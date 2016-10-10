– October 10, 2016

مانشستر يونايتد يحصّن موهبته الهولندية

{ لندن – وكالات: قالت تقارير إعلامية بريطانية، اول امس الأحد، إن نادي مانشستر يونايتد بات قريبا من تجديد عقد لاعبه الهولندي الشاب تيموثي فوسو منساه، بعد العودة من التوقف الدولي الحالي، خوفا من انتقاله إلى أي نادٍ آخر. وذكرت صحيفة صن البريطانية أن اللاعب الهولندي صاحب الـ18 عاما وافق على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد لأربع سنوات قادمة، حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي. وفضل جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، الإبقاء على منساه، بعدما كان قريبًا من الخروج من النادي على سبيل الإعارة خلال مدة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أعجب مورينيو بأداء اللاعب وأصر على بقائه ضمن الفريق لهذا الموسم. وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد سيزيد راتب منساه، حيث سيحصل على 25 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. كان منساه شارك لأول مرة مع مانشستر يونايتد في فبراير/ شباط الماضي في مباراة أمام أرسنال انتهت بفوز فريقه.