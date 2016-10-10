– October 10, 2016

ذي قار تدعو إلى تأهيل شركات محلية للقيام بدورها الوطني

الناصري يشرع بطرح خطة إستثمارية في مؤتمر بغداد

ذي قار – باسم الركابي

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري دعم الحكومة المحلية للشركات الاجنبية العاملة بالمحافظة واهمية تأهيل العمالة والشركات المحلية للقيام بدورها الوطني.وقال في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال استقباله رئيس شركة بتروناس بالعراق عبد المالك جعفر أن (ادارة المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الاجنبية العاملة في المحافظة وخلق بيئة مناسبة لمواصلة العمل).واضاف الناصري ان (اللقاء مع جعفر بعد لقاء سابق في مقر الشركة بدبي تم فيه الاتفاق على الكثير من النقاط التي ظهرت خلال عمل الشركة بحقل الغراف بالمدة السابقة).واوضح ان (جعفر حضر للمحافظة لمتابعة عدد من القضايا ومنها مسألة تشغيل العمالة المحلية والمنافع الاجتماعية التي سيتم تخصيصها لمشاريع خدمية ستنعكس بالتأكيد ايجابيا على ابناء المنطقة). واشار الناصري الى انه (تم خلال اللقاء مناقشة ألية دعم الشركات الخاصة واهمية تأهيل العمالة المحلية ورفع كفاءتهم، ونامل بإيجاد حلول جذرية لبعض العراقيل وانجازها في المدة القريبة المقبلة).وتابع البيان ان (شركتي بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية وقعت في عام 2010 عقدا مع وزارة النفط لتطوير حقل الغراف في المحافظة ويتضمن حفر 240 بئرا بحلول عام 2022 وهو ما يتيح رفع سقف الانتاج النفطي من حقول الغراف ليبلغ 230 الف برميل يوميا).واوضح البيان ان (الاحتياطي النفطي في حقول نفط المحافظة تقدر بنحو 20 مليار برميل تتوزع بين حقول الغراف والناصرية وابو عمود وحقل صبه، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من حقلي الغراف والناصرية نحو 170 ألف برميل يومياً). الى ذلك اعدت المحافظة خطة استثمارية لعرضها في مؤتمر بغداد الدولي للاستثمار مؤكدة السعي لتنفيذها وفق آلية الدفع بالآجل.ونقل البيان عن الناصري القول أن (إدارة المحافظة أعدت خطة متكاملة تتضمن حاجتها من المشاريع الاستثمارية والخدمية لغرض عرضها ضمن أعمال المؤتمر الاستثماري الدولي المزمع انعقاده في العاصمة بغداد، في السابع عشر من شهر تشرين الأول الجاري).وأضاف أن (المؤتمر سيعقد برعاية رئاسة الوزراء ومشاركة البنك الدولي وبنك. تي , بي , اي , وعدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى والمنظمات الدولية الداعمة).