– October 10, 2016

ثقافة بناء الإنسان – عبدالكريم يحيى الزيباري

دأب الفلاسفة على مدح العقل وذم الجسد، رفع قيمة النَّظر والتفكير، والحط من قيمة العمل، العمل يرتبط بالقسر والسُّخرة والضرورة ومحفوف بالأخطاء والأخطار، والتفكير يرتبط بالفراغ. وانتقد كانط العقل النظري في ثلاثة أسئلة: ماذا أستطيع أنْ أعرف؟ ماذا أستطيع أنْ أفعل؟ ماذا أستطيع أنْ أأمَلْ؟ وهذه الأسئلة، جمعها قبل وفاتهِ بأربع سنوات في: ما هو الإنسان؟ فكلُّ ما يمكن أنْ يعرفه ويعمله ويأمله الإنسان، مرتبط بطبيعته البشرية، التي يصنعها هو لنفسه. وانتقد كانط العقل العملي في سؤال الرغبة. وانتقدَ مَلَكَة الحُكم في سؤال الشعور.

الشاب الأثيني ألسيبيادس كان يطمحُ إلى أنْ يحكم أثينا، حاورهَ سقراط محاولاً إنقاذه من فخ الكبرياء والغرور، ويذكر بلوتارخ أنَّ سقراط (وجدَ أنَّ مقامه وثراءه والعدد الكبير من الأثينيين والأجانب الذين يتملقونه ويمتدحونه، أمور قد تؤدي إلى إفساده… فقد كان من البداية هدفاً لتملق الذين لا ينشدون غايةً سوى إرضائه، مما كان يعمل إضعاف نفسهِ، ويكرِّهه بنصيحة أيَّ ناصحٍ أو واعِظٍ صادق النيَّة) . وألسيبيادس ثري لديه وقت فراغ، فهو بحاجة إلى الاهتمام بنفسهِ، وإذا لم يفعل فإنَّ أعداءَه داخل أثينا الراغبين في الحكم سيتغلبون عليه ويهمشونه، أو أنَّ أعداءه الفرس أو الإسبارطيون سيتغلبون عليه ليس من خلال الثروة ولا القوة، بل من خلال الاهتمام بالنفس. وكان ألسيبيادس قد حظيَ بعد وفاة والديه برعاية بركليس رجل الدولة الشهير الذي بمقدوره أنْ يفعل ما يشاء في أثينا، لكنه لم يقدر على تربية أبنائه، لهذا على ألسيبيادس أنْ يهتمَّ بنفسه لأنَّهُ سيدخل في حربٍ لا نهاية لها، وجميع الحروب في الداخل والخارج تقع حول: مَنْ هو السيد؟

ويبرر فوكو أنَّ على العبيد العناية بسادتهم بينما على السيد الاهتمام بالذات والعناية بها (فالملك سيروس الذي يصفه زينوفون لا يعتبر أنَّ حياته انتهت مع نهاية فتوحاته، إذْ بقيَ عليه أن يهتمَّ بذاتهِ… ثمة حكمة لاسيديمونية نقلها بلوتارك تؤكد أنَّ سبب تكليف العبيد العناية بالأرض هو أنَّ مواطني إسبارطة كانوا يريدون من جهتهم الانهمام بأنفسهم) . وكذلك الاهتمام بالنَّفس وثقافة بناء الإنسان ديدن الأمم المُتَحَضِّرة كافة منذ الإغريق الذين (كانوا يهدفون إلى تطوير مواهب الإنسان المتعددة وحاولوا الوصول بشخصيته إلى الكمال، الذي بدورهِ سيرفعهم فوق الشعوب الأخرى) . وحين يسأل سقراط ألسيبيادس: كيف ستهتم بنفسك؟ سأفعل ذلك بمساعدتك يا سقراط. فيجيبه (لا تقل بمساعدتي، بل يلزمك أنْ تسمعَ وتقتنعَ بالآية المحفورة في معبد دلفي: اعرف نفسك) .

في منتجع خورفكان، نهاية نيسان 2009، كتبتُ أوراقاً لأُلقيها ندوة ثقافية مُتخَصِّصة، وكنتُ استغرقت أياما طويلة في التحضير، وقبل أنْ أبدأ رأيت القاعة التي كانت خالية في محاضرات سابقة، قد امتلأت بمراهقين في عمر الثانية عشرة تقريباً، قمتُ من مكاني وسألت: لماذا هؤلاء؟ هؤلاء طلبة المدرسة الفلانية، وهذا نشاط مدرسي، نحن في الإمارات ننفق أموالاً طائلة من أجل بناء الإنسان. احتراماً لهؤلاء قمتُ بتنحية الأوراق وارتجلت كلمةً بسيطة ومختصرة، واليوم وأنا أتذكر أقول لنفسي: ونحنُ أيضاً ننفق أموالاً طائلة لهدم الإنسان، وينفق المسؤول وأبناؤه الملايين لملء البطون بما لَذَّ وطاب، والسياحة والاصطياف واقتناء أنواع الخمور، والحجُّ لديهم سياحة ومهرجان تسوق! ” أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ.