسعودية لاننا سنكون امام نوع من المباريات المهمة والفاصلة وان تكون رغبة اللاعبين في خوضها بشعار نكون او لانكون وان يلعب الكل للكل وان يجيد اللاعبين الاداء والتعامل مع اجواء اللعب الذي يقربنا من حسم النتيجة من خلال وجود خطوط قوية في المقدمة الوسط وكذلك لاعب الارتكاز الذي يجيد الدفاع خاصة وان الاخطاء الدفاعية هي من الزمت المنتخب على تقبل خسارتي السعودية واليابان ولان الامر صعب جدا ما يدعو الى التأني بشدة في اختيار من يمثلنا ومهم ان نلعب في نفس التشكيلة ويفضل ان يكون مهدي كامل لاعبا اساسيا لما يمتلكه من خبرة ومهارات حيث التهديف والمراوغة ونجح في اغلب المباريات ولان هاجسنا الاول اليوم الفوز وغير ذلك يعني الفشل والابتعاد عن دائرة المنافسة التي مهم ان نعود اليها بالنتيجة وهو ما منتظر من اللاعبين على امل تجاوز مرارة الهزائم الثلاث ويجب استغلال هذه الفرصة تحت اي مسوغ كان

اللعب باعلى مستوى لان المهمة لاتبدو سهله في كل تفاصيلها ولان منتخبنا يتمتع بوضع استمر افضل من منافس اليوم لكن علينا ان نرجع للوراء وندرس مباراتينا امام تايلاند في تصفيات المجموعة التي تعادلنا مرتين بنتيجة واحدة بهدفين ومع ان التاريخ يقف مع منتخبنا لكن كرة القدم اليوم لاتعترف بشيء ولايوجد فريق كبير واخر صغير الا من يقدم ويلعب للنهاية لان كل شيء تغير مع الفريق الاخر الذي ظهر بمستوى لاباس به امام السعودية عندما خسر بركلة جزاء مشكوك بصحتها كما خسر بصعوبة امما اليابان ثم امام الامارات لكنه لايستسلم بسرعة وسيبقى يلعب للاخير

مراجعة مستويات اللاعبين المتراجع والاخطاء في التشكيل والتدبيل والمشكلة لاتقف عن الخسارات لكن في الاسباب التي تقف وراءها والتي هزت الوسط الرياضي بعد الذي حصل لكن علينا ان نناقش الامور بشفافية ومن اجل الوقوف على الخلل ولابد من استعادة مستوى المنتخب ولابد من العودة من تحقيق النتيجة التي لاتبدو سهلة لاننا سنواجه خصما قويا وليس لديه ما يخسره بعد لكنه يعيش الامل في الصعود ويرى ان حلم الصعود يمر من بوابة منتخبنا ولانه الفريق الذي خلق اكثر من مشكلة

يمكننا فعل المستحيل اليوم لانه لامجال لقبول اي نتيجة غير الفوز ولان مستقبل الفريق مرهون بنتيجة المباراة التي تشكل التحدي لمهمة شنيشل الذي عليه ان يقدم الفريق بالحالة الافضل واخذ المبادرة من الفريق الخصم الذي سيكون صعبا كما متوقع ولانه قدم نفسه بوضع منافس وتحد قوي بفرق المجموعة والذي تطور في الفترة الاخيرة كما شاهدناه في التصفيات حتى انه تصدر

الاستحواذ على الكرة

ويقول رئيس اتحاد الكرة في البصرة سامي ناجي علينا الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص الحقيقية وتوجيه الامور نحو انهاء المهمة لمصلحة منتخبنا الذي يتواجد في طهران من دون مشاكل فنية واصابات والنتيجة اليوم هي الاهم وانها تاتي عبر بذل كل الجهود ومتابعة الامور والتفاعل معها للنهاية من خلال اظهار القوة البدنية لعناصر الفريق والتفاعل مع سير اللعب وارتفاع الحس الهجومي والعمل على ايجاد الفرصة لخلق هجمات منظمة والاهم ان يظهر الدفاع ومعه الوسط بشكل ايجابي لان مهمة اليوم لاتقبل الا بتحقيق الفوز لان عير ذلك سيعقد الامور وكانها تمثل الطريق الى موسكو من خلال اللعب على الملحق و بالامكان ان يعود منتخبنا الى دارة المنافسة وان تاتي بقية النتائج لمصلحته لكن متى يجتاز المنتخب عقدة الفوز بعد ان عاندنا الفوز في المباريات السابقة ولابد ان ندافع عن حظوظنا في مهمة يجب ان ناخذها بالحسبان وان يتجمل الكل المسؤولية لتخطي الخيبة لتي لازمت المنتخب الذي نعم قدم مستوى مناسب امام اليابان لكن مهم ان تلعب خطوطه وعناصره بثقة وان يكونوا متحفزين ولان التفريط بالنقطة يفاقم من الامور ويجعل الفريق في وضع لايحسد عليه باختصار العودة الى مسار المنافسة تبدا من هنا والتصدي للمهمة والتعامل مع المباراة واداء المهمة باعلى درجا الاداء والفرصة لاسعاد الشعب العراقي الذي يراقب الامور على امل ان يظهر اللاعبين في المستوى الفني والاصرار على تقديم كمباراة لمحو اثار تلك النتائج وتحقيق حلم التاهل للعب في كاس العلم ولان الفوز اليوم يمثل البداية نحو تحقيق طموحات الشعب وتجاوز شكوك الكل في قدرة المنتخب في التأهل الى موسكو

خطف المبادرة

ويقول عضو اللجنة الفنية في الاتحاد حميد مخيف علينا خطف المبادرة الهجومية والانتباه للدفاع وتجنب الاخطاء امام سرعة اللاعبين التايلانديين الكل متفق على صعوبة المهمة بعدما تعرض له المنتخب من نتائج سلبية مؤكد تركت اثارها على واقع اللاعبين الذين يحتاجون الى وضع نفسي لتجاوز الحاجز ارابع وان حصل ذلك يعني افتتاح الطريق نحو اعادة العمل ولان الفوز اليوم سيكون الطريق الوحيد لاعادة الامل للفريق المحتاج الى بذل الجهود واللعب بتركيز عال حتى لانعطي مساحات للاعبي الخصم المتسمين بالسرعة ولان تخطي حاج اليوم يعني الكثير علينا تحديد هويتنا ولاننا سنلعب في ظروف افضل من تلك المباريات من خلال وجود جميع اللاعبين ودعم الجمهور المتوقع سيكون حاضرا من خلال وجود الحالية العراقية كما متوقع سفر الكثير من المحافظات الجنوبية ومن اي مكان لدعم مهمة المنتخب ولابد ان يبرهن المنتخب من انه قادرا على اللعب دون خوف او تردد بشرط ان تاخذ الامور على محمل الجد والاهم ان يكون الجهاز الفني قد تعلم ولابد من وضع الفريق على الطريق الصحيحة وكما يقولون على اللاعبين نسيان ما حصل في مباريات الفريق الاخيرة والنظر للامام طالما ان العودة الى المنافسة مرهونة في نتيجة اليوم التي يراها الكل مهمة وليست صعبة لكن مهم ان تستغل ظروف المنتخب اليوم امام مهمة بامكاننا ان نحسمها لانه لايمكن بعد قبول الاعذار ولان نتيجة اليوم وان اتت ايجابية سيكون لها تاثير على واقع الامور وعلى اللاعبين تقديم ما بوسعهم للتخلص من النتائج السلبية وخلق الفرصة الحقيقية التي تبدو مواتية الايام بشرط اللعب دونما اخطاء

ثقة اللاعبين

ويقول مدرب الناصرية السابق كاظم صبيح المنتخب لم يقدم ما منتظر منه للان حتى في مباراة اليابان التي عكست ضعف ثقة عدد من اللاعبين ما اثر على الاداء العام خاصة الاخطاء الدفاعية التي للان باتت دون حلول والحال لخط الوسط الذي مهم ان يكون مؤثر عبر عناصره للقيام في صنع الفرص عبر التمويل للكرات وصنع الفرص لزملائهم وكذلك خلق المساحات عبر فتح المنافذ في دفاعات الخصم والتحرك بشكل اكبر والمساهمة في غلق المساحات وان يكون دور تهديفي في التسديد من بعيد وكذلك الدفاع واهمية تحديد واجبات لاعب الارتكاز المهم ان يستمر للنهاية وان يجمع الوسط افضل اللاعبين لانه حلقة الوصول بين الدفاع والهجوم ولابد ان نشاهد لاعبين يتمتعون بقوة بدنية عالية من حيث الدفاع والهجوم والتسديد ولابد من استغلال مواجهة اليوم مع انها لم تكن سهله كما كان الحال في التصفيات ولو ان الحال يختلف ومهم ان يكون شنيشل قد حضر الفريق الذي عليه ان يقوم اللاعبين ما في وسعهم امام مهمة مصيرية ومهم جديدة في كل تفاصيله وعلينا ان نتدارك الامور لان ذلك سيجعل الفريق امام امال التاهل وان ننظر لاهمية نتيجة اليوم..