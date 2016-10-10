– October 10, 2016

أبناء الإمام العباس وأحفاده

الذكرى السنوية لمعركة الطف- علي العكيدي

بين قلة النصوص وندرة المعلومة الصادقة المفيدة كان طريقنا للحديث عن العباس بن علي (عليه السلام) وأبنائه وأحفاده لا يخلو من الصعوبات، وبالرغم من ذلك استطعنا أن ندون مابين الأوراق التالية بهمة رغم علوّها كانت تشعر بانها أقل من أن تترك في سفر الحياة، مدوناً عن العباس بن علي وأحفاده .

إن الحديث عن العباس بصراحة ليس كأي حديث، اذ أن قمر بني هاشم ببساطة ليس كغيره، فالقلم في حضرة (أبي الفضل) ينتابه الخجل فتراه منعزلا في زحمة الأرواح المتعلقة بحب ذلك العلوي الشجاع، يجلس منفردا حائرا لايدري ماذا يقول، أما الكلمات فمهما امتازت بالدقة والتصويب ومهما اعتلت مكانتها على منبر الحق، تبقى أقل من أن ترسم أمام المتلقي صورة لتلك الشخصية الرائعة . لذلك مهما كتبنا ومهما جادت أقلامنا بالأفضل من المعاني يبقى العباس، ذلك الشبل العلوي الأصيل، فوق مستوى الكتابة، بمواقفه ودوره الريادي وعظمة روحه المتوجة بإيمان فاض على الوجود حتى غدا قبلة للناس يقصدونه بألم ممزوج بالأمل جعل من كربلاء فرحٌ ونجاة، بعد إن كانت كربٌ وبلاء، ومن هنا ظل العباس بنبُله وشجاعته وفضائل ذاته الشريفة ،قمرا كما كان وهو على قيد الحياة، يطل على الآخرين ممن يروا في عظمة مبادئه أهلا للحب والإعزاز.

أبناء الإمام العباس وأحفاده

يؤكد المؤرخون بان الإمام العباس عليه السلام هو واحد من أبناء الإمام علي الذين أعقبوا ، يقول ابن عنبة (والعقب من أمير المؤمنين –علي عليه السلام- بخمسة رجال الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس شهيد الطف وعمر الأطرف) وقد أختلف في العباس وأخيه عمرالاطرف أيهما اسن ، وكان أبن شهاب العكبري ، وأبو الحسن وابن خداع يرون أن عمر اسن ، أما شيخ الشرف العبيدلي ، والبغدادي وابو الغنام العمري – يروون أن العباس اكبر ويقدمون ولده على ولد عمر ، وعقب العباس قليل أعقب من أبنه عبيد الله

يقول أبو نصر البخاري في كتابه سر السلسلة العلوية، تزوج عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب –عليه السلام- أربع عقائل وهن رقية بنت الحسن بن علي ، وأم علي بنت علي بن الحسين بن علي ، لم تلد له وأبنة المسور بن مخرمة الزبيري ، وأم أبيها بنت عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب ، والأخيرة قد ولدت له إبنيه عبد الله والحسن ، عبد الله درج أما العدد والنسل فهو بالحسن بن عبيد الله ، والحسن بن عبيد الله له من الأبناء سبعة وهم :

1- العباس- وهو الكبير وكان خطيباً بليغاً ، لم يُرَ هاشميٌ أخطب منه أبداً ، وكان يسمى لسان آل أبي طالب ، يقول البخاري قال المأمون لما سمع بموته أسف الناس بعدك يا أبن العباس ، ومشى في جنازته .

2- عبيد الله – وكان عظيم القدر وقد ولاه المأمون مكة والمدينة .

3 – محمد- وكان من الزهاد والعباد.

4 – عبد الله- وكان راوياً للحديث ، روى عن زيد بن علي والإمام جعفر الصادق .

-5الفضل – وكان شديد البدن عظيم الشجاعة .

-6علي- وكان من الفقهاء والأدباء الأجواد .

-7الحمزة- والحمزة هذا كان شبيهاً إلى درجة عالية جداً بجده الإمام علي عليه السلام ونتيجة لهذا الشبه ، أصدر المأمون كتاباً بتوقيعه يمنح بموجبه الحمزة بن الحسن مئة ألف درهم لشبهه بالإمام علي بن أبي طالب .

ومن أولاد الحمزة (رضي الله عنه) علي وعلي هذا يسمى علي بن حمزة الفقيه وهو جد أبو يعلي الحمزة بن القاسم بن علي ، والحمزة هذا كان شخصية ذات خصوصية إذ يسمى العباس الثاني ، نسبة إلى جده العباس بن علي –عليهما السلام- .

الإمام الحمزة : (ذو الحسامين)

يقول النجفي في كتابه بطل العلقمي ، هو الحمزة بن القاسم بن علي بن الحمزة الشبيه بن الحسن بن عبد الله الرئيس بن العباس الشهيد بن أمير المؤمنين –عليهم السلام- أبو يعلي الفقيه الجليل القدر العظيم الخطر والشأن كان من أعلام العلماء واعيان الفقهاء ومن علماء الأمة ومن الأولياء وعباد الله الصالحين ، وهو صاحب المرقد المعروف بالإمام الحمزة أو الحمزة الغربي في نواحية الهاشمية ، الناحية المعروفة بالمدحتية ، ومرقده هناك يزار ومشهور ، يقصده المسلمون للزيارة ، وتنذر له النذور وتظهر فيه الكرامات وهو قريب من مزار القاسم بن الإمام موسى الكاظم –عليه السلام- ، والحمزة كان محدثاً فقيهاً ثقة قد عظمه العلماء ومدحوه .

يقول النجاشي ، أبو يعلي ، ثقة جليل القدر ، كثير الحديث ، له عدة كتب منها كتاب من روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام من الرجال ،وهو كتاب حسن ، وكتاب التوحيد ، وكتاب الزيارات والمناسك ، وكتاب الرد على جعفر بن محمد الأسدي ، أما الحلي فيصفه قائلاً ابو يعلي ثقة ، جليل القدر له كتاب من روى عن جعفر بن محمد من الرجال ، والحمزة من العلماء الرواة ، يروي عنه محمد بن علي القلانسي والعكبري وكلاهما يرويان عن الحمزة المذكور وهو ثقة جليل ، ويروي الحمزة هذا عن سعد بن عبد الله هكذا في كتب الرجال ..

يقول النجفي ومرقده يشير إليه بالعظمة ويرمز إلى منزلته عند الله جل في علاه بما يظهر عنده من الكرامات التي ركزت له الحرمة العظيمة في تقوى العشائر المحيطة به حتى لقبوه العباس الثاني يعنون به جده العباس شهيد الطف لكثرة ما يظهر عنده من الكرامات ، ومن أراد زيارته قصده من الحلة أو من قضاء الهاشمية وهي إليه أقرب …

قمت بزيارته يوم الجمعة 21 / صفر/ 1422 هـ المصادف 3 /مايس /2002 م فوجدت صحناً مبنيا حديثاً بناءً حسناً ، فيه أربعة أبواب ، باب القبلة وهي الباب الرئيسية ، وباب المراد ، وباب السوق ، والباب النافذ على الولاية ، دخلنا من الباب الرئيسي وهو باب القبلة والباب مرتفع البناء مصنوع من الخشب الساج الأصلي ، تحيط به منارتين عاليتين ارتفاعها بحدود العشرين متراً مغطاة بالفاشاني ومكتوب عليها آيات من الذكر الحكيم .

وفي أعلى الباب وفي لوحة معلقة بين المنارتين مكتوب السلام عليك يا أبا يعلي ، والقبر الشريف مقام وسط قبة كبيرة ارتفاعها عالٍ ومغلفة بالفاشاني الأزرق من الخارج مكتوب على محيطها أسماء الأئمة الاثنا عشر “عليهم السلام” وفوقها علم ومن الداخل مصبوغة باللون الأبيض ، ومطعمة بقطع المرايا والزجاج ، وارتفاع القبر عن الأرض بحدود المترين مصنوع من الحديد المغلف بالنحاس طوله حوالي 2.5 م وعرضه 1.5 م تحيط به من جهتي الشمال واليمين أواوين استخدمت كمصلى للنساء ، وقسم آخر للرجال ، وللضريح الشريف بابين رئيسيين لدخول الزوار التي تزدحم الحضرة المقدسة على طول الأيام وخاصة يومي الخميس والجمعة ، والضريح بكامله يقع في الجهة الشمالية اليمنى عند دخولك من باب القبلة ، ثم أن الحضرة لا تتوسط الصحن كما هو شأن أغلبية المراقد ، وصحن المرقد رغم كونه حديث البناء ، جميل الشكل ، إلا أنه صغير نوعاً ما قياساً ببقية الصحون ، هذا فضلاً عن أن الخدمات لم تكن بالشكل الجيد كما هي في بقية المراقد ، فالماء شحيح جداً ودورة المياه بعيدة عن المرقد وماءها شحيح وغير نظيفة وبنائها قديم جداً ، هذا فضلاً عن أن النظافة بشكل عام تكاد أن تكون معدومة علماً بأن المرقد المقدس يقصده الزوار من غير العراقيين أيضاً مما يخلق لديهم انطباع غير جيد عن مقدار اهتمام الجهات المختصة بالمراقد المقدسة وخاصة مرقد الإمام الحمزة عليه السلام ، إذ أن المرقد من المراقد المهمة في العراق ، والذي يقصده كما قلت الزوار من داخل العراق وخارجه .

ثم بعدها التقيت بأحد الأخوة القائمين على خدمة المرقد وزواره وكان شاباً مثقفاً حريصاً على إظهار المرقد لزائريه بالشكل الجميل ، تحدثت معه وسألته عن كرامات حفيد العباس ، فحدثني عن كرامات عديدة ، ثم سألته عن اللقب الشعبي الذي يلقب به الناس الإمام الحمزة قائلين (الحمزة أبو حزامين) فأجابني الرجل وللحقيقة أقول قد أفادتني إجابته كثيراً إذ كنت أجهل هذا الأمر سابقاً ، فقال أن (أبو حزامين) في الأصل هي (ذو الحسامين) وذلك كون الإمام الحمزة كان فقيهاً ومعلماً ومربياً فاضلاً وصاحب مدرسة دينية في البصرة ، هذا فضلاً عن كونه كان فارساً شجاعاً ، صنديداً ، لذلك سمي ذو الحسامين أي العلم والسيف معاً ، فالحسام الأول هو الفقه والعلم ، والحسام الثاني هو السيف والفروسية ، أما عامة الناس فقد بسطوا المفردة وقالوا أبو حزامين بدلاً من الحسامين ، فقلت له والظاهر أن للحروف دخل كبير في الموضوع فالحمزة ، والحسام كليهما يبدأ بحرف الحاء لذلك ربطوا السين الحرف الثاني للحسام بالزاي الحرف الثالث لاسم الإمام وقالوا حزام بدلاً من الحسام ، وبالنظر لكون الحزام يربط على الظهر ويستخدم بالعمل اليومي ، خاصة وأن البيئة التي فيها المرقد بيئة فلاحية ، المتحزم فيها هو الرجل الذي يحب عمله ويجهد نفسه في سبيله ، ويكون موقع احترام من قبل الآخرين ، أما الحسام فهو مفردة بعيدة عن تناول ألسن عامة الناس ، إذ أن السيف يعوض عنها لذا تعتبر دخيلة على مفرداتهم فلم يستطيعوا هضمها ولم يكن لفظها سهلاً كمفردة الحزام لذلك بدلت وشاعت بين الناس مفردة الحزامين بدلاً من الحسامين ، فلقب الإمام الحمزة عليه السلام أبو حزامين ، بدلاً من ذي الحسامين …