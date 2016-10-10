– October 10, 2016

الأمن النيابية ترفض التدخل الأمريكي والإملاءات الخارجية

خبير لـ (الزمان) : الحشد يشارك بمحاور مهمة في تحرير الموصل

بغداد – محمد الصالحي

وزعت القوات الامنية مهمام الاسناد والاقتحام والمحاور بين صنوف القوات المسلحة المشتركة ايذانا بانطلاق عمليات تحرير الموصل ، فيما دعت لجنة الامن والدفاع النيابية رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الابتعاد عن الإملاءات الخارجية والتصرف مع معركة الموصل وفق مبدأ انساني وليس سياسيا.

وقال الخبير الامني عماد علو لـ (الزمان) امس ان (القوات المشتركة وزعت جميع محاور القتال وتم ايكال المهام القتالية بين صنوف القوات).واضاف ان (الجيش يمتلك القدرة والعقيدة القتالية التي تساعده في تحقيق انتصار سريع وصادم لداعش كما حصل في الشرقاط والقيارة).مرجحا (انطلاق المعارك في اواخر الشهر الجاري بعد اكتمال وصول تلك القوات بشكل نهائي). وتابع ان (قرار العبادي باشراك الحشد الشعبي في معارك الموصل يتمثل بايكال مهام قطع طرق تمويل التنظيم وكذلك اقتحام محاور مهمة وهو قرار نهائي لا رجعة فيه لان اشراك تلك القوات سيسهم في الانهيار المعنوي والتكتيكي لداعش).مشيرا الى ان (الحشد يمتلك قوة مميتة بالنسبة لداعش وهو قادر على اقتحام اي محور من محاور القتال دون اي تلكؤ وهذا ما يرعب التنظيم).وقال عضو اللجنة هوشيار عبدالله في بيان امس ان (عملية تحرير الموصل يجب أن تنطلق من قرار عراقي خالص وعلى الجانب الأمريكي أن يتعامل مع العملية بوصفها قضية حساسة ومصيرية بالنسبة للعراق وتتعلق بأرواح مئات الآلاف من المدنيين الموجودين في نينوى فهي ليست مجرد قضية تستخدم للترويج الإعلامي ضمن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية فالأجدر بالأمريكان أن يتصرفوا مع القضية وفق مبدأ إنساني وليس سياسيا يخدم مصالحهم ). واضاف (من الضروري تحديد الأطراف التي ستشارك بالعملية العسكرية واعتماد ستراتيجية واضحة لمسك الأرض في مرحلة ما بعد التحرير لأن البدء بالعملية بدون بوصلة واضحة ستكون عواقبه سلبية للجميع).واوضح عبد الله ان (هناك مخاوف وتساؤلات مشروعة تسبق عملية التحرير فهل من الصحيح إعطاء دور لجهات وأشخاص متهمين بالتواطؤ مع داعش ولديهم يد في إدخال هذا التنظيم الى الموصل؟ وهل من الصحيح البدء بالعملية بدون حسم قضية وجود القوات التركية في المنطقة وما تحمله من اجندات مخيفة؟).مبينا ان (على الحكومة ولاسيما العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة الوطنية للعراق كدولة وأن يضع على قائمة أولوياته أمن المواطنين في الموصل تحت وطأة داعش وأن يتصرف بإرادة عراقية خالصة وأن يرفض الإملاءات سواء من الجانب الأمريكي أم من أية جهة اخرى).وقال مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في تصريح امس ان (المدفعية التركية الموجودة في معسكر زليكان في بعشيقة قصفت بشكل مكثف مواقع داعش في سهل نينوى وعددا من المواقع في بعشيقة التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم).وتابع ان (القصف جاء بعد تعرض المعسكر الى قصف من داعش بنحو 15 صاروخا ومدفعا ثقيلا).وأضاف أن (قصف داعش للمعسكر لم يسفر عن أية إصابات في صفوف القوات التركية او قوات الحشد الوطني الذي يتلقى عناصره التدريب على ايدي القوات التركية). مشيرا الى أن (القوات التركية تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة محلية الصنع تابعة لداعش استخدمها في مراقبة المعسكر).وقال مصدر امس ان (عناصر داعش قاموا بسحب كميات كبيرة من العملة النقدية العراقية من أهالي مدينة الموصل بحجة استبدالها بعمله طبع عليها شعارهم وقاموا بتسليم الأهالي وصولات بمبالغ الأموال التي تم سحبها منهم على أن يتم اعادتها إليهم بعملتهم الجديدة).وأضاف أن (ما يعرف بالمحكمة الشرعية التابعة لداعش أصدرت حكماً بمنع تداول العملة النقدية العراقية في الأسواق مما أثار استياء الأهالي في مدينة الموصل). وفي الانبار قال رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي في تصريح امس ان (قوة من الجيش تابعة للفرقة السابعة تمكنت من تحرير حي البكر في جزيرة هيت).أضاف أن (عملية تحرير المنطقة جاءت بعد هروب عناصر داعش منها ما سهل عبور قوة من الجيش بواسطة الزوارق عبر نهر الفرات الى داخل المنطقة والسيطرة عليها).ملفتا الى أن (القوة رفعت العلم العراقي فوق عدد من مباني الحي).وتابع ان (قطعات الجيش وعمليات الجزيرة وأبناء العشائر يواصلون تحرير مناطق وقرى جزيرة هيت ضمن مدينة هيت من التنظيم). وأفاد بأن (القوات فرضت سيطرتها على عدد من القرى في جزيرة هيت وتواصل تقدمها نحو بقية القرى غير المحررة لتحريرها من داعش).وتابع أن (طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية وباشتراك مدفعية الجيش تمكن من قتل أعداد كثيرة من عناصر داعش الهاربين من مناطق وقرى جزيرة هيت وأوقع خسائر مادية باهظة أيضا بصفوف التنظيم).وقال مصدر امس ان (قوة من الفرقة العاشرة بالجيش التابعة لعمليات الأنبار تمكنت من تطهير دور الموظفين بالطاقة الحرارية التابعة لجزيرة هيت) وأضاف أن (القوة تمكنت من تفجير 23 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع في دور الأطباء دون وقوع خسائر مادية أو بشرية بصفوف الجهد الهندسي).