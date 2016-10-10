– October 10, 2016

تصفيات أفريقيا: تونس تعبر غينيا في بداية التأهل للمونديال

مصر تستهل مسيرتها بثنائيّة في شباك الكونغو وسط إشادة البدري

{ مدن – وكالات: سجلت تونس هدفين في الشوط الثاني لتهزم غينيا 2-صفر في المنستير بافتتاح مشوارها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اول امس الأحد. ووضعت النتيجة المنتخب التونسي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية التي سحقت ليبيا 4-صفر في كينشاسا. ووضع المدافع أيمن عبد النور تونس في المقدمة بعد 58 دقيقة بضربة رأس وضاعف المهاجم البديل أنيس بن حتيرة تفوق أصحاب الأرض قبل عشر دقائق على النهاية من هجمة مرتدة. وتلتقي تونس الشهر المقبل خارج أرضها مع ليبيا بينما تلعب غينيا ضد الكونغو الديمقراطية.

مصر تفوز

وحقق منتخب مصر فوزاً مهماً ومستحقاً على حساب مضيفه الكونغو بهدفين مقابل هدف، اول امس الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا. تقدم منتخب الكونغو بهدف فيربوري دوري في الدقيقة 24 ثم تعادل محمد صلاح للمنتخب المصري في الدقيقة 41 وسجل عبد الله السعيد هدف الفوز في الدقيقة 58 . وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تعادل غانا مع أوغندا في نفس الجولة وتبقى الكونغو بلا رصيد في مؤخرة الترتيب. بدأ المنتخب الكونغولي بمناوشات هجومية قادها فابريس أونداما وكرة عرضية أبعدها الحضري ثم محاولة آخرى أبعدها الدفاع المتماسك في الدقائق الأولى مع اختراقات من مهاجمي الكونغو. سرعان ما استفاق الفراعنة هجومياً وسدد تريزيجيه كرة ضعيفة في يد الحارس ثم أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق بتسديدة فوق العارضة تحولت إلى ضربة ركنية. أبعد علي جبر محاولة للكونغو الذي استعاد السيطرة في وسط الملعب وخاصة في الجبهة اليسرى في ظل وجود قصور واضح في التغطية مع محمد عبد الشافي، ونجح الكونغو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق فيربوري دوري الذي وجه ضربة رأس من عرضية متقنة مستغلاً أخطاء ساذجة من جانب الدفاع المصري. تصدى الحضري لتسديدة قوية من أونداما الخطير واستعاد منتخب مصر توازنه في وسط الملعب من جديد مع انطلاقة من محمد عبد الشافي لم تكلل بالنجاح ثم كرة خطيرة أضاعها محمد صلاح، وحرم التسلل لاعب روما من التسجيل في الدقيقة 34 من تمريرة بينية سريعة من عبد الله السعيد. وأهدر صلاح فرصة جديدة بعد التحام مع مدافع الكونغو، وواصل منتخب مصر السيطرة الهجومية بحثاً عن هدف التعادل الذي أدركه محمد صلاح في الدقيقة 41 عن طريق ضربة رأس من عرضية متقنة من محمد عبد الشافي. وكاد صلاح أن يسجل من التحام بين حارس الكونغو ومدافعه ولكن الحكم أوقف اللعب لعلاج الحارس واستمر الضغط المصري بتمريرات في وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل. وأشرك منتخب الكونغو اللاعب إيماكو على حساب إيتوا للإصابة مع بداية الشوط الثاني، وكاد الكونغو أن يسجل الهدف الثاني برأسية أونداما التي علت العارضة وانتفض منتخب مصر سريعاً بتحركات نشيطة من طارق حامد الذي بذل مجهوداً كبيراً في وسط الملعب. وانطلق صلاح من خطأ للبديل إيماكو الذي أوقفه وحصل على إنذار ثم نجح طارق حامد في إرسال كرة طولية رائعة إلى محمد صلاح الذي مرر لعبد الله السعيد ليسجل الأخير الهدف الثاني في الدقيقة 58 . تعرض صلاح لإصابة بعد التحام قوي من مدافع الكونغو ولكنه استكمل اللقاء، وحاول الفراعنة اللعب على انطلاقات صلاح من جديد ولكن الأخير يبدو أنه تأثر بالإصابة ونال طارق حامد إنذاراً ثم أشرك منتخب مصر المهاجم أحمد حسن كوكا في الدقيقة 71 بدلاً من باسم مرسي. وتراجع الفراعنة للدفاع بعض الشئ مع ضغط من الكونغو وفرصة محققة من تسديدة رائعة من بيفوما أبعدها محمد عبد الشافي برأسه من على خط المرمى ثم تألق الحضري وأبعد فرصة هدف محقق. ودفع منتخب الكونغو باللاعب ديزون ديلارج بدلاً من كيسيل موكوسا بينما أشرك منتخب مصر لاعبه الموهوب رمضان صبحي بدلاً من محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 79 . وتعرض عمر جابر لإصابة عضلية وفشل صلاح في تنفيذ انطلاقة سريعة وأنقذ الحضري تمريرة طائشة من جبر ثم تصدى الحضري لتمريرة بينية خطيرة ثم أهدر السعيد فرصة قريبة من تمريرة سحرية لرمضان صبحي وألقى الكونغو بآخر أوراقه بنزول برنس إيبارا رأس الحربة بدلاً من المدافع إيماكو في الدقيقة 86 . أبعد علي جبر فرصة خطيرة للكونغو ثم تألق مستمر من الحضري في إبعاد محاولة قريبة، وكاد رمضان صبحي أن يسجل هدفاً من انطلاقة سريعة ثم أهدر السعيد هدفاً محققاً بتمريرة مع محمد صلاح لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة.

البدري يشيد

وأكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح لاعب روما الإيطالي صنع الفارق لمنتخب مصر في لقاءه أمام الكونغو الذي فاز به الفراعنة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2018 .وقال البدري في تصريحات خاصة لـ: صلاح أفضل اللاعبين صنع الفارق بخبرته وانطلاقاته، وأيضاً عبد الله السعيد الذي قدم مباراة عمره ووصل لمستويات رائعة وصنع دويتو متفاهماً مع صلاح. وأضاف: الروح القتالية كانت سلاح منتخب مصر لحصد النقاط الثلاث وهي الأهم في بداية مشوار الدور الحاسم بالتصفيات المونديالية.

وطالب البدري بتوفير الجو المناسب للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لتحقيق حلم الملايين بالوصول إلى المونديال.