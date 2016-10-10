– October 10, 2016

سوريا في عيون صحفي عراقي 4-4

الآثار العثمانية بصمة في المعالم الدمشقية وأكل فته وإحتساء الشاي مع (أبو حالوب) ضرورة لكل سائح

حمدي العطار

لعبت المقاهي في دمشق دورا مهما في الحياة السياسية والثقافية،ويبدو لي ان اسم المقهى قد اشتق من (القهوة) التي تم تعاطيها في اسطنبول في عهد السلطان سليمان القانوني ،وحينما بدأ الناس يتجمعون في المقهى ويتداولون الافكار والشائعات والنميمة السياسية أمر سليمان القانوني بأغلاق المقاهي ومنع شرب القهوة!لكن مع مرور الوقت تم قبول وجود المقاهي مع الحرص على دس المخبرين بين روادها،وتم نقل عادة الجلوس في المقاهي الى الدول العربية ومن ضمنها الشام!ومن المقاهي المشهورة في دمشق هي مقهى البرازيلي التي انشاءتها السفارة البرازيلية ومقهى هافانا الذي يقع في شارع بور سعيد وكانت المقهى مكان لعدد من الادباء والمفكرين والشعراء ،حاول احد الاثرياء شراءؤها واستبدالها ببناء دكاكين لبيع الملابس ولكن كانت هناك معارضة شديدة من قبل المثقفين مما اضطرت وزارة السياحة السورية ان تاخذ المقهى لتحافظ على خصوصيته الثقافية والذي من رواده (محمد الماغوط،شريف الرأس. بدر شاكر السياب،الجواهري،البياتي،مظفر النواب، احمد عبد المعطي حجازي ، محمود المليجي ، فريد شوقي) وكذلك مقهى الكمال الصيفي الذي انتهت المقهى لتصبح المركز الثقافي الروسي !اما ( الروضة) الذي انشئ سة 1938 وتبلغ مساحته 750 مترا مربعا، ويرتاده المفكرون والادباء والشعراء العراقيون والفنانون السوريون (جمال سليمان ، عباس النوري) واخرون هذا المقهى الذي يقع في شارع العابد مقابل البرلمان السوري،ومن مظاهر هذا المقهى وجود الفتيات اللواتي يطمحن الى الشهرة والنجومية والولوج الى عالم التمثيل مما اكسب المقهى جمالية اضافية، لكنني لم ازر هذا المقهى الا للقاء الشخصية العراقية (ابو حالوب) وهو سفير العراقيين الشعبي، يتخذ من طاولته في ركن من المقهى ماركة مسجلة، وهو يقيم في دمشق منذ سنة 1978 بعد عودته من موسكو التي درس فيها (فنون الطباعة) نذر نفسه ووقته وذاكرته ليمارس فنون العلاقات الانسانية ومساعدة العراقيين وتقصي أخبارهم ومساعدتهم بالنصيحة، شخصية شفافة لم يتزوج يضحك ويقول (لقد تزوجت الشام) لا تحس بالوقت وهو يمضي وانت تصغي لأحاديثه المتنوعة من الماضي الى الحاضر مع نظرة بريئة متفاءلة للمستقبل. زيارة السوق الحميدية هل زرت سوق الحميدية؟ هذا هو اول سؤال تسمعه في اي مكان ومن اي شخص ! وحينما تكون اجابتك :-كلا ،عندها تسمع الجملة التالية (من زار دمشق ولم يزر سوق الحميدية كأنه لم يزورها(!وهذا السوق من أشهر الأسواق واكبرها ،وهو من الاماكن التي حافظت على اصالتها برغم من مرور 100 سنة على انشاءه ،كثيرون يؤكدون بأن سوق الحميدية قد تم اعاد بناؤه من قبل السلطان العثماني (عبد الحميد الاول سنة 1780 ) لذلك سمي على اسمه (سوق الحميدية) لكن بعض المصادر تشير الى ان سوق الحميدية يعود الى فترة ولاية (حمدي باشا) أحد ولاة الذين حكموا دمشق ،وللسوق جمال معماري بسقفه القصديري وفيه نوافذ تتسلل منها اشعة الشمس ويتسرب منها الهواء ليقوم بتلطيف الجو ،يبلغ طوله 600م وأرتفاعه 18 امتار ،يضم هذا السوق كل السلع من ملابس وكمالاليات وتتفرع منه 12 سوق منها (سوق العطارين، سوق الحريقة، سوق مدحت باشا ،سوق الصاغة، سوق الحرير، سوق السروجيه ، سق الصوف ،سوق العبي ، سوق القطن،سوق الازرار) وسوق الحميدية مزدحم دائما يرتادوه السوريون والسياح العرب والاجانب للتبضع وشراء الملابس والهدايا،وفي وسط سوق الحميدية وانت تشعر بالتعب لا بد من اخذ استراحة لتبرد قلبك ببوظا بكداش الشهيرة ،ولا يفوتك ان تشرب عصير التمر هندي وعرق السوس الذي يتواجد في هذا السوق التراثي فهو صاحب العصير لا يقبل أن تأخذ معه صورة تذكارية من دون ان تشتري العصير!.ويوجد داخل السوق 9600 دكان وفي مدخل السوق الحميدية ،يمين اسوق الحميدية قلعة دمشق الشهيرة ،وكذلك المكتبة الظاهرية . حي الصالحية والشيخ الاكبر “محيي الدين ابن عربي” وهي منطقة تقع في (دمشق الجديدة ) ويرغب البعض بتسميتها (حي الصوفية) لأن منطقة الصالحية تحتوي على مرقد الشيخ الاكبر الصوفي (محيي الدين ابن عربي) وهي من أكبر الاحياء الدمشقية ،وتنتشر في هذا لحي المدارس والمساجد ومدافن الاثرية حتى يقولون (تحت كل قبة مزار ومدرسة) ويشتهر الحي بوجود سوق الجمعة ويسمى (سوق ابو الدراويش) وببركة الشيخ الاكبر محيي الدين يتوفر الرزق الكثير مع رخص السلع والبضائع،فكل الفقراء يقصدون هذا السوق خاصة في يوم الجمعة ليجدو ضالتهم فيه،وهناك مجموعة من الجوامع القديمة اهمها (الجامع الايوبي – جامع الحنابلة- كما ان مزار سلطان الصالحين والصوفية (محيي الدين ابن عربي) يحتل مكانة مميزة في هذا الحي ،وتنسج الحكايات والقصص الكثيرة عن هذا الشيخ الفاضل القادم من الاندلس ،والذي اتهم بالكفر وكان البعض يسميه (الكافر الاكبر) بدلا من (الشيخ الاكبر) وتروي قصة مقتله من قبل القائمين على المزار بالشكل التالي:- يقولون ان الشيخ الاكبر محيي الدين ابن عربي قد قال (أن دينكم ومعبودكم تحت قدمي هذا) قتلوه ومن ثم اكتشفوا بأن تحت قدميه حيث كان يقف كان يوجد (كنز من الذهب) ! وتختلف الفلسفة الصوفية عند محيي الدين ابن عربي عن الصوفية لدى البصري او الغزالي فبينما التصوف عند هؤلاء يعتمد على (المشاهدة) و(الاكتساب) لكنها عند محيي هي (العطاء الرباني) وامتلاك رؤية وشفافية يرى من خلالها أشياء لا نراها ،ويطلق على صوفية (ابن عربي) – الفتوحات والالهامات- زرنا سوق الصالحية ،ومزار محيي الدين بن عربي ،وتمتعنا بتناول وجبة الغذاء شعبية تتكون من (فتله بسمنة والفول بالزيت والمسبحة). وزرنـــــا (المنتدى الثقافي العراقي) في الصالحية والاطلاع على النشاطات التي يقيمها المنتدى وكذلك تم زيارة نادي الصحفيين السوريين . الملامح المعمارية الدمشقية والمعاني التراثية والثقافية لمكتب عنبر القصر لصاحبه اليهودي (يوسف عنبر) لا نعلم سبب تسميته (مكتب عنبر) القصة تتحدث عن الثري اليهودي السوري سنة 1876 م بأنشاء قصره على الطرا الدمشقي ،مساحة القصر 5000 متر مربع ومقسم الى اربعة اقسام لكل قسم منه به باحة خاصة به ، عدد الغرف 40 غرفة على طابقين بلغت كلفة البناء 43 الف ليرة ،ويقال بأنه هذا الثري عجز عن اكماله وتم مصادرة القصر ليكون في عهدة الدولة العثمانية لوجود دين بذمة اليهودي الثري لصالح الدولة العثمانية ! وتم استغلال القصر ليكون (اعدادية ملكية) في العهد العثماني،ومدرسة في عهد الملك فيصل ومعهد التجهيز والفنون النسوية بعد الاستقلال وفي سنة 1980 شغلته مجموعة من الجمعيات الخيرية والثقافية ومنذ سنة 2012 اصبح مركز خدمة المواطنين في انجاز معاملات اخراج القيد والتراخيص الادارية والسجل التجاري لسكنة مدينة دمشق القديمة، وكنت حريص على الوصول الى الشرفة في الطابق الثاني التي صعد اليها احمد جمال باشا (السفاح) العثماني والي دمشق وقد حذر مدير المدرسة الطلبة السوريين من رفع رؤوسهم للنظر الى السفاح لأن من يفعل ذلك يتعرض للشنق مثلما حدث مع المثقفين والادباء السوريين في ساحة المرجه! وانا ادور بباحة القصر وغرفه بدت لي وكأنني قد شاهدتها من قبل ! فسألت عنها ؟ فأجابني مرافقي السوري :- طبعا شاهدتها كثيرا لأن معظم المسلسلات السورية يتم تصويرها في أجزاء من هذا القصر.وأهمها مسلسل (مرايا) كما تم تصوير مشاهد عائلة ابو حاتم في المسلسل باب الحارة في مكتب عنبر! قصر وخان العظم بين المكانة التاريخية والتألق السياحي المعاصر تجسد اثار الدولة العثمانية بالمنجزات المعمارية التي انجزها والي دمشق العثماني (أسعد باشا العظم) ،والذي بذكائه اختار منطقة لها مكانة تاريخية وبعد سياسي وتراثي مهم لينفق مال كثير لشراء ارض كانت عبر التاريخ مقرا لأصحاب النفوذ السياسي ، ففي هذه الارض كان (قصر الخضراء) وهو قصر معاوية بن ابي سفيان، وفي العهد المملوكي تم تشيد (القصر الذهبي) للحاكم المملوكي وقد تعرض هذا القصر الى الهدم على يد المغول بقيادة (تيمورلنك) سنة 1501 ،واستغل العظم هذه المكانة المعنوية ليشتري الارض والدكاكين وخانات المحيطة به والتي تقع جنوبي الجامع الاموي وبجوار سوق البزورية ليبني تحفة فنية تمثل اجمل القصور الدمشقية والاسلامية وكان ذلك سنة 1749 م واستغرق البناء 3 سنوات ،تبلغ المساحة الكلية 5500 متر مربع وبلغت كلفة البناء 60 الف ليرة ، وتجولنا في اقسام القصر والذي يتكون من ثلاثة اقسام هي (السلامللك ويعد مكان لأستقبال الناس) و(الحرملك وهو قسم خاص للحريم والازواج) ثم (الخدملك وهو قسم خاص بالخدم والاصطبلات ) كما زرنا حمام القصر ، وتم شرح محتويات كل الغرف في هذه الاقسام وسمحوا لنا بالتصوير بالرغم من وجود عبارة ممنوع التصوير ،ولفت انتباهنا عرض بعض الملابس المصنوعة من الحرير وقال المرشد السياحي هذه الملابس كانت هدية لملكة اليزابيث التي جاءت الى سوريا قبل زواجها لتحصل على فستان من هذا البلد المشهور بصناعة الحرير ، وصدق من اطلق على سوريا بأنها (يابان الشرق).يشير تاريخ قصر العظم الى انه في سنة 1920 اقيم فيه المفوض السامي الفرنسي ،ومن ثم تعرض الى القصف المدفعي من جيش الاحتلال الفرنسي عند عمليات مقاومة الاحتلال سنة 1925 ، ومن ثم اصبح معهد للدراسات العلمية ومنذ سنة 1954 ولحد الان اصبح متحف التقاليد الشعبية وتستخدم اروقة واقسام القصر وغرفه كمواقع لتصوير الاعمال الدراما السورية ،كما تم انتاج مسلسل سوري بعنوان (شام شريف) يحاكي قصة الوالي اسعد باشا العظم خلال فترة حكمه لدمشق. غير بعيد عن عن قصر العظم وبعد اربع سنوات من بناء القصر قام اسعد باشا العظم ببناء خان على مساحة 2500 متر ربع ويتكون من طابقين (السفلي) ويحتوي على 21 مخزن كمستودعات ومسجد صغير ينفتح الى خارج الخان، والطابق (العلوي) ويتكون من 4 اروقة مشرفة على الباحة وفيها 45 غرفة وجناح للخدمات ،وتعرض الخان سنة 1759 الى الهدم بسبب الزلزال وتم اعادة بناؤه بعد 6 سنوات ،الان الخان يستخدم كمطعم سياحي ، وفي بعض ليالي الخميس تقام فيه فعاليات ومهرجانات ثقافية وفنية،وقد احتضن الخان فعاليات (ملتقى دمشق الثقافي الاول ) دمشق أكثر آمنا من بغداد دمشق آمنة بالرغم من الحرب واخبار القتال المرعبة، يبدو لي بأنها اكثر أمنا من بغداد،ومما لا شك فيه بأن الدولة بأجهزتها الامنية الكفؤة لم تنهر في سوريا كما حدث في العراق بسبب الاحتلال الامريكي! لذلك يمكن للسائح ان يجد ضالته السياحية الدينية (سيدة زينب- ومنطقة الفواطم- والجامع الاموي)والثقافية ( منطقة دمشق القديمة وأثار الدولة العثمانية ) والتسوق في (سوق الحميدية وباب توما ) وحتى الترفيهية في (منطقة جرمانا او الربوة حيث المطاعم الفاخرة والمحلات والحدائق الجميلة والمقاهي المزدحمة بالصبايا الفاتنات). انتهى