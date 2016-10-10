– October 10, 2016

هارت يحتضن زوجته وهلومستروم متفاجىء

باحثان في نظرية العقد يفوزان بجائزة نوبل للإقتصاد

{ ستوكهولم (أ ف ب) – فاز عالما اقتصاد مقيمان في الولايات المتحدة امس الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد عن ابحاثهما في نظرية العقد التي ساعدت في وضع سياسات التأمين وتنظيم دفع رواتب المديرين التنفيذيين وحتى ادارة السجون.وقالت لجنة التحكيم ان عالمي الاقتصاد الامريكي البريطاني اوليفر هارت والفنلندي بنغت هلومستروم فازا بالجائزة بفضل تطويرهما لنظرية العقد التي تشمل نطاق تطبيق واسع من الافلاس وحتى القانون الدستوري.واوضحت اللجنة ان (الفائزين بالجائزة طورا هذا العام نظرية العقد وهي اطار شامل لتحليل العديد من القضايا المتنوعة في تصميم التعاقدات مثل المبالغ التي يتقاضاها كبار المديرين التنفيذيين بناء على ادائهم، والخصومات ودفع المبالغ للتأمين وخصخصة نشاطات القطاع العام)،واكدت ان عملهما ارسى (الاساس الفكري) لتصميم السياسات والمؤسسات في العديد من المجالات ومن بينها قوانين الافلاس والدساتير السياسية.ووضع العالمان اللذان عملا بشكل منفصل، على خلق الادوات التي تساعد في تحديد ما اذا كان المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وحراس السجون يجب ان يتلقوا رواتب محددة أم رواتب تعتمد على ادائهم، وما اذا كانت الشركات التي تقدم الخدمات العامة مثل إدارة المدارس والمستشفيات والسجون يجب ان تكون مملوكة للقطاع العام.وتابعت اللجنة ان (الادوات النظرية الجديدة التي وضعها هارت وهولمستروم مهمة لفهم العقود الحقيقية والمؤسسات اضافة الى فهم العيوب المحتملة في تصميم العقود).ويعمل هارت (68 عاماً) استاذا في الاقتصاد بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة، بينما يعمل هولمستروم (67 عاما) استاذا في الاقتصاد والادارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.وسيتقاسم العالمان قيمة الجائزة البالغة ثمانية ملايين كرونر (826 الف يورو، 924 الف دولار).وصرح هارت لموقع مؤسسة نوبل على الانترنت قائلاً(اول ما فعلته هو انني احتضنت زوجتي، وايقظت اصغر ابنائي من النوم (..) وتحدثت الى زميلي الذي فاز معي بالجائزة).اما هولمستروم فصرح للصحفيين عبر الفيديو في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة نوبل في ستوكهولم انه (متفاجئ جدا، وسعيد جدا) بفوزه بهذه الجائزة المرموقة.ويعرف هولمستروم بأبحاثه في العقود الجديدة والحوافز التي تؤثر في عمل الشركات ومن بينها الحوكمة اضافة الى مشاكل السيولة في الازمات المالية.وعمل هولمستروم عضوا في مجلس ادارة شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات من 1999 حتى 2012. وردا على سؤال للصحفيين بشأن ما اذا كانت المكافآت التي يتقاضاها المديرون التنفيذيون كبيرة، قال هولمستروم (نظرياتي لا تأخذ موقفا من هذا (..) ولكن رأيي الشخصي هو ان (عقود كبار المديرين التنفيذيين) معقدة للغاية هذه الايام).واضاف ان (التحسن الذي طرأ على ذلك في السنوات الاخيرة هو انهم لا يحصلون على كل شيء في مدة قصيرة، بل يحصلون على الاشياء خلال مدة طويلة من الوقت).وفي اواخر السبعينات اظهر هولمستروم كيف ان العقود تدرس بدقة المخاطر من الحوافز.وفي اعماله اللاحقة عمم تلك النتائج على خلفية ظروف اكثر واقعية مثل عدم مكافأة الموظفين بالمال فقط ولكن كذلك بالترقية. اما هارت فقد قدّم في منتصف الثمانينات اسهامات مهمة لفرع جديد من نظرية العقد يتعامل مع ما يسمى بالعقود غير الكاملة.وقالت لجنة التحكيم (لأنه من المستحيل ان يحتوي اي عقد على كل التفاصيل، فان هذا الفرع من النظرية يوضح تحديد حقوق التحكم).ووفرت ابحاث هارت ادوات نظرية جديدة لاسئلة من بينها اي نوع من الشركات يجب ان تندمج، والخليط المناسب من الديون وتمويل الاسهم، ومتى يجب أن تكون مؤسسات مثل المدارس او السجون مملوكة للقطاع الخاص او العام.والعام الماضي فاز الباحث الامريكي البريطاني آنغس ديتون تقديرا لابحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية.وتتميز جائزة الاقتصاد عن غيرها من جوائز نوبل بان البنك المركزي السويدي هو الذي اطلقها في 1968، بينما اطلق الجوائز الاخرى العالم السويدي الفرد نوبل في 1968 . والاسبوع الماضي منحت مؤسسة نوبل جوائزها في الطب والفيزياء والكيمياء، اضافة الى جائزتها للسلام التي نالها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تكريما لجهوده من اجل انهاء الحرب المستمرة منذ 50 عاما مع حركة القوات المسلحة الثورية (فارك) المتمردة.وسيتم الاعلان عن الجائزة الاخيرة وهي جائزة نوبل للاداب الخميس.